Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 34
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 15
*Новое видео CLAWFINGER 15
3 дек 2025 : 		 Лидер EXODUS о решении DAVE MUSTAINE уйти

1 дек 2025 : 		 Новый EXODUS выйдет весной

25 окт 2025 : 		 GARY HOLT очень доволен новым альбомом EXODUS

13 окт 2025 : 		 Вокалист EXODUS о новой пластинке: «Это лучшее, что я пока сделал!»

6 окт 2025 : 		 Новый альбом EXODUS готов

30 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу: Видео полного концерта

30 сен 2025 : 		 Лидер EXODUS: «KIRK HAMMETT один из тех, кто придумал трэш»

29 сен 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS дал первое шоу

21 сен 2025 : 		 MARK LEWIS будет сводить новый альбом EXODUS

26 авг 2025 : 		 Тур по Латинской Америке бывшего вокалиста EXODUS отменен

24 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Нам повезло, что мы можем продавать футболки»

14 июл 2025 : 		 Вокалист EXODUS: «Это лучший материал, что я делал с группой»

7 июл 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Я рад был вспомнить старое»

5 июл 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Сыграю 17 песен, много редких»

22 июн 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

21 июн 2025 : 		 RICK HUNOLT: «EXODUS сильно повлияли на SLAYER и METALLICA»

13 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS о новом материале: «Вы точно скажете: "Ну ни хрена ж себе!"»

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления EXODUS

8 июн 2025 : 		 Лидер EXODUS: «Как круто, что Rob вернулся!»

20 май 2025 : 		 Видео с выступления EXODUS

15 май 2025 : 		 Гитарист EXODUS: «Возвращение Rob'a меня перезагрузило»

4 май 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS отметит юбилей альбома 2004 года

29 апр 2025 : 		 MARK OSEGUEDA присоединился на сцене к EXODUS

28 апр 2025 : 		 Барабанщик EXODUS: «Я записал уже песен 17-18»

28 апр 2025 : 		 RICK HUNOLT, JEFF ANDREWS выступили с EXODUS

25 апр 2025 : 		 Бывший вокалист EXODUS: «Я не уходил, но решение верное!»
Лидер EXODUS о решении DAVE MUSTAINE уйти



Gary Holt в недавнем интервью поговорил о дружбе с DAVE MUSTAINE:

«Мы много гастролировали с MEGADETH. И Dave с самого начала был одним из моих ближайших друзей, музыкальных друзей. Мы тусовались вместе, когда он был в METALLICA. И я видел его, когда проходил последний тур MEGADETH. Я не виделся с ним много лет. Мы старые друзья».

Когда его спросили о его мнении по поводу недавнего заявления Mustaine о том, что MEGADETH выпустят свой последний студийный альбом и поедут в прощальное турне в его поддержку, он ответил:

«Он это заслужил. Я по-прежнему люблю то, чем занимаюсь, но я бы солгал, если бы сказал, что после двух или трёх лет я уйду на покой... Потому что мне сейчас 61 год. Хочу ли я продолжать до 70? Не знаю. Но я не могу уйти на пенсию. Мне нужно продолжать работать. Поэтому я буду продолжать, пока смогу. Но он это заслужил, и я уверен, что для него это будет чертовски круто».

После того, как ведущий отметил, что бывший басист MEGADETH David Ellefson недавно подверг сомнению мотивы Mustaine, объявившего о прощальном турне MEGADETH, предположив, что, возможно, это был трюк, чтобы увеличить продажи билетов на предстоящее турне, Gary сказал:

«Я думаю, что билеты и без этого нормально продаются. Мы не становимся моложе. И Mustaine сам сказал, что тур продлится два-три года. По-моему, Dave на год старше меня, так что ему 62 — это значит, что ему через три года исполнится 65 лет.

У меня трое внуков. Я бы хотел проводить с ними больше времени дома. В следующем году, когда выйдет новый альбом EXODUS, я буду гастролировать больше, чем когда-либо. Поэтому я иду на жертвы сейчас, чтобы, возможно, к 65 годам я смог бы сбавить обороты и, может быть, выступать на некоторых фестивалях. Не знаю. Посмотрим».

Его также спросили о его мнении по поводу объявления о том, что последний альбом MEGADETH, названный «Megadeth», будет включать версию «Ride The Lightning», заглавную песню альбома METALLICA 1984 года:

«Я ещё не слышал её. Mustaine написал, я думаю, примерно половину оригинальной песни, так почему бы и нет? На самом деле я не могу дождаться момента, когда услышу её... Давайте подождём и послушаем. Уверен, он играет её быстрее. Когда EXODUS записали "Tempo Of The Damned", и мы отправились в тур с MEGADETH, Mustaine вернул "Mechanix" в сет-лист, потому что я его об этом попросил. И он играл её в старом темпе — супербыстро».




3 дек 2025
olly71
немного ошибся Мастейн на три года тебя старше ему сейчас 64 закончит в 67 . Для наркомана с 15 летним стажем и перенесшего рак это овер дохуа .
3 дек 2025
Орион
61 Холту??? Нифига себе)))
