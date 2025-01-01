Arts
Новости
*

Brothers of Metal

*



3 дек 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BROTHERS OF METAL

25 авг 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления BROTHERS OF METAL

27 сен 2024 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

25 авг 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления BROTHERS OF METAL

19 авг 2024 : 		 Новая песня BROTHERS OF METAL

21 июн 2024 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

17 окт 2023 : 		 Видео с выступления BROTHERS OF METAL

15 окт 2023 : 		 Видео с выступления BROTHERS OF METAL

2 дек 2022 : 		 Видео с текстом от BROTHERS OF METAL

21 мар 2022 : 		 Новая песня BROTHERS OF METAL

27 сен 2021 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

15 янв 2021 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

16 июн 2020 : 		 Видео с текстом от BROTHERS OF METAL

7 дек 2019 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

21 окт 2019 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

20 авг 2019 : 		 Новый альбом BROTHERS OF METAL выйдет зимой

1 май 2019 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

18 апр 2019 : 		 Панорамное видео BROTHERS OF METAL

13 дек 2018 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

8 ноя 2018 : 		 Новое видео BROTHERS OF METAL

6 сен 2018 : 		 Видео с текстом от BROTHERS OF METAL
|||| сегодня

Профессиональное видео полного выступления BROTHERS OF METAL



zoom
Профессиональное видео полного выступления BROTHERS OF METAL, которое состоялось в рамках Metal Hammer Paradise 2025, доступно для просмотра ниже:

1:08 Fimbulvinter
7:04 Prophecy of Ragnarok
11:30 Njord
16:13 Ride of the Valkyries
20:17 Sowilo
25:05 Flight of the Ravens
30:39 Hel
35:37 Concerning Norns + Yggdrasil
44:15 The Other Son of Odin
48:25 To the Skies and Beyond
54:25 Defenders of Valhalla




Like!+0Dislike!-0


Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 110

