ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»
Новая песня ULVER
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
Новое видео CLAWFINGER
3 дек 2025 : 		 Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»

28 ноя 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «На Risk MEGADETH мы пошли влево, а остальной мир пошёл вправо»

19 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH хочет дать последний концерт в космосе

17 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH о пиве и долголетии

14 ноя 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

12 ноя 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «От трех до пяти буду прощаться, не меньше!»

7 ноя 2025 : 		 Тизер новой песни MEGADETH

31 окт 2025 : 		 MEGADETH записали кавер-версию METALLICA

26 окт 2025 : 		 Лидер MEGADETH: «Я нервничал, перед тем как впервые сыграть "Tipping Point"»

20 окт 2025 : 		 Drum-cam от MEGADETH

15 окт 2025 : 		 MEGADETH исполнили новую песню

5 окт 2025 : 		 За кулисами MEGADETH и MARTY FRIEDMAN

3 окт 2025 : 		 Новое видео MEGADETH

2 окт 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

29 сен 2025 : 		 Видео полного выступления MEGADETH

26 сен 2025 : 		 Тизер нового трека MEGADETH

12 сен 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я не ожидал такого объявления от MEGADETH»

6 сен 2025 : 		 Барабанщик MEGADETH устроил мастер-класс

26 авг 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Я хотел бы участвовать в прощании MEGADETH»

21 авг 2025 : 		 MEGADETH близки к концу

20 авг 2025 : 		 Автор финальной обложки MEGADETH: «Работал с удовольствием!»

14 авг 2025 : 		 MEGADETH обещают последний альбом и тур

14 авг 2025 : 		 CHRIS ADLER: «Играть с MEGADETH для меня было очень важно»

30 июл 2025 : 		 Почему MEGADETH так названы?

25 июл 2025 : 		 DAVID ELLEFSON: «Лидер MEGADETH хотел переписать песни METALLICA»

21 июл 2025 : 		 MEGADETH не стали звать на финальное шоу BLACK SABBATH
Бывший барабанщик FEAR FACTORY: «Dave не был доволен моим ремиксом песни MEGADETH»



Бывший барабанщик FEAR FACTORY Raymond Herrera в недавнем интервью поговорил о сотрудничестве с лидером MEGADETH, которое случилось почти двадцать лет назад:

«О, это довольно забавная история. Мы были в туре с MEGADETH в 2006 году и я сказал Dave'y: "Слушай, я работают над саундтреками и музыкой к играм, больше в электронной части, но мне бы очень хотелось использовать одну из твоих песен. Ты мог бы предоставить инструментальные версии этого трека?" И он согласился, сказав: "Да, давай" и прислал мне файлы 'Symphony Of Destruction' достаточно быстро. А дальше дошло дело до ремикса.

Две недели мы работали и отправили ему результат: "Итак, вот у меня есть он, послушать хочешь?" Я спросил его и в итоге поставил результат. Мы обедали перед одним из шоу, он послушал и ему ничего не понравилось. Я заверил его, что геймерам все придется по душе и я покрою все затраты за работу над треком. Я даже сказал ему, если уж ему ТАК не зашло, мы не будем ничего использовать. Однако к моему удивлению, он разрешил ее использовать, но, чувак, ему он вообще не понравился!»




просмотров: 97

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
