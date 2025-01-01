Профессиональное видео полного выступления IRON SAVIOR
Профессиональное видео полного выступления IRON SAVIOR, которое состоялось в рамках Metal Hammer Paradise 2025, доступно для просмотра ниже:
Descending
Way of the Blade
Roaring Thunder
Starlight
Souleater
In the Realm of Heavy Metal
Hall of the Heroes
Together as One
Heavy Metal Never Dies
Condition Red
Atlantis Falling
Revenge of the Bride
