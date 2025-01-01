сегодня



Гитарист MESHUGGAH: «Мы упрямы и верны своему видению»



Mårten Hagström в недавнем интервью поговорил о том, как группе удалось продержаться на сцене столь долгий срок:



«Мы не молодеем, а только становимся старше. Мы существуем какое-то время, занимаемся этим довольно долгое время. Итак, время от времени, по крайней мере, в последние пару лет, мы размышляли о том, или, по крайней мере, я размышлял о том, какой была наша карьера.



Когда ты участвуешь в музыкальном проекте, и особенно когда мы все вместе и практически все делаем одно и то же с одними и теми же людьми в течение длительного времени, это реально полезное путешествие. Мы действительно благодарны за то положение, которое смогли достичь. Но я также считаю, что иногда бывает довольно сложно думать об этом, хотя, возможно, нам следовало бы это сделать. Это похоже на то, что ты настолько в центре событий, что иногда мы все еще видим себя в роли выскочки-чудаковатой группы, какой мы были в детстве, когда все косились на нас и спрашивали: "Что это вы, ребята, делаете?" Даже в жанре экстремального металла или любого другого прогрессивного жанра, это было что-то вроде: "Чувак, что ты задумал? Что происходит?" Как сказал мне однажды Tosin [Abasi, основатель и ведущий гитарист инструментальной прогрессив-металл-группы ANIMALS AS LEADERS], когда он впервые услышал нас, он сказал: "Эта музыка сломана".



Я думаю, то, что мы упрямы, остаемся верны своему видению и упорно занимаемся своим ремеслом, или как бы вы это ни называли, — это уникальное благословение, что мы можем это делать. Потому что ты можешь строить любые планы, какие захочешь, но жизнь бросает тебе вызов, и люди идут своими и разными путями, ты развиваешься в разных направлениях. Но даже несмотря на то, что мы по-прежнему остаемся музыкантами и отдельными личностями в группе, мы по-прежнему считаем это семейным делом и по-прежнему ставим во главу угла наше общее видение, поэтому то нам и удалось так долго продержаться. Плюс, конечно, некоторый умеренный успех помог нам, но мы совершенно искренне благодарны».



После того, как ведущий отметил, что успех MESHUGGAH был "заработан тяжелым трудом", Hagström неохотно согласился:



»Э-э, да, наверное. Трудно сравнивать себя с другими [музыкантами]. Часто, когда я общаюсь с другими музыкантами, они оказываются в самых разных условиях. Возможно, они были сессионными музыкантами, ходили в школу, играли в разных группах, но лично я познакомился с Tomas [Haake, барабанщиком MESHUGGAH] в детском саду. Нам было по шесть лет, а в 11-12 мы начали играть вместе. Jens [Kidman, вокалист MESHUGGAH] и Fredrik [Thordendal, гитарист MESHUGGAH] начали играть вместе в возрасте 13-14 лет. У нас с Tomas'ом была группа. Когда ушел барабанщик MESHUGGAH, двое других парней, с которыми мы играли вместе с Tomas'ом, пошли другим путем, они хотели заниматься другими жанрами, поэтому Tomas ушел в MESHUGGAH, а через полтора года я присоединился к MESHUGGAH. Так что больше мы ничего не знали. Я имею в виду, что я знаю других музыкантов, и вы можете видеть карьеру других, но застрять, так сказать, в этом пузыре, это было...… Я думаю, мы усердно трудились над своим ремеслом, но я не знаю, заработано ли это тяжелым трудом. Я думаю, мы все еще думаем: "Вау, неужели мы способны на это с помощью этого?" Сочинять такую музыку, выходить за рамки привычного и при этом делать карьеру. Потому что иногда это непросто. Мейнстрим всегда пытается вовлечь людей. И нам посчастливилось противостоять ему».



