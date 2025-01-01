сегодня



PARKWAY DRIVE отменили фестиваль из-за финансовых проблем



Организаторы Destroy All Lines сообщили об отмене Park Waves Festival, объяснив это, что "цифры больше не сходятся":



«Мы огорчены, узнав, что австралийская часть Park Waves Festival не состоится. Отмена связана с целым рядом проблем, и в конечном итоге цифры больше не складываются. С тяжелым сердцем нам пришлось принять трудное решение. Мы перепробовали все. Мы опустошены».



В отдельном заявлении, опубликованном в социальных сетях группы, PARKWAY DRIVE заявили, что решение отменить тур стало "ударом под дых", отметив "растущие расходы в нашей индустрии развлечений".



«Еще один фестиваль терпит крах из-за роста расходов в нашей индустрии развлечений. Нам больно быть еще одной жертвой в этой истории австралийской музыкальной сцены. Мы испробовали все возможные варианты, чтобы воплотить эту мечту в жизнь, но реальные обстоятельства не позволяют этого сделать».



Первоначально фестиваль Park Waves, который стартовал в Германии в 2024 году, планировалось провести в феврале и марте 2026 года, с остановками в Западной Австралии, Южной Австралии, Виктории, Новом Южном Уэльсе и Квинсленде. Помимо PARKWAY DRIVE, в турне должны были принять участие THE AMITY AFFLICTION, NORTHLANE, ALPHA WOLF и STORY OF THE YEAR.















