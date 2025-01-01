сегодня



CORROSION OF CONFORMITY выпустят двойной альбом весной



Басист CORROSION OF CONFORMITY Bobby Landgraf в недавнем интервью рассказал о некоторых планах коллектива на следующий год:



«У Pepper'a есть студию в Миссисипи и я был одновременно со Stanton'ом. И, чувак, когда я стоял там рядом с Stanton Moore, у нас было две недели совместной жизни в доме и мы просто были в мыслях друг у друга, нам никуда не надо было спешить или уезжать — негде было попасть в какую-то бедовую ситуацию; мы просто работали над материалом. И, да, я многому научился у него — быть басистом, по-настоящему попадать в нужные ноты и ловить нужный момент. И, черт возьми, Stanton очень сильно вдохновляет меня — и Pepper, и Woody [Weatherman, гитарист CORROSION OF CONFORMITY]. До этого он записал альбом "In The Arms Of God" [2005 года] [с группой CORROSION OF CONFORMITY], так что он уже делал это, и это очень крутой альбом.



То, что я смог играть со Stanton'ом, на самом деле, как мне кажется, улучшило мою игру на басу больше, чем...… Я не говорю ни слова о других барабанщиках, но он, я считаю, реально помог мне улучшить свою игру на басу. Так что, когда мы написали все эти песни вместе, мы провели лучшие две недели. У нас была большая комната. Продюсер был там, в доме, вместе с нами, так что мы записывали каждую ошибку, каждую оплошность, каждую возможную нелепицу, и кое-что из этого было сделано прямо с лёта».



На вопрос, что заставило CORROSION OF CONFORMITY принять решение о выпуске двойного альбома именно сейчас, Bobby ответил:



«Я расскажу о том, что происходило у меня на глазах, а именно о том, что мы, вероятно, написали 15, 16, а может, и больше песен во время записи, так что пришло время записываться, и мы просто все их сделали. И у Pepper реально хорошие отношения с лейблом. Они ему доверяют. Он [сказал]: "Мы должны выпустить альбом двойным". Они, типа, "Окей". Я не припомню, чтобы когда-либо слышал историю с отказом от лейбла. Pepper сказал: "Я хочу реализовать его именно в таком варианте". И они ответили: "Что ж, тогда давайте сделаем это". И это просто открыло путь к тому, чтобы по-настоящему заняться записями.



У Pepper есть блестящая концепция альбома. У каждой стороны она своя. Песни на этом альбоме сочетаются друг с другом, все песни на этом альбоме сочетаются друг с другом. И это очень концептуальный альбом. У него прекрасное оформление. Фантастическое оформление, и это потрясающе. Получилась серьезная запись для наушников. Вам захочется посидеть дома и выключить телефоны. Не портите впечатление, слушая ее на телефоне или в белых наушниках».







