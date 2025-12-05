сегодня



Сыновья членов KISS: «Мы — другие!»



STANLEY SIMMONS, проект, в которой входят Evan Stanley и Nick Simmons, сыновья Paul Stanley и Gene Simmons из KISS — поговорили с KTLA о новом сингле "Body Down".



Evan: «Мы выросли, любя все, что связано с корнями, американский фолк, так что многое из этого вы услышите здесь. На самом деле это не имеет ничего общего с тем, чем занимаются наши отцы. Я думаю, что самое интересное в том, что на нас действительно во многом повлияло то же самое».



Nick добавил: «Мы были в восторге. Я никогда не исполняю просто урезанную, простонародную американскую музыку. И тогда мы решили: "Давайте сделаем это. Потому что это было бы весело". А потом люди говорили: "Нет, ты должен это сделать!"»



Продюсером дебютного альбома выступает Rob Cavallo (GREEN DAY)







