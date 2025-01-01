Arts
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 34
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Новое видео CLAWFINGER 15
*SLIPKNOT продались за 120 15
Mayhem

2 дек 2025 : 		 Новое видео MAYHEM

30 ноя 2025 : 		 Почему MAYHEM так живучи?

4 ноя 2025 : 		 Новое видео MAYHEM

17 окт 2025 : 		 Юбилейное издание MAYHEM зимой

4 авг 2025 : 		 MAYHEM в студии

20 янв 2025 : 		 Новый релиз MAYHEM выйдет зимой

18 дек 2024 : 		 Басист MAYHEM: «Я верил, что мы продержимся сорок лет»

19 ноя 2024 : 		 У MAYHEM есть 20

16 ноя 2024 : 		 Басист MAYHEM считает фильм "Повелители хаоса" хорошим

16 май 2024 : 		 Концертное видео MAYHEM

16 сен 2023 : 		 Вокалист MAYHEM рассказал, как убивали Евронимуса

23 июл 2023 : 		 Концертное видео MAYHEM

15 авг 2022 : 		 MAYHEM выпустят бокс-сет осенью

3 май 2022 : 		 Переиздание MAYHEM выйдет весной

3 мар 2022 : 		 Альбом MAYHEM вышел на кассете

14 янв 2022 : 		 GAAHL исполняет песню MAYHEM

6 авг 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

2 июл 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

24 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

23 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

18 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

13 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

10 июн 2021 : 		 Трейлер нового релиза MAYHEM

4 июн 2021 : 		 Новое видео MAYHEM

11 май 2021 : 		 Новый ЕР MAYHEM выйдет летом

19 апр 2021 : 		 MAYHEM получили награду
Новое видео MAYHEM



Despair, новое видео группы MAYHEM, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Liturgy Of Death", выходящего шестого февраля на Century Media:

01. Ephemeral Eternity
02. Despair
03. Weep For Nothing
04. Aeon's End
05. Funeral Of Existence
06. Realm Of Endless Misery
07. Propitious Death
08. The Sentence Of Absolution
09. Life Is A Corpse You Drag (bonus track)
10. Sancta Mendacia (bonus track)






просмотров: 69

