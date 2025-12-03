DAVID ELLEFSON о записи кавер-версии METALLICA

сегодня



DAVID ELLEFSON в недавнем интервью обсудил свою запись кавер-версии METALLICA "(Anesthesia) - Pulling Teeth", которая вошла в сборник "No Life 'Til Leather - A Tribute To Metallica's Kill 'Em All":



«Есть несколько риффов Клиффа, которые, на мой взгляд, являются очень характерными. В моём случае это, конечно же, это "Peace Sells". Это мой рифф — это моя звезда, которая была мне дарована. У Geezer'a из BLACK SABBATH есть "N.I.B." и ещё куча всего. У Steve'a из IRON MAIDEN есть "Wrathchild" из альбома "Killers". Так что у всех нас есть свои фирменные риффы. И я подумал о фирменных риффах Клиффа. И, конечно, в композиции "Anesthesia" есть несколько таких риффов. Но я также подумал, что "For Whom The Bell Tolls" — это его "Peace Sells". Если послушать "For Whom The Bell Tolls", это действительно его рифф. Другая песня, которая мне очень нравится, — "Orion". Я её обожаю. А "Master Of Puppets" — один из моих любимых металл-альбомов вообще и один из моих любимых альбомов METALLICA.



Я немного пообщался с Клиффом. METALLICA были в туре с Оззи Осборном в 1986 году. Мы с Dave'ом пошли посмотреть на них с Майклом Алаго, который подписал с ними контракт с Elektra Records. Мы были в городе. Майкл пытался уговорить меня и Dave'a подписать контракт MEGADETH с Elektra Records. В итоге ничего не вышло, но мы пошли посмотреть METALLICA. Это было большое турне — они выступали на разогреве у Оззи в турне "Master Of Puppets" — и я немного поговорил с Клиффом о его композициях на "Master Of Puppets". К сожалению, всего через несколько недель или пару месяцев его не стало. Мы с Клиффом никогда не садились с бас-гитарами в руках и не общались по душам, но просто болтали как коллеги-музыканты, коллеги-басисты... И именно поэтому я сказал в небольшом видео, которое снял, когда играл эту композицию: "Это моё посвящение Клиффу". Так что я постарался сделать что-то большее, чем просто сыграть "(Anesthesia) — Pulling Teeth". Это скорее как дань уважения ему как артисту, и я включил в это исполнение несколько его композиций».







