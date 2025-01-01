Arts
Marko Hietala

2 дек 2025 : 		 MARCO HIETALA исполнил NIGHTWISH с оркестром

23 сен 2025 : 		 MARCO HIETALA & Jonna Geagea исполняет NIGHTWISH

31 июл 2025 : 		 MARCO HIETALA почтил память Оззи

28 июл 2025 : 		 FLOOR JANSEN присоединилась на сцене к MARKO HIETALA

10 фев 2025 : 		 MARKO HIETALA и NOORA LOUHIMO исполнили NIGHTWISH

7 фев 2025 : 		 Новое видео MARKO HIETALA

19 янв 2025 : 		 MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё собирался»

16 янв 2025 : 		 MARKO HIETALA: «Тёмные времена для меня в прошлом, надо идти вперёд!»

8 янв 2025 : 		 Новое видео MARKO HIETALA

29 ноя 2024 : 		 Новое видео MARKO HIETALA

1 окт 2024 : 		 MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH

4 сен 2024 : 		 MARKO HIETALA представил новый сингл

19 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA заявил, что одной из причин его ухода из NIGHTWISH была деловая сторона вопроса

18 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили новую песню

13 мар 2024 : 		 Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen

11 мар 2024 : 		 MARKO HIETALA считает, что новый проект с TARJA'ей TURUNEN возможен

20 окт 2023 : 		 MARKO HIETALA: «Вернусь ли я в NIGHTWISH? Это вряд ли»

5 авг 2023 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA опять вспомнили прошлое

10 июл 2023 : 		 TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое

5 май 2023 : 		 MARKO HIETALA не планирует больше концертов с Tarja

31 янв 2023 : 		 Видео с текстом от MARKO HIETALA

6 авг 2022 : 		 MARKO HIETALA — о причине своего ухода из NIGHTWISH

6 дек 2021 : 		 Новое видео MIKA JAAKKOLA feat. MARKO HIETALA

22 дек 2020 : 		 MARCO HIETALA стал победителем шоу "Маска"

4 июн 2020 : 		 MARCO HIETALA о том, с каким гитаристом он хотел бы поработать

2 апр 2020 : 		 Концертное видео MARKO HIETALA
MARCO HIETALA исполнил NIGHTWISH с оркестром



Видео исполнения композиции NIGHTWISH While Your Lips Are Still Red от MARCO HIETALA с оркестром, доступно для просмотра ниже.




просмотров: 55

