Один из основателей SLIPKNOT запускает вселенную Minecraft



Shawn "Clown" Crahan, один из основателей SLIPKNOT, объявил о запуске Vernearth, обширной многорежимной вселенной Minecraft, созданной для переосмысления основ выживания, творчества и конкуренции, основанных на сообществе, и выпустил трейлер, который дает игрокам Minecraft возможность заглянуть в таинственное царство Vernearth.



Основанная на нестандартных технологиях, созданном вручную окружении и игровой философии, которая поощряет мастерство в выживании, PVP, творчестве и сложных испытаниях, Vernearth запускается с четырьмя основными игровыми режимами: Oblivion, PVP / Event, Plotworld и Challenge Mode. Вместе они образуют единую экосистему, которая поддерживает все типы игроков. Эти режимы будут внедряться с момента запуска на систематической основе, чтобы обеспечить бесперебойную работу игроков, поэтому некоторые из них могут быть доступны не сразу. Исследователи и разработчики стримеров, конкуренты и люди, добивающиеся высоких результатов, — все они смогут испытать что-то новаторское в Vernearth, например,:



Oblivion - Основной мир



Oblivion — это сердце Vernearth. Это огромный, созданный на заказ мир выживания, в котором реализм сочетается с искаженными элементами, вдохновленными элементами в духе "Clown". Игроки исследуют коварную местность, сражаются с различными фракциями и узнают историю трех великих столиц: Разиэля, Сениомседа и Города Вечности.



Сервер PVP / ивентов - The Arena



Разработанный для быстрых и интенсивных соревнований, сервер PVP / Event обеспечивает еженедельные турниры и интересные события, связанные с созданием контента. Игроки сражаются на четырех аренах, созданных на заказ:



* Круговая сфера

* Кровавый квадрат

* Кровавый овал

* UnEden



В игре будут такие режимы, как "Последний оставшийся в живых" и "Дуэли", в которых можно будет зарабатывать "военную" валюту, которая открывает доступ к эксклюзивным скинам и предметам.



Plotworld - The Sanctuary



Plotworld - это безопасное творческое пространство для совместной работы, где игроки могут свободно строить, объединять участки, проводить социальные мероприятия и участвовать в ежемесячных конкурсах на созидание. Благодаря доступу к творческому режиму, ограниченной версии WorldEdit и постоянной экспозиции в Зале славы, Plotworld дает игрокам возможность внести свой творческий вклад в мир Vernearth.



Режим испытаний - фишка Vernearth.



Режим испытаний - это сезонный хардкорный мир с ограниченным временем действия и только одним правилом: одна жизнь. Каждый 45-дневный сезон представляет новую тему, вдохновленную SLIPKNOT, настраиваемое создание мира, жестокую механику и задачи с высокими ставками.



Времена года:



Сезонный режим Vernearth развивается от кроваво-красного хаоса 1-го сезона "Гимн еретиков", управляемого лордом–еретиком, до окутанного сумерками распада 2-го сезона "Песнь смерти", где игроки сражаются, чтобы собрать маяк жизни, и, наконец, непредсказуемого безумия 3-го сезона "Друг или Враг? - мира, где мобы, добыча, блоки и расходные материалы меняются совершенно случайным образом.



Выжившие получают постоянные титулы, эксклюзивные скины, место в Зале героев и долю в призовом фонде.







