Лидер METAL CHURCH о новом составе



Лидер METAL CHURCH Kurdt Vanderhoof был недавним гостем подкаста "The David Ellefson Show", в рамках которого они обсудили то, как сложился новый состав коллектива:



«Ну, все началось пару лет назад, после того, как мы только что отыграли турне по Австралии. Вот когда мы вернулись, все и просто развалилось. Stet [Howland, бывший барабанщик METAL CHURCH] уволился, Он ушел, потому что его не устраивало, как идут дела в бизнесе. Двое других парней чувствовали то же самое. Я чувствовал то же самое по разным причинам, и для меня это было что-то вроде: "Это совсем не весело, и это никуда не годится". И в моем возрасте, после стольких лет занятий этим дело, если все так печально, то пора уходить. Если тут еще и какая-то драма, то точно все, мне это просто неинтересно. Так что я даю всем понять: "Эй, я закрываю это дело. Извините. Я покончил с этим. Ничего не работает." И, в принципе, я думал, что мы закончили. А потом, примерно полтора года спустя, как гром среди ясного неба, появились заинтересованные люди, которые подошли бы мне, если бы я решил возродить группу, и она, по сути, возродилась сама собой. В итоге мы пригласили Brian Allen, вокалиста, который пришел через своего друга, а также нашего друга Todd La Tore из QUEENSRŸCHE. Он уговорил его прислать какие-то записи с прослушиваниями или что-то в этом роде мне и Joe [O'Brien] из Rat Pak [Records, звукозаписывающего лейбла METAL CHURCH]. И он это сделал, но тогда я об этом не знал. И вдруг Joe присылает мне пару MP3-файлов. Он говорит: "Эй, зацени это". Это была "Start The Fire" и песня из "The Human Factor". И я поставил "Start The Fire" и подумал: "Это неизданный вокальный трек Дэвида Уэйна?" Я подумал: "Вау. Хорошо". А потом я послушал другую песню и подумал: "Ну, он тоже может петь партии Майка Хоу". Опять же, на тот момент я еще не принял никакого решения о том, что будет дальше. Я думал, что мы закончили. Но то, что я услышал, было очень вдохновляюще. Это было что-то вроде: "Ладно. Ну, ладно. Это просто пришло мне в голову из ниоткуда. Что ты пытаешься мне сказать?" А потом, после этого, все началось с Rat Pak — Dave связался с Rat Pak из-за записи ELLEFSON-SOTO. И обсуждение, в некотором роде, только началось.



Итак, чтобы не затягивать эту длинную историю, скажу, что на самом деле у меня не было намерений снова создавать группу, но группа возродилась благодаря подобным каналам, и это было просто то, что продолжало развиваться шаг за шагом. И снова это очень похоже на то, что произошло несколько лет назад с составом "Congregation Of Annihilation" [2023]. Опять же, я этого не планировал. Это группа, которая не умрет. Так что я принимаю случившееся и это реально здорово. Ну а то, что у нас появился кто-то вроде Dave, а потом еще и Ken Mary, а потом еще и Brian, который просто потрясает своем вокалом, подходящим под звучание METAL CHURCH. Это что-то вроде: "Что ж, это определенно стоит того, чтобы все вновь возродить". И, учитывая новую песню и реакцию на новое видео, похоже было принято правильное решение. Вот, в общем, и все. Опять же, так все сложилось».



Рассказывая о том, как складывался материал для грядущего альбома METAL CHURCH, он сказал:



«Как я уже сказал, я сижу здесь, и внезапно эти замечательные люди стали доступны и проявили интерес к работе над альбомом. И я чуть ли не впал в ступор: "Подожди. Что? Я такого не планировал". В итоге я написал кучу металлического материала, кучу риффов и прочего, что я и так делаю.



Когда все развалилось, я продолжил записывать другие альбомы. Я записал альбом HALL AFLAME, новый альбом PRESTO BALLET, это разные стили, но я всегда что-то сочиняю. Итак, у нас была целая куча вещей, и они уже были на своем месте. А когда все встало на свои места, все было определенно готово к работе. А также [бывший барабанщик METAL CHURCH] Jeff Plate изначально собирался участвовать [в новом составе METAL CHURCH], когда мы решили двигаться вперед, и он начал, но потом, когда все у нас стартовало, случилось воссоединение SAVATAGE и я не мог не порадоваться за него. Так что он не смог довести дело до конца. Но слава Jeff'y... Потому что они [SAVATAGE] сейчас надирают задницы, и у них все отлично получается. Так что он не смог участвовать. А потом появился Ken. И у нас с ним есть история общения, потому что мы оба из Сиэтла и когда-то, в середине 80-х, вместе выступали с TKO. И пока мы были в студии с [продюсером] Terry Date, он был в студии с FIFTH ANGEL, и тоже с Terry Date. Тот ставил ему наши песни, а он играл [их] песни для нас, так что это было нечто вроде кровосмесительного акта. Вот так мы и получили Ken'a Mary в свой состав».







