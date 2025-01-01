Arts
Новости
LION'S SHARE готовят первый за 17 лет альбом



LION'S SHARE сообщили о том, что 27 марта на Metalville Records состоится релиз первого за 17 лет студийного альбома, получившего название "Inferno".

Lars Chriss: «Для нас "Inferno" — это больше, чем просто новый альбом, это заявление. Мы потратили годы на то, чтобы сочинять, совершенствовать и прилагать массу усилий. Цель была проста: сделать самый сильный, насыщенный и сконцентрированный альбом за всю нашу карьеру. Я искренне считаю, что мы достигли этой цели. Это тот альбом, где все встало на свои места».

Nils Patrik Johansson: «17-летний перерыв между альбомами не входил в наши планы, но это позволило нам вернуться с огнем в наших венах. Мы никогда не звучали так сильно, и нам не терпится представить эти песни на сцене. В этом альбоме есть настрой, хуки, мощь... все, что в первую очередь заставило нас влюбиться в хэви-металл. Мы невероятно гордимся "Inferno"!»




просмотров: 86

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом