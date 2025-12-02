Arts
Новости
2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE'93

12 янв 2025 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE набрали миллиард

1 дек 2024 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Я больше не плачу из-за рака»

4 янв 2024 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE всё

5 май 2023 : 		 Участники RAGE AGAINST THE MACHINE поблагодарили ЗCРНР

3 май 2023 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE введут в ЗСРнР

30 мар 2023 : 		 Будут ли еще концерты RAGE AGAINST THE MACHINE?

14 дек 2022 : 		 У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты

4 сен 2022 : 		 Концертное видео RAGE AGAINST THE MACHINE

19 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE собрали миллион

12 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отменили европейские концерты

10 авг 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE открыли серию выступлений в Нью-Йорке

26 июл 2022 : 		 Гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE скинули со сцены

18 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE

12 июл 2022 : 		 Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE

11 июн 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE репетируют перед туром

10 май 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за аборты

21 янв 2022 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE отложили тур до лета

4 дек 2021 : 		 Барабанщику RAGE AGAINST THE MACHINE провели операцию

31 май 2021 : 		 Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE перенёс операцию

19 май 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE — за палестинцев

10 апр 2021 : 		 RAGE AGAINST THE MACHINE перенесли тур

6 мар 2021 : 		 Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Драйв-ин-концерты не про нас»

21 дек 2020 : 		 TOM MORELLO: «Вообще удивлён, что RAGE AGAINST THE MACHINE смогли организовать концерт»

12 июн 2020 : 		 Альбом RAGE AGAINST THE MACHINE вернулся в чарты

30 мар 2020 : 		 Десятилетний виртуоз исполняет RAGE AGAINST THE MACHINE и KISS
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE'93



Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE, которое состоялось в рамках выступления на фестивале Pinkpop 1993, доступно для просмотра ниже.




2 дек 2025
Орион
Во! Крутейшие парни, недавно переслушивал их альбомы. 1 и 3 - просто супер, шикарные вещи. А 2 - ...
2 дек 2025
Вашингтон Ирвинг
Орион, а я что-то разлюбил их музыку. Не вставляет больше, хз, почему
