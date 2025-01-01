×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
39
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»
35
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ...
23
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
16
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance
15
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
39
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»
35
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ...
23
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
16
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance
15
все новости группы
God Forbid
США
Metal Core
http://www.godforbid1.com
Myspace:
http://www.myspace.com/godforbid
7 дек 2025
:
Юбилейный ролик от GOD FORBID
13 янв 2025
:
Вокалист GOD FORBID: «Мы хотим новой музыки, но...»
1 ноя 2024
:
GOD FORBID о реюнионе
24 авг 2024
:
Гитарист GOD FORBID записал песню AEROSMITH
3 дек 2023
:
Винил от GOD FORBID
7 ноя 2023
:
DOC COYLE не против нового GOD FORBID
28 сен 2023
:
Переиздание GOD FORBID выйдет осенью
28 дек 2022
:
Профессиональное видео с выступления GOD FORBID
17 ноя 2022
:
Гитарист GOD FORBID — о возвращении на сцену
14 сен 2022
:
Видео с первого за 9 лет концерта GOD FORBID
15 мар 2022
:
GOD FORBID выступят на BLUE RIDGE ROCK FESTIVAL
9 апр 2021
:
Альбом GOD FORBID выйдет на виниле
19 авг 2013
:
GOD FORBID объявили о распаде
26 июл 2013
:
Гитарист GOD FORBID основал рок-группу
2 авг 2012
:
Вокалист GOD FORBID: «Ситуация с Randy Blythe'ом может повлиять на мое решение о посещении Чехии»
13 июл 2012
:
Новое видео GOD FORBID
2 июл 2012
:
Демонстрационное видео GOD FORBID
22 мар 2012
:
Видео с релиз-вечеринки GOD FORBID
20 мар 2012
:
Новое видео GOD FORBID
2 мар 2012
:
Новая песня GOD FORBID
17 фев 2012
:
Семпл нового трека GOD FORBID
15 фев 2012
:
Название нового альбома GOD FORBID и его обложка
13 янв 2012
:
Новый альбом GOD FORBID микшируется
10 окт 2011
:
GOD FORBID готовятся к студийной работе
3 сен 2011
:
Новое демо GOD FORBID
9 авг 2011
:
GOD FORBID на VICTORY RECORDS
7 авг 2010
:
DAN NELSON исполнил кавер-версию PANTERA вместе с GOD FORBID
20 янв 2010
:
GOD FORBID анонсировали нового участника
30 дек 2009
:
Вокалист GOD FORBID о смерти ударника AVENGED SEVENFOLD
11 фев 2009
:
Новый альбом GOD FORBID online!
28 янв 2009
:
Новая песня GOD FORBID в сети
19 дек 2008
:
GOD FORBID раскрыли обложку и трек-лист нового альбома
7 дек 2008
:
GOD FORBID: новая песня в сети
18 сен 2008
:
GOD FORBID опубликовали в сети новую песню
7 май 2008
:
Подробности о новом альбоме и DVD GOD FORBID
12 окт 2002
:
У GOD FORBID готов новый альбом
3 дек 2001
:
God Forbid - появятся на компиляции.
сегодня
Юбилейный ролик от GOD FORBID
GOD FORBID опубликовали специальный документальный ролик "20 Years Of Treason", рассказывающий о том, как в туре 2025 года группа целиком исполняла материал альбома "IV: Constitution Of Treason".
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 73
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет