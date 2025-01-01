×
Marko Hietala
Финляндия
Art Rock
https://www.instagram.com/marko_hietala_official/
https://www.facebook.com/markohietalaofficial/
2 дек 2025
:
MARCO HIETALA исполнил NIGHTWISH с оркестром
23 сен 2025
:
MARCO HIETALA & Jonna Geagea исполняет NIGHTWISH
31 июл 2025
:
MARCO HIETALA почтил память Оззи
28 июл 2025
:
FLOOR JANSEN присоединилась на сцене к MARKO HIETALA
10 фев 2025
:
MARKO HIETALA и NOORA LOUHIMO исполнили NIGHTWISH
7 фев 2025
:
Новое видео MARKO HIETALA
19 янв 2025
:
MARKO HIETALA: «Я пожалел об уходе из NIGHTWISH, когда ещё собирался»
16 янв 2025
:
MARKO HIETALA: «Тёмные времена для меня в прошлом, надо идти вперёд!»
8 янв 2025
:
Новое видео MARKO HIETALA
29 ноя 2024
:
Новое видео MARKO HIETALA
1 окт 2024
:
MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили NIGHTWISH
4 сен 2024
:
MARKO HIETALA представил новый сингл
19 мар 2024
:
MARKO HIETALA заявил, что одной из причин его ухода из NIGHTWISH была деловая сторона вопроса
18 мар 2024
:
MARKO HIETALA и TARJA TURUNEN исполнили новую песню
13 мар 2024
:
Новое видео MARKO HIETALA & Tarja Turunen
11 мар 2024
:
MARKO HIETALA считает, что новый проект с TARJA'ей TURUNEN возможен
20 окт 2023
:
MARKO HIETALA: «Вернусь ли я в NIGHTWISH? Это вряд ли»
5 авг 2023
:
TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA опять вспомнили прошлое
10 июл 2023
:
TARJA TURUNEN и MARKO HIETALA вспомнили прошлое
5 май 2023
:
MARKO HIETALA не планирует больше концертов с Tarja
31 янв 2023
:
Видео с текстом от MARKO HIETALA
6 авг 2022
:
MARKO HIETALA — о причине своего ухода из NIGHTWISH
6 дек 2021
:
Новое видео MIKA JAAKKOLA feat. MARKO HIETALA
22 дек 2020
:
MARCO HIETALA стал победителем шоу "Маска"
4 июн 2020
:
MARCO HIETALA о том, с каким гитаристом он хотел бы поработать
2 апр 2020
:
Концертное видео MARKO HIETALA
20 мар 2020
:
Концертное видео MARKO HIETALA
8 мар 2020
:
Концертное видео MARKO HIETALA
13 фев 2020
:
MARKO HIETALA исполняет BLACK SABBATH
24 янв 2020
:
Видео с текстом от MARKO HIETALA
24 янв 2020
:
MARCO HIETALA сказал, что подход к сочинению в NIGHTWISH всегда был открытым и прозрачным
20 янв 2020
:
Видео с текстом от MARKO HIETALA
23 ноя 2019
:
Новое видео MARCO HIETALA
16 май 2019
:
MARCO HIETALA представил новое видео
8 май 2019
:
MARCO HIETALA из NIGHTWISH выпустит сольный альбом в мае
сегодня
MARCO HIETALA исполнил NIGHTWISH с оркестром
Видео исполнения композиции NIGHTWISH While Your Lips Are Still Red от MARCO HIETALA с оркестром, доступно для просмотра ниже.
просмотров: 55
