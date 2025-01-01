Arts
Новости
Aerosmith

2 дек 2025 : 		 Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD

25 окт 2025 : 		 Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD и Steve Martin

19 сен 2025 : 		 Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD

18 сен 2025 : 		 AEROSMITH и YUNGBLUD выпустят ЕР

14 авг 2025 : 		 JOE PERRY о вокалисте AEROSMITH: «Он не хочет и не может гастролировать»

11 авг 2025 : 		 JOE PERRY о новом шоу AEROSMITH

8 июл 2025 : 		 Альбомы AEROSMITH выйдут в формате mini-LP в Японии

2 июл 2025 : 		 JOE PERRY: «Я надеюсь на новое шоу AEROSMITH»

12 апр 2025 : 		 Продюсер AEROSMITH надеется, что они еще смогут

14 янв 2025 : 		 Сборник AEROSMITH вновь в чартах

12 янв 2025 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы можем что-то еще сделать, но есть большое "если"»

29 дек 2024 : 		 Видео с выступления AEROSMITH 1997 года

1 дек 2024 : 		 Барабанщик AEROSMITH прикрывает кофейную лавочку

28 окт 2024 : 		 Новые фигурки AEROSMITH

15 окт 2024 : 		 Басист AEROSMITH дебютировал с CLOSE ENEMIES

5 окт 2024 : 		 CHRIS ROBINSON понимает решение AEROSMITH

26 сен 2024 : 		 Басист AEROSMITH работает с новой группой

14 сен 2024 : 		 AEROSMITH отметят юбилей Pump

31 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Над группой не первый раз сгустились тучки»

25 авг 2024 : 		 Басист AEROSMITH: «Мы не знаем, что ждёт нас в будущем, но гастролей в нём не будет»

11 авг 2024 : 		 Последний концерт AEROSMITH в 4К

6 авг 2024 : 		 JOE PERRY не исключает новой музыки от AEROSMITH

3 авг 2024 : 		 AEROSMITH завязывают с концертами

15 июл 2024 : 		 KELLY CLARKSON исполняет AEROSMITH

8 апр 2024 : 		 Лимитированный винил от AEROSMITH

6 апр 2024 : 		 Вышла новая книга про AEROSMITH
Новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD



Problems, новое видео AEROSMITH, YUNGBLUD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового ЕР "One More Time", выход которого состоялся 21 ноября на Capitol Records.






просмотров: 110

