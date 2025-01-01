Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 34
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 15
*Новое видео CLAWFINGER 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 34
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 15
*Новое видео CLAWFINGER 15
[= ||| все новости группы



*

Slipknot

*



3 дек 2025 : 		 Один из основателей SLIPKNOT запускает вселенную Minecraft

19 ноя 2025 : 		 SLIPKNOT продались за 120

25 окт 2025 : 		 SID WILSON запустил VOMIT FACE RECORDS

20 окт 2025 : 		 SLIPKNOT пытаются восстановить контроль над Slipknot.com

12 окт 2025 : 		 Барабанщик SLIPKNOT обещает новый материал

6 сен 2025 : 		 Обновленное видео SLIPKNOT

5 сен 2025 : 		 SLIPKNOT набрали миллиард

29 авг 2025 : 		 Демо "Me Inside" SLIPKNOT

28 авг 2025 : 		 Концертное видео SLIPKNOT

22 авг 2025 : 		 SLIPKNOT продадут каталог за 120 миллионов?

18 авг 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

24 июл 2025 : 		 SLIPKNOT выпускают бокс-сет

15 июл 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления SLIPKNOT

27 май 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «У меня есть шесть отличных идей»

13 май 2025 : 		 SLIPKNOT не особо стараются

1 апр 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

13 мар 2025 : 		 Басист SLIPKNOT о новом барабанщике

18 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

10 фев 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

28 янв 2025 : 		 Видео полного выступления SLIPKNOT

25 янв 2025 : 		 Бывший барабанщик SLIPKNOT исполняет

12 янв 2025 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT

6 янв 2025 : 		 ELOY CASAGRANDE о сменщике в SEPULTURA и SLIPKNOT

5 янв 2025 : 		 Гитарист SLIPKNOT: «При сочинении песен нет никаких правил»

25 дек 2024 : 		 Drum-cam от SLIPKNOT
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Один из основателей SLIPKNOT запускает вселенную Minecraft



zoom
Shawn "Clown" Crahan, один из основателей SLIPKNOT, объявил о запуске Vernearth, обширной многорежимной вселенной Minecraft, созданной для переосмысления основ выживания, творчества и конкуренции, основанных на сообществе, и выпустил трейлер, который дает игрокам Minecraft возможность заглянуть в таинственное царство Vernearth.

Основанная на нестандартных технологиях, созданном вручную окружении и игровой философии, которая поощряет мастерство в выживании, PVP, творчестве и сложных испытаниях, Vernearth запускается с четырьмя основными игровыми режимами: Oblivion, PVP / Event, Plotworld и Challenge Mode. Вместе они образуют единую экосистему, которая поддерживает все типы игроков. Эти режимы будут внедряться с момента запуска на систематической основе, чтобы обеспечить бесперебойную работу игроков, поэтому некоторые из них могут быть доступны не сразу. Исследователи и разработчики стримеров, конкуренты и люди, добивающиеся высоких результатов, — все они смогут испытать что-то новаторское в Vernearth, например,:

Oblivion - Основной мир

Oblivion — это сердце Vernearth. Это огромный, созданный на заказ мир выживания, в котором реализм сочетается с искаженными элементами, вдохновленными элементами в духе "Clown". Игроки исследуют коварную местность, сражаются с различными фракциями и узнают историю трех великих столиц: Разиэля, Сениомседа и Города Вечности.

Сервер PVP / ивентов - The Arena

Разработанный для быстрых и интенсивных соревнований, сервер PVP / Event обеспечивает еженедельные турниры и интересные события, связанные с созданием контента. Игроки сражаются на четырех аренах, созданных на заказ:

* Круговая сфера
* Кровавый квадрат
* Кровавый овал
* UnEden

В игре будут такие режимы, как "Последний оставшийся в живых" и "Дуэли", в которых можно будет зарабатывать "военную" валюту, которая открывает доступ к эксклюзивным скинам и предметам.

Plotworld - The Sanctuary

Plotworld - это безопасное творческое пространство для совместной работы, где игроки могут свободно строить, объединять участки, проводить социальные мероприятия и участвовать в ежемесячных конкурсах на созидание. Благодаря доступу к творческому режиму, ограниченной версии WorldEdit и постоянной экспозиции в Зале славы, Plotworld дает игрокам возможность внести свой творческий вклад в мир Vernearth.

Режим испытаний - фишка Vernearth.

Режим испытаний - это сезонный хардкорный мир с ограниченным временем действия и только одним правилом: одна жизнь. Каждый 45-дневный сезон представляет новую тему, вдохновленную SLIPKNOT, настраиваемое создание мира, жестокую механику и задачи с высокими ставками.

Времена года:

Сезонный режим Vernearth развивается от кроваво-красного хаоса 1-го сезона "Гимн еретиков", управляемого лордом–еретиком, до окутанного сумерками распада 2-го сезона "Песнь смерти", где игроки сражаются, чтобы собрать маяк жизни, и, наконец, непредсказуемого безумия 3-го сезона "Друг или Враг? - мира, где мобы, добыча, блоки и расходные материалы меняются совершенно случайным образом.

Выжившие получают постоянные титулы, эксклюзивные скины, место в Зале героев и долю в призовом фонде.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 55

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом