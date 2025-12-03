Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 34
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 15
*Новое видео CLAWFINGER 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 34
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 15
*Новое видео CLAWFINGER 15
[= ||| все новости группы



*

Battle Beast

*



3 дек 2025 : 		 На концерте BATTLE BEAST умер зритель

18 ноя 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

17 окт 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

4 сен 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

6 авг 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

18 июн 2025 : 		 Видео полного выступления BATTLE BEAST

4 июн 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

12 май 2025 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

14 апр 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

14 мар 2025 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

4 июн 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST радуется месячни...

31 май 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «На сцене я боевая сучка!»

24 май 2024 : 		 BATTLE BEAST думают о новом материале

24 апр 2024 : 		 Концертное видео BATTLE BEAST

23 апр 2024 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST: «Я стала больше ценить жизнь»

16 дек 2022 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST — о проблемах с весом

2 май 2022 : 		 Новая песня BATTLE BEAST

19 мар 2022 : 		 Новый сингл BATTLE BEAST

5 фев 2022 : 		 Успехи в чартах BATTLE BEAST

21 янв 2022 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

7 янв 2022 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

26 ноя 2021 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

22 окт 2021 : 		 Новое видео BATTLE BEAST

4 окт 2021 : 		 Новый альбом BATTLE BEAST выйдет зимой

25 янв 2021 : 		 BATTLE BEAST остались на NUCLEAR BLAST

18 июн 2020 : 		 Вокалистка BATTLE BEAST работает над сольным альбомом
Показать далее
| - |

|||| сегодня

На концерте BATTLE BEAST умер зритель



zoom
Один из посетителей концерта BATTLE BEAST скончался от сердечного приступа на выступлении коллектива первого декабря в Majestic Music Club в Братиславе. Группа опубликовала по этому случаю сообщение:

«Вчера в Братиславе мы были вынуждены остановить шоу из-за серьезной неотложной медицинской помощи, необходимой одному из зрителей, но увы, все оказалось тщетно.

Мы хотим поблагодарить местную команду и промоутера за то, что они отреагировали на ситуацию с профессионализмом и пониманием положении дел.

Спасибо всем, кто присутствовал при этом, за ваше терпение, уважение и понимание в столь шокирующий и трудный момент. Мы разделяем горе и тяжесть, которые испытывают многие из вас.

Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким ушедшего из жизни человека».

DOMINUM также прокомментировали это событие:

«Братислава, спасибо тебе за то потрясающее шоу, которое мы провели вместе. Мы по-настоящему почувствовали твою энергетику и были в полном восторге. Вскоре после этого, во время выступления BATTLE BEAST, у одного человека случился сердечный приступ. К сожалению, приступ оказался фатальным, мы всеми помыслами сейчас с его семьей.

Мы никогда раньше не оказывались в такой ситуации, и нам не хватает нужных слов. Но что мы можем сказать, так это то, как глубоко мы были тронуты вашей реакцией. Искренне благодарим вас за то, что вы сохраняете спокойствие, так быстро реагируете и пытаетесь помочь, не задумываясь.

Мы невероятно благодарны вам за то, что вы были вместе в такой трудный момент. Наблюдение за тем, как сообщество заботится друг о друге так естественно, так инстинктивно, напомнило нам, какой мощной и значимой может быть эта связь между всеми нами — не только во время музыки, но и за ее пределами.

Спасибо вам за то, что вы были рядом.

Мы выражаем соболезнования семье в эти трудные времена».

Группа MAJESTICA, выступающая на разогреве, также прокомментировала инцидент:

«Братислава, мы отлично провели время, играя для вас вчера вечером! К сожалению, вечер трагически закончился слишком рано. После нескольких песен из сета BATTLE BEAST у одного человека случился сердечный приступ, и, к сожалению, он не выжил. Наши мысли о его семье. Спасибо вам за терпение, спокойствие и быструю реакцию, за то, что попытались помочь».










Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

3 дек 2025
С
Санчез
Интересно, если бы что-то такое было на каком нибудь концерте Горгорота или другой около такой группы... Остановили бы?)
просмотров: 160

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом