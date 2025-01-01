сегодня



Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»



Бывший барабанщик FEAR FACTORY Raymond Herrera в недавнем интервью поговорил о сотрудничестве с лидером MEGADETH, которое случилось почти двадцать лет назад:



«О, это довольно забавная история. Мы были в туре с MEGADETH в 2006 году и я сказал Dave'y: "Слушай, я работают над саундтреками и музыкой к играм, больше в электронной части, но мне бы очень хотелось использовать одну из твоих песен. Ты мог бы предоставить инструментальные версии этого трека?" И он согласился, сказав: "Да, давай" и прислал мне файлы 'Symphony Of Destruction' достаточно быстро. А дальше дошло дело до ремикса.



Две недели мы работали и отправили ему результат: "Итак, вот у меня есть он, послушать хочешь?" Я спросил его и в итоге поставил результат. Мы обедали перед одним из шоу, он послушал и ему ничего не понравилось. Я заверил его, что геймерам все придется по душе и я покрою все затраты за работу над треком. Я даже сказал ему, если уж ему ТАК не зашло, мы не будем ничего использовать. Однако к моему удивлению, он разрешил ее использовать, но, чувак, ему он вообще не понравился!»







+0 -0



просмотров: 97

