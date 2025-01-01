Профессиональное видео полного выступления BROTHERS OF METAL
Профессиональное видео полного выступления BROTHERS OF METAL, которое состоялось в рамках Metal Hammer Paradise 2025, доступно для просмотра ниже:
1:08 Fimbulvinter
7:04 Prophecy of Ragnarok
11:30 Njord
16:13 Ride of the Valkyries
20:17 Sowilo
25:05 Flight of the Ravens
30:39 Hel
35:37 Concerning Norns + Yggdrasil
44:15 The Other Son of Odin
48:25 To the Skies and Beyond
54:25 Defenders of Valhalla
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет