Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 34
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новое видео CLAWFINGER 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 34
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новое видео CLAWFINGER 15
[= ||| все новости группы



*

Ace Frehley

*



3 дек 2025 : 		 MIKE PORTNOY: «Эйс был моим любимым музыкантом KISS»

1 дек 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT и MICHAEL SWEET почтили память ACE FREHLEY

17 ноя 2025 : 		 PAUL STANLEY об Эйсе Фрейли

16 ноя 2025 : 		 KISS почтили память Эйса Фрейли

12 ноя 2025 : 		 GENE SIMMONS об Эйсе Фрейли

11 ноя 2025 : 		 Официальная причина смерти Эйса Фрейли

4 ноя 2025 : 		 Гитарист TRIXTER о значимости Эйса Фрейли

3 ноя 2025 : 		 GEORGE LYNCH: «Как на меня повлиял Эйс Фрейли? Да никак»

28 окт 2025 : 		 KINGS OF THRASH почтили память Эйса Фрейли

23 окт 2025 : 		 Эйса Фрейли похоронили в Бронксе

23 окт 2025 : 		 BRUCE KULICK вспоминает Эйса Фрейли

22 окт 2025 : 		 TOM MORELLO вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT вспоминает Эйса Фрейли

21 окт 2025 : 		 Барабанщик ANTHRAX/PANTERA вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 VINNIE VINCENT почтил память Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 JOHN 5 вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON вспоминает Эйса Фрейли

20 окт 2025 : 		 SEBASTIAN BACH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Гитарист PEARL JAM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер W.A.S.P. об Эйсе Фрейли

18 окт 2025 : 		 ALICE COOPER почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 MATT SORUM почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 GEOFF TATE почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 KIRK WINDSTEIN почтил память Эйса Фрейли

18 окт 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Верю, что меня запомнят как честного человека»
Показать далее
| - |

|||| сегодня

MIKE PORTNOY: «Эйс был моим любимым музыкантом KISS»



zoom
MIKE PORTNOY: в недавнем интервью поговорил об Эйсе Фрейли:

«Что ж, да, потерять Эйса — это тяжело. Что касается меня, то в 70-х я был фанатиком KISS. Я видел их в 77-м в Мэдисон Сквер Гарден. Я увидел их в 79-м году в Колизее [Нассау], и Эйс стал моим первым настоящим героем-гитаристом. Несмотря на то, что я был барабанщиком, он был моим любимым участником KISS. И даже в начальной школе меня звали Эйс. Так что, да, это было нелегко переварить.

Я слушал много старых песен KISS и пересматривал некоторые из старых замечательных шоу, которые есть на YouTube. И мне посчастливилось играть как с Эйсом, так и с Peter [Criss, барабанщиком оригинального состава KISS] в 2013 году, когда я был музыкальным руководителем концерта Eddie Trunk, посвященного 30-летию [радиоведущего SiriusXM]. Так что, да, у меня большая история как у фаната, так и у коллеги-музыканта Эйса, и для меня это действительно тяжелая потеря».



Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 35

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом