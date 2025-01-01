сегодня



Перезаписанный трек ROTTING CHRIST



Aealo (Re-recorded), новое видео ROTTING CHRIST, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из новой версии Aealo, которая будет выпущена 23 января. http://www.rotting-christ.com







