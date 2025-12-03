сегодня



На концерте BATTLE BEAST умер зритель



Один из посетителей концерта BATTLE BEAST скончался от сердечного приступа на выступлении коллектива первого декабря в Majestic Music Club в Братиславе. Группа опубликовала по этому случаю сообщение:



«Вчера в Братиславе мы были вынуждены остановить шоу из-за серьезной неотложной медицинской помощи, необходимой одному из зрителей, но увы, все оказалось тщетно.



Мы хотим поблагодарить местную команду и промоутера за то, что они отреагировали на ситуацию с профессионализмом и пониманием положении дел.



Спасибо всем, кто присутствовал при этом, за ваше терпение, уважение и понимание в столь шокирующий и трудный момент. Мы разделяем горе и тяжесть, которые испытывают многие из вас.



Мы выражаем глубочайшие соболезнования семье и близким ушедшего из жизни человека».



DOMINUM также прокомментировали это событие:



«Братислава, спасибо тебе за то потрясающее шоу, которое мы провели вместе. Мы по-настоящему почувствовали твою энергетику и были в полном восторге. Вскоре после этого, во время выступления BATTLE BEAST, у одного человека случился сердечный приступ. К сожалению, приступ оказался фатальным, мы всеми помыслами сейчас с его семьей.



Мы никогда раньше не оказывались в такой ситуации, и нам не хватает нужных слов. Но что мы можем сказать, так это то, как глубоко мы были тронуты вашей реакцией. Искренне благодарим вас за то, что вы сохраняете спокойствие, так быстро реагируете и пытаетесь помочь, не задумываясь.



Мы невероятно благодарны вам за то, что вы были вместе в такой трудный момент. Наблюдение за тем, как сообщество заботится друг о друге так естественно, так инстинктивно, напомнило нам, какой мощной и значимой может быть эта связь между всеми нами — не только во время музыки, но и за ее пределами.



Спасибо вам за то, что вы были рядом.



Мы выражаем соболезнования семье в эти трудные времена».



Группа MAJESTICA, выступающая на разогреве, также прокомментировала инцидент:



«Братислава, мы отлично провели время, играя для вас вчера вечером! К сожалению, вечер трагически закончился слишком рано. После нескольких песен из сета BATTLE BEAST у одного человека случился сердечный приступ, и, к сожалению, он не выжил. Наши мысли о его семье. Спасибо вам за терпение, спокойствие и быструю реакцию, за то, что попытались помочь».



















+0 -0



( 1 ) просмотров: 160

