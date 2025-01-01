Arts
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 23
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 15
7 дек 2025 : 		 Юбилейный ролик от GOD FORBID

13 янв 2025 : 		 Вокалист GOD FORBID: «Мы хотим новой музыки, но...»

1 ноя 2024 : 		 GOD FORBID о реюнионе

24 авг 2024 : 		 Гитарист GOD FORBID записал песню AEROSMITH

3 дек 2023 : 		 Винил от GOD FORBID

7 ноя 2023 : 		 DOC COYLE не против нового GOD FORBID

28 сен 2023 : 		 Переиздание GOD FORBID выйдет осенью

28 дек 2022 : 		 Профессиональное видео с выступления GOD FORBID

17 ноя 2022 : 		 Гитарист GOD FORBID — о возвращении на сцену

14 сен 2022 : 		 Видео с первого за 9 лет концерта GOD FORBID

15 мар 2022 : 		 GOD FORBID выступят на BLUE RIDGE ROCK FESTIVAL

9 апр 2021 : 		 Альбом GOD FORBID выйдет на виниле

19 авг 2013 : 		 GOD FORBID объявили о распаде

26 июл 2013 : 		 Гитарист GOD FORBID основал рок-группу

2 авг 2012 : 		 Вокалист GOD FORBID: «Ситуация с Randy Blythe'ом может повлиять на мое решение о посещении Чехии»

13 июл 2012 : 		 Новое видео GOD FORBID

2 июл 2012 : 		 Демонстрационное видео GOD FORBID

22 мар 2012 : 		 Видео с релиз-вечеринки GOD FORBID

20 мар 2012 : 		 Новое видео GOD FORBID

2 мар 2012 : 		 Новая песня GOD FORBID

17 фев 2012 : 		 Семпл нового трека GOD FORBID

15 фев 2012 : 		 Название нового альбома GOD FORBID и его обложка

13 янв 2012 : 		 Новый альбом GOD FORBID микшируется

10 окт 2011 : 		 GOD FORBID готовятся к студийной работе

3 сен 2011 : 		 Новое демо GOD FORBID

9 авг 2011 : 		 GOD FORBID на VICTORY RECORDS
Юбилейный ролик от GOD FORBID



GOD FORBID опубликовали специальный документальный ролик "20 Years Of Treason", рассказывающий о том, как в туре 2025 года группа целиком исполняла материал альбома "IV: Constitution Of Treason".




