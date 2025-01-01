сегодня



MIKE PORTNOY: «Эйс был моим любимым музыкантом KISS»



MIKE PORTNOY: в недавнем интервью поговорил об Эйсе Фрейли:



«Что ж, да, потерять Эйса — это тяжело. Что касается меня, то в 70-х я был фанатиком KISS. Я видел их в 77-м в Мэдисон Сквер Гарден. Я увидел их в 79-м году в Колизее [Нассау], и Эйс стал моим первым настоящим героем-гитаристом. Несмотря на то, что я был барабанщиком, он был моим любимым участником KISS. И даже в начальной школе меня звали Эйс. Так что, да, это было нелегко переварить.



Я слушал много старых песен KISS и пересматривал некоторые из старых замечательных шоу, которые есть на YouTube. И мне посчастливилось играть как с Эйсом, так и с Peter [Criss, барабанщиком оригинального состава KISS] в 2013 году, когда я был музыкальным руководителем концерта Eddie Trunk, посвященного 30-летию [радиоведущего SiriusXM]. Так что, да, у меня большая история как у фаната, так и у коллеги-музыканта Эйса, и для меня это действительно тяжелая потеря».





