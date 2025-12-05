Arts
Новости
5 дек 2025 : 		 Сыновья членов KISS: «Мы — другие!»

1 дек 2025 : 		 Какими будут аватары KISS?

27 ноя 2025 : 		 Участники KISS представляют новое издание Alive!

26 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS: «Я хотел, чтобы Peter и Эйс выступили с группой в Вегасе»

24 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS: «Жизнь полна сюрпризов»

20 ноя 2025 : 		 Вокалист KISS намекает на новую музыку

18 ноя 2025 : 		 Режиссер фильма о байопике KISS

18 ноя 2025 : 		 BRUCE KULICK выступил с KISS

18 ноя 2025 : 		 Менеджер KISS о документальном фильме про последний тур группы

12 ноя 2025 : 		 ERIC SINGER выступит с участниками KISS

11 ноя 2025 : 		 Участники KISS выступили вместе

7 ноя 2025 : 		 KISS отметят юбилей Alive!

20 окт 2025 : 		 Юбилейная версия альбома KISS выйдет осенью

14 сен 2025 : 		 PAUL STANLEY назвал пять лучших альбомов KISS

27 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о самой известной песне KISS

25 авг 2025 : 		 ACE FREHLEY: «Я отказался играть с KISS в Лас-Вегасе»

7 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о трибьют-группах KISS

6 авг 2025 : 		 PAUL STANLEY о смене названия мероприятия KISS

17 июл 2025 : 		 KISS выпустят Alive! в расширенном варианте

10 июл 2025 : 		 'Kiss Army Storms Vegas' превращается в 'Kiss Kruise: Landlocked In Vegas'

19 июн 2025 : 		 Вокалист KISS о первом прощальном

13 июн 2025 : 		 PAUL STANLEY обещает 15 песен на мероприятии KISS

3 июн 2025 : 		 YNGWIE MALMSTEEN мог оказаться в KISS

31 май 2025 : 		 PAUL STANLEY: «Это как "Kiss Kruise" без корабля»

21 май 2025 : 		 GENE SIMMONS о "KISS Army Storms Vegas": «Это не наш концерт»

20 май 2025 : 		 GENE SIMMONS не против бывших на "KISS Army Storms Vegas"
Сыновья членов KISS: «Мы — другие!»



STANLEY SIMMONS, проект, в которой входят Evan Stanley и Nick Simmons, сыновья Paul Stanley и Gene Simmons из KISS — поговорили с KTLA о новом сингле "Body Down".

Evan: «Мы выросли, любя все, что связано с корнями, американский фолк, так что многое из этого вы услышите здесь. На самом деле это не имеет ничего общего с тем, чем занимаются наши отцы. Я думаю, что самое интересное в том, что на нас действительно во многом повлияло то же самое».

Nick добавил: «Мы были в восторге. Я никогда не исполняю просто урезанную, простонародную американскую музыку. И тогда мы решили: "Давайте сделаем это. Потому что это было бы весело". А потом люди говорили: "Нет, ты должен это сделать!"»

Продюсером дебютного альбома выступает Rob Cavallo (GREEN DAY)




КомментарииСкрыть/показать 1 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 дек 2025
WahrandPhain
Подчленыши, так сказать.
просмотров: 214

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