Говоря о том, на каком этапе творческого процесса сейчас находятся он и остальные участники MESHUGGAH, Mårten сказал:



«Ну, в данный момент я действительно думаю, что нахожусь в фазе "выдоха". Поскольку мы занимались этим долгое время, мы отрабатывали этот цикл, и в конце тура в поддержку альбома [MESHUGGAH, 2022] "Immutable", я думаю, что я немного — не то чтобы в плохом смысле, но творчески истощен. И так происходит, потому что сначала ты пишешь материал и записываешь его, а потом выходишь и, общаешься с толпой, и, по сути, узнаешь, что ты на самом деле сделал. Это что-то вроде: "О, тогда я этого не понимал, но это такая песня". И "Я думал, что это будет хорошо звучать на концертах, но это не так, и очевидно, почему это не так, но это действительно хорошо работает, и я не думал, что это так". "не думаю, что это сработает" и все такое прочее. Так что, когда ты выходишь на сцену и гастролируешь с новой музыкой, ты по-разному узнаешь о ней, потому что это более интуитивная реакция на материал. Больше идет от души и ты можешь увидеть, что отклик разный, и тогда ты получаешь реакцию.



Что касается меня, то я склонен думать, и это в основном правда, что по мере того, как мы становимся старше, или по мере того, как я становлюсь старше, мне требуется все больше времени, чтобы снова встать на ноги и включиться в творческий процесс. Так что сейчас у меня сравнительно мало идей, и они далеко друг от друга. Ведь что происходит, когда мы начинаем творческий процесс, что происходит, когда мы решаем написать альбом — я сажусь, и у меня появляется пара идей, которые, возможно, остались с прошлого раза, я беру их в руки, и так возвращаюсь в привычное русло. Это подстегивает воображение, и у меня появляется больше идей. Но для того, чтобы иметь энергию просто для того, чтобы почувствовать желание включиться в творческий процесс, взять на себя это бремя — это не бремя само по себе, а для того, чтобы чувствовать, что у тебя есть энергия пройти через эмоциональные испытания, которые проходят при создании альбома, написании, репетициях, обсуждении, записи, из-за всего этого тебе нужен этот выдох. Вам нужно время расслабить ум. И именно в этом состоянии я сейчас нахожусь».



Когда ведущий сказал, что у некоторых музыкантов есть три отдельных "режима", в которых они работают — режим "приема", режим "вывода" и режим "выключения", он ответил сказал:



«Да. И я думаю, что в зависимости от того, кто вы как личность и как вы устроены, эти периоды наступают в разном порядке. Некоторые люди просто говорят: "Ладно, у меня была тяжелая неделя. Вот и все. Мне нужно вернуться в прежний ритм жизни". Но некоторым людям, я полагаю, нужно больше времени, чтобы просто восстановить силы и вернуть былую энергию.



Я надеюсь, что я не ленивый человек, потому что я знаю, что когда я пишу, я работаю очень много, по много часов в день в течение многих месяцев, и я просто в ударе. Я полагаю, что у большинства композиторов менталитет "пузыря" похож. Это чем-то похоже на тренировку — тебе нужно привести себя в форму, чтобы быть в состоянии заниматься этим в течение такого длительного периода времени, морально прийти в форму. И это то, к чему я стремлюсь лично. Но я знаю, что Fredrik работает в своей студии над своим материалом, над своими проектами и группами, с которыми он и [продюсер] Daniel Bergstrand работают над продюсированием, у большинства из нас дома есть вещи, которые мы откладываем в сторону, потому что мы ездили в турне, и нам нужно это сделать, к примеру, позаботится о практических вещах — ремонте дома и тому подобном. Но я знаю, что Dick [Lövgren, басист MESHUGGAH] начал немного баловаться, просто ради развлечения. Не то чтобы серьезно писать, но просто возиться с материалом. Так что, я думаю, это естественно, когда возникает вакуум, а потом ты внезапно начинаешь чувствовать, что, возможно, пришло время [вернуться к работе]. Это подсознание начинает работать и говорит тебе: "Ладно, теперь тебе нужно кое-что сделать. У меня есть идея!"»







