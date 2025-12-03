Arts
Новости
*

David Ellefson

*



3 дек 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о записи кавер-версии METALLICA

30 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON и 1,000+ музыкантов исполнили BLACK SABBATH

24 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «MEGADETH — самые актуальные в трэше»

21 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я бы снял, если бы мне позвонил Dave»

9 окт 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о финале MEGADETH: «Все ради поднятия цен на билеты?»

22 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Кто-то извне рассорил меня с лидером MEGADETH!»

11 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON исполнил METALLICA

3 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: о металл-движении: «Мы племя странных изгоев, и мы делаем всё, что в наших силах, чтобы интегрироваться в нормальную жизнь»

11 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о кончине Оззи: «События такого уровня не было, пожалуй, со времени похорон и кончины королевы Елизаветы»

3 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Оззи был нашим Элвисом Пресли»

24 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «DAVE MUSTAINE ненавидел играть перед SLAYER»

18 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «А Dave у меня песню увел!»

17 июн 2025 : 		 DAVID ELLEFSON скучает по Dave'y

30 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON четыре года не говорил с DAVE MUSTAINE: «А смысл?»

25 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Альбом KINGS OF THRASH? Почему бы и не да»

17 май 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «То, как группы делят деньги, — важно!»

22 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON в Польше

10 мар 2025 : 		 DAVID ELLEFSON об OZZY OSBOURNE

12 фев 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Не каждой группе демократия по плечу»

27 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как MEGADETH вышли под песню METALLICA на церемонии Грэмми

13 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о важных уроках жизни

5 янв 2025 : 		 DAVID ELLEFSON о том, как менялся его взгляд на свой инструмент

29 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON исполняет хит DONNIE IRIS

15 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON признался, как дошел до RUSH

7 дек 2024 : 		 DAVID ELLEFSON: «Рок в США мёртв»

5 дек 2024 : 		 Как DAVID ELLEFSON нашел Веру в 25
DAVID ELLEFSON о записи кавер-версии METALLICA



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью обсудил свою запись кавер-версии METALLICA "(Anesthesia) - Pulling Teeth", которая вошла в сборник "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All":

«Есть несколько риффов Клиффа, которые, на мой взгляд, являются очень характерными. В моём случае это, конечно же, это "Peace Sells". Это мой рифф — это моя звезда, которая была мне дарована. У Geezer'a из BLACK SABBATH есть "N.I.B." и ещё куча всего. У Steve'a из IRON MAIDEN есть "Wrathchild" из альбома "Killers". Так что у всех нас есть свои фирменные риффы. И я подумал о фирменных риффах Клиффа. И, конечно, в композиции "Anesthesia" есть несколько таких риффов. Но я также подумал, что "For Whom The Bell Tolls" — это его "Peace Sells". Если послушать "For Whom The Bell Tolls", это действительно его рифф. Другая песня, которая мне очень нравится, — "Orion". Я её обожаю. А "Master Of Puppets" — один из моих любимых металл-альбомов вообще и один из моих любимых альбомов METALLICA.

Я немного пообщался с Клиффом. METALLICA были в туре с Оззи Осборном в 1986 году. Мы с Dave'ом пошли посмотреть на них с Майклом Алаго, который подписал с ними контракт с Elektra Records. Мы были в городе. Майкл пытался уговорить меня и Dave'a подписать контракт MEGADETH с Elektra Records. В итоге ничего не вышло, но мы пошли посмотреть METALLICA. Это было большое турне — они выступали на разогреве у Оззи в турне "Master Of Puppets" — и я немного поговорил с Клиффом о его композициях на "Master Of Puppets". К сожалению, всего через несколько недель или пару месяцев его не стало. Мы с Клиффом никогда не садились с бас-гитарами в руках и не общались по душам, но просто болтали как коллеги-музыканты, коллеги-басисты... И именно поэтому я сказал в небольшом видео, которое снял, когда играл эту композицию: "Это моё посвящение Клиффу". Так что я постарался сделать что-то большее, чем просто сыграть "(Anesthesia) — Pulling Teeth". Это скорее как дань уважения ему как артисту, и я включил в это исполнение несколько его композиций».




3 дек 2025
Вашингтон Ирвинг
Че он несет? Харрис, Батлер, Бертон сами писали, что играли. Этот же дрочил больше, чем сочинял
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
