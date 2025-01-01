Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 34
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 34
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
[= ||| все новости группы



*

Corrosion of Conformity

*



2 дек 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY выпустят двойной альбом весной

12 ноя 2025 : 		 Скейт от CORROSION OF CONFORMITY

8 окт 2025 : 		 MIKE DEAN может вновь оказаться в CORROSION OF CONFORMITY

25 сен 2025 : 		 PEPPER KEENAN обучает риффам CORROSION OF CONFORMITY и DOWN

22 сен 2025 : 		 Новое видео CORROSION OF CONFORMITY

18 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY: «Это одна из самых важных наших записей»

14 авг 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY готовы к сведению

22 июл 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY записываются в студии Barry GIbb'a

11 мар 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY в студии

4 мар 2025 : 		 Винил CORROSION OF CONFORMITY выйдет весной

19 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY завершили подготовку

11 янв 2025 : 		 CORROSION OF CONFORMITY отправились в студию

4 ноя 2024 : 		 Видео с выступления CORROSION OF CONFORMITY

30 окт 2024 : 		 BOBBY LANDGRAF выступит с CORROSION OF CONFORMITY

22 сен 2024 : 		 MIKE DEAN покидает CORROSION OF CONFORMITY

10 июл 2024 : 		 RYAN ADAMS исполнил CORROSION OF CONFORMITY

3 авг 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY получили золото

10 июл 2023 : 		 Профессиональное видео полного выступления CORROSION OF CONFORMITY

15 май 2023 : 		 В CORROSION OF CONFORMITY вернулся барабанщик

28 апр 2023 : 		 Кавер-версия LYNYRD SKYNYRD от CORROSION OF CONFORMITY

7 фев 2023 : 		 CORROSION OF CONFORMITY работают над новым

27 окт 2022 : 		 CORROSION OF CONFORMITY планируют альбом

14 июн 2020 : 		 Концертное видео CORROSION OF CONFORMITY

16 фев 2020 : 		 Видео с вечера памяти барабанщика CORROSION OF CONFORMITY

13 фев 2020 : 		 Неизданный трек с участием Рида Маллена

3 фев 2020 : 		 CORROSION OF CONFORMITY почтили память Рида Маллена
Показать далее
| - |

|||| сегодня

CORROSION OF CONFORMITY выпустят двойной альбом весной



zoom
Басист CORROSION OF CONFORMITY Bobby Landgraf в недавнем интервью рассказал о некоторых планах коллектива на следующий год:

«У Pepper'a есть студию в Миссисипи и я был одновременно со Stanton'ом. И, чувак, когда я стоял там рядом с Stanton Moore, у нас было две недели совместной жизни в доме и мы просто были в мыслях друг у друга, нам никуда не надо было спешить или уезжать — негде было попасть в какую-то бедовую ситуацию; мы просто работали над материалом. И, да, я многому научился у него — быть басистом, по-настоящему попадать в нужные ноты и ловить нужный момент. И, черт возьми, Stanton очень сильно вдохновляет меня — и Pepper, и Woody [Weatherman, гитарист CORROSION OF CONFORMITY]. До этого он записал альбом "In The Arms Of God" [2005 года] [с группой CORROSION OF CONFORMITY], так что он уже делал это, и это очень крутой альбом.

То, что я смог играть со Stanton'ом, на самом деле, как мне кажется, улучшило мою игру на басу больше, чем...… Я не говорю ни слова о других барабанщиках, но он, я считаю, реально помог мне улучшить свою игру на басу. Так что, когда мы написали все эти песни вместе, мы провели лучшие две недели. У нас была большая комната. Продюсер был там, в доме, вместе с нами, так что мы записывали каждую ошибку, каждую оплошность, каждую возможную нелепицу, и кое-что из этого было сделано прямо с лёта».

На вопрос, что заставило CORROSION OF CONFORMITY принять решение о выпуске двойного альбома именно сейчас, Bobby ответил:

«Я расскажу о том, что происходило у меня на глазах, а именно о том, что мы, вероятно, написали 15, 16, а может, и больше песен во время записи, так что пришло время записываться, и мы просто все их сделали. И у Pepper реально хорошие отношения с лейблом. Они ему доверяют. Он [сказал]: "Мы должны выпустить альбом двойным". Они, типа, "Окей". Я не припомню, чтобы когда-либо слышал историю с отказом от лейбла. Pepper сказал: "Я хочу реализовать его именно в таком варианте". И они ответили: "Что ж, тогда давайте сделаем это". И это просто открыло путь к тому, чтобы по-настоящему заняться записями.

У Pepper есть блестящая концепция альбома. У каждой стороны она своя. Песни на этом альбоме сочетаются друг с другом, все песни на этом альбоме сочетаются друг с другом. И это очень концептуальный альбом. У него прекрасное оформление. Фантастическое оформление, и это потрясающе. Получилась серьезная запись для наушников. Вам захочется посидеть дома и выключить телефоны. Не портите впечатление, слушая ее на телефоне или в белых наушниках».




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 70

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом