сегодня



Юбилейный ролик от GOD FORBID



GOD FORBID опубликовали специальный документальный ролик "20 Years Of Treason", рассказывающий о том, как в туре 2025 года группа целиком исполняла материал альбома "IV: Constitution Of Treason".







просмотров: 73

