Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 33
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
2 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления IRON SAVIOR

24 авг 2025 : 		 Перезаписанный релиз IRON SAVIOR

28 июл 2025 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR

28 июн 2025 : 		 Перезаписанный трек IRON SAVIOR

4 июн 2025 : 		 Новый релиз IRON SAVIOR выйдет летом

25 фев 2025 : 		 Лысый из IRON SAVIOR: «Я из Германии, где по закону СМИ обязаны быть нейтральными и беспристрастными»

24 фев 2025 : 		 IRON SAVIOR зассали из-за Трампа

7 янв 2025 : 		 IRON SAVIOR расстались с басистом

11 фев 2024 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

22 окт 2023 : 		 Лидер IRON SAVIOR о здоровье

6 окт 2023 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

12 авг 2023 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

11 авг 2023 : 		 Лидер IRON SAVIOR о здоровье

19 июл 2023 : 		 У лидера IRON SAVIOR рак

17 июл 2023 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

9 июн 2023 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

15 авг 2022 : 		 Новый сингл IRON SAVIOR

28 июн 2022 : 		 Трек-лист нового релиза IRON SAVIOR

3 май 2022 : 		 Kai Hansen на новом сингле IRON SAVIOR

4 апр 2022 : 		 Новый сингл IRON SAVIOR

24 мар 2022 : 		 Видео с текстом от IRON SAVIOR

26 окт 2021 : 		 Переиздание IRON SAVIOR выйдет осенью

4 дек 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

13 ноя 2020 : 		 Новое видео IRON SAVIOR

18 окт 2020 : 		 Новая песня IRON SAVIOR

12 окт 2020 : 		 Новый альбом IRON SAVIOR выйдет зимой
Профессиональное видео полного выступления IRON SAVIOR



Профессиональное видео полного выступления IRON SAVIOR, которое состоялось в рамках Metal Hammer Paradise 2025, доступно для просмотра ниже:

Descending
Way of the Blade
Roaring Thunder
Starlight
Souleater
In the Realm of Heavy Metal
Hall of the Heroes
Together as One
Heavy Metal Never Dies
Condition Red
Atlantis Falling
Revenge of the Bride




просмотров: 91

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
