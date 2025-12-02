×
все новости группы
Rage Against the Machine
США
Rap Core
http://www.ratm.com
Myspace:
http://www.myspace.com/ratm
2 дек 2025
:
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE'93
12 янв 2025
:
RAGE AGAINST THE MACHINE набрали миллиард
1 дек 2024
:
Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Я больше не плачу из-за рака»
4 янв 2024
:
RAGE AGAINST THE MACHINE всё
5 май 2023
:
Участники RAGE AGAINST THE MACHINE поблагодарили ЗCРНР
3 май 2023
:
RAGE AGAINST THE MACHINE введут в ЗСРнР
30 мар 2023
:
Будут ли еще концерты RAGE AGAINST THE MACHINE?
14 дек 2022
:
У басиста RAGE AGAINST THE MACHINE рак простаты
4 сен 2022
:
Концертное видео RAGE AGAINST THE MACHINE
19 авг 2022
:
RAGE AGAINST THE MACHINE собрали миллион
12 авг 2022
:
RAGE AGAINST THE MACHINE отменили европейские концерты
10 авг 2022
:
RAGE AGAINST THE MACHINE открыли серию выступлений в Нью-Йорке
26 июл 2022
:
Гитариста RAGE AGAINST THE MACHINE скинули со сцены
18 июл 2022
:
Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE
12 июл 2022
:
Видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE
11 июн 2022
:
RAGE AGAINST THE MACHINE репетируют перед туром
10 май 2022
:
RAGE AGAINST THE MACHINE — за аборты
21 янв 2022
:
RAGE AGAINST THE MACHINE отложили тур до лета
4 дек 2021
:
Барабанщику RAGE AGAINST THE MACHINE провели операцию
31 май 2021
:
Барабанщик RAGE AGAINST THE MACHINE перенёс операцию
19 май 2021
:
RAGE AGAINST THE MACHINE — за палестинцев
10 апр 2021
:
RAGE AGAINST THE MACHINE перенесли тур
6 мар 2021
:
Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Драйв-ин-концерты не про нас»
21 дек 2020
:
TOM MORELLO: «Вообще удивлён, что RAGE AGAINST THE MACHINE смогли организовать концерт»
12 июн 2020
:
Альбом RAGE AGAINST THE MACHINE вернулся в чарты
30 мар 2020
:
Десятилетний виртуоз исполняет RAGE AGAINST THE MACHINE и KISS
13 мар 2020
:
RAGE AGAINST THE MACHINE отменили тур из-за короновируса
11 фев 2020
:
RAGE AGAINST THE MACHINE приедут в Европу
11 янв 2020
:
Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE отвечает на критику
1 ноя 2019
:
RAGE AGAINST THE MACHINE соберутся вместе
10 дек 2018
:
Против басиста RAGE AGAINST THE MACHINE подан иск
3 дек 2018
:
Басист RAGE AGAINST THE MACHINE разводится
23 мар 2017
:
Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме Чака Берри
29 ноя 2016
:
Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE почтил память Фиделя
23 ноя 2016
:
Басист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Трамп просто Адольф!»
8 сен 2016
:
Новая песня вокалиста RAGE AGAINST THE MACHINE
12 июн 2016
:
TOM MORELLO: "От RAGE AGAINST THE MACHINE остались лишь тлеющие угли"
1 июн 2016
:
Первый альбом RAGE AGAINST THE MACHINE выйдет на SACD
19 май 2016
:
Фэны, ожидающие реюниона RAGE AGAINST THE MACHINE, будут разочарованы
30 окт 2015
:
Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE с нетерпением ждет выступления с OZZY
6 окт 2015
:
Фрагмент нового DVD RAGE AGAINST THE MACHINE
3 окт 2015
:
Басист RAGE AGAINST THE MACHINE отрицает существование ИГ
1 окт 2015
:
Басист RAGE AGAINST THE MACHINE извинился за появление LIMP BIZKIT
16 сен 2015
:
Фрагмент нового DVD RAGE AGAINST THE MACHINE
18 авг 2015
:
Концертный DVD RAGE AGAINST THE MACHINE выйдет в октябре
18 мар 2015
:
Колыбельные от RAGE AGAINST THE MACHINE
25 фев 2015
:
Новый альбом группы басиста RAGE AGAINST THE MACHINE доступен для прослушивания
30 янв 2015
:
LANCE ARMSTRONG принял участие в новом видео басиста RAGE AGAINST THE MACHINE
12 янв 2015
:
Редкий концерт RAGE AGAINST THE MACHINE
6 окт 2014
:
Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE работает над сольным альбомом
15 янв 2014
:
Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE хочет выпустить сольную работу
28 июн 2013
:
Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE в саундтреке 'Тихоокеанский рубеж'
27 июн 2013
:
Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE: «Эдвард Сноуден — герой!»
1 апр 2013
:
TOM MORELLO: «Никаких планов» насчёт нового альбома RAGE AGAINST THE MACHINE
27 ноя 2012
:
Переиздание дебютного альбома RAGE AGAINST THE MACHINE доступно для прослушивания
17 ноя 2012
:
Демо-версия RAGE AGAINST THE MACHINE
11 окт 2012
:
Юбилейный бокс-сет от RAGE AGAINST THE MACHINE
4 окт 2012
:
RAGE AGAINST THE MACHINE работают над новым альбомом?
31 июл 2012
:
Ударник RAGE AGAINST THE MACHINE продает дом в Малибу
20 янв 2012
:
Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE на новом альбоме Брюса Спрингстина
3 июн 2011
:
RAGE AGAINST THE MACHINE планируют отметить юбилей?
4 май 2011
:
RAGE AGAINST THE MACHINE не работают над новым альбомом
1 май 2011
:
TOM MORELLO из RAGE AGAINST THE MACHINE выпустит ЕР "Union Town"
25 авг 2010
:
Гитарист RAGE AGAINST THE MACHINE заявил, что планов по выпуску нового альбома нет
9 июн 2010
:
RAGE AGAINST THE MACHINE думают о записи нового альбома?
31 май 2010
:
Фронтмен RAGE AGAINST THE MACHINE возглавил бойкот Аризоны
3 дек 2009
:
Новый DVD RAGE AGAINST THE MACHINE выйдет в феврале
1 июл 2008
:
TOM MORELLO из RAGE AGAINST THE MACHINE выпустит сольный альбом
сегодня
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE'93
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE, которое состоялось в рамках выступления на фестивале Pinkpop 1993, доступно для просмотра ниже.
http://www.ratm.com
2 дек 2025
Орион
Во! Крутейшие парни, недавно переслушивал их альбомы. 1 и 3 - просто супер, шикарные вещи. А 2 - ...
2 дек 2025
Вашингтон Ирвинг
Орион
,
а я что-то разлюбил их музыку. Не вставляет больше, хз, почему
