Профессиональное видео полного выступления DYMYTRY PARADOX, которое состоялось в рамках Metal Hammer Paradise 2025, доступно для просмотра ниже:

1. Revolt
2. Stronger
3. Enemy List
4. Everything is Black
5. Red Sky Remains
6. Never Gonna Die
7. Five Angry Men
8. Drum Solo
9. Three Steps to Hell
10. Hope
11. Touchdown
12. Chernobyl 2.0




1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
