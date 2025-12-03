сегодня



Лидер EXODUS о решении DAVE MUSTAINE уйти



Gary Holt в недавнем интервью поговорил о дружбе с DAVE MUSTAINE:



«Мы много гастролировали с MEGADETH. И Dave с самого начала был одним из моих ближайших друзей, музыкальных друзей. Мы тусовались вместе, когда он был в METALLICA. И я видел его, когда проходил последний тур MEGADETH. Я не виделся с ним много лет. Мы старые друзья».



Когда его спросили о его мнении по поводу недавнего заявления Mustaine о том, что MEGADETH выпустят свой последний студийный альбом и поедут в прощальное турне в его поддержку, он ответил:



«Он это заслужил. Я по-прежнему люблю то, чем занимаюсь, но я бы солгал, если бы сказал, что после двух или трёх лет я уйду на покой... Потому что мне сейчас 61 год. Хочу ли я продолжать до 70? Не знаю. Но я не могу уйти на пенсию. Мне нужно продолжать работать. Поэтому я буду продолжать, пока смогу. Но он это заслужил, и я уверен, что для него это будет чертовски круто».



После того, как ведущий отметил, что бывший басист MEGADETH David Ellefson недавно подверг сомнению мотивы Mustaine, объявившего о прощальном турне MEGADETH, предположив, что, возможно, это был трюк, чтобы увеличить продажи билетов на предстоящее турне, Gary сказал:



«Я думаю, что билеты и без этого нормально продаются. Мы не становимся моложе. И Mustaine сам сказал, что тур продлится два-три года. По-моему, Dave на год старше меня, так что ему 62 — это значит, что ему через три года исполнится 65 лет.



У меня трое внуков. Я бы хотел проводить с ними больше времени дома. В следующем году, когда выйдет новый альбом EXODUS, я буду гастролировать больше, чем когда-либо. Поэтому я иду на жертвы сейчас, чтобы, возможно, к 65 годам я смог бы сбавить обороты и, может быть, выступать на некоторых фестивалях. Не знаю. Посмотрим».



Его также спросили о его мнении по поводу объявления о том, что последний альбом MEGADETH, названный «Megadeth», будет включать версию «Ride The Lightning», заглавную песню альбома METALLICA 1984 года:



«Я ещё не слышал её. Mustaine написал, я думаю, примерно половину оригинальной песни, так почему бы и нет? На самом деле я не могу дождаться момента, когда услышу её... Давайте подождём и послушаем. Уверен, он играет её быстрее. Когда EXODUS записали "Tempo Of The Damned", и мы отправились в тур с MEGADETH, Mustaine вернул "Mechanix" в сет-лист, потому что я его об этом попросил. И он играл её в старом темпе — супербыстро».







