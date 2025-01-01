Arts
Новости
*

Parkway Drive

*



3 дек 2025 : 		 PARKWAY DRIVE отменили фестиваль из-за финансовых проблем

11 ноя 2025 : 		 Вокалист PARKWAY DRIVE обещает новый материал

30 окт 2025 : 		 Концертное видео PARKWAY DRIVE

25 авг 2025 : 		 Концертное видео PARKWAY DRIVE

9 авг 2025 : 		 Барабанщик PARKWAY DRIVE обучал Тора игре на ударных

12 июн 2025 : 		 PARKWAY DRIVE выступили с оркестром и сыграли две новые песни

7 май 2025 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

22 окт 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

21 июн 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

14 фев 2023 : 		 Вокалист PARKWAY DRIVE: «Мы не думали, что протянем и год, а прошло уже 20»

18 сен 2022 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

12 сен 2022 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

23 авг 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

6 июл 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

7 июн 2022 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

28 май 2020 : 		 PARKWAY DRIVE начали работу над новым материалом

24 янв 2020 : 		 PARKWAY DRIVE выпустят саундтрек к документальному фильму

13 янв 2020 : 		 PARKWAY DRIVE пожертвовали более 30000 долларов на борьбу с пожарами

30 апр 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

14 мар 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

28 фев 2018 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

11 июл 2016 : 		 Новая песня PARKWAY DRIVE

22 сен 2015 : 		 Новый альбом PARKWAY DRIVE доступен для прослушивания

25 авг 2015 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE

8 июн 2015 : 		 Профессиональное видео полного выступления PARKWAY DRIVE

14 май 2013 : 		 Новое видео PARKWAY DRIVE
PARKWAY DRIVE отменили фестиваль из-за финансовых проблем



Организаторы Destroy All Lines сообщили об отмене Park Waves Festival, объяснив это, что "цифры больше не сходятся":

«Мы огорчены, узнав, что австралийская часть Park Waves Festival не состоится. Отмена связана с целым рядом проблем, и в конечном итоге цифры больше не складываются. С тяжелым сердцем нам пришлось принять трудное решение. Мы перепробовали все. Мы опустошены».

В отдельном заявлении, опубликованном в социальных сетях группы, PARKWAY DRIVE заявили, что решение отменить тур стало "ударом под дых", отметив "растущие расходы в нашей индустрии развлечений".

«Еще один фестиваль терпит крах из-за роста расходов в нашей индустрии развлечений. Нам больно быть еще одной жертвой в этой истории австралийской музыкальной сцены. Мы испробовали все возможные варианты, чтобы воплотить эту мечту в жизнь, но реальные обстоятельства не позволяют этого сделать».

Первоначально фестиваль Park Waves, который стартовал в Германии в 2024 году, планировалось провести в феврале и марте 2026 года, с остановками в Западной Австралии, Южной Австралии, Виктории, Новом Южном Уэльсе и Квинсленде. Помимо PARKWAY DRIVE, в турне должны были принять участие THE AMITY AFFLICTION, NORTHLANE, ALPHA WOLF и STORY OF THE YEAR.








просмотров: 86

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
