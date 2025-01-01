сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось на Accor Stadium, Sydney, Australia, 15 ноября, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Fuel

Cyanide

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Kirk and Rob Doodle ("For Those About to Rock" by AC/DC & "Nice Boys Don't Play Rock 'n' Roll" by Rose Tattoo)

The Day That Never Comes

Moth Into Flame

Sad but True

Nothing Else Matters

Seek & Destroy

Lux Æterna

Master of Puppets

One

Enter Sandman







