Новый альбом MISS MAY I будет другим



В недавнем интервью с вокалистом MISS MAY I Levi Benton обсудили новую пластинку:



«Что ж, самое забавное, что мы работали над этим альбомом два года, просто потому, что у нас сумасшедшие графики. И поскольку у нас новый состав, мы стараемся, чтобы он был идеальным. Так что это занимает много времени. Мне нужно записать еще пять песен с вокалом. Вот почему я собираюсь закончить его через пару недель. Альбом еще не готов, и пока он не будет готов, у нас на самом деле нет даты, но у нас есть много синглов и много другого материала… У нас есть дизайн и все остальное готовое, так что, я думаю, мы приступим к его реализации без какой-либо даты окончания.



Для нас это будет небольшой эксперимент. Все здорово, потому что я предполагаю, что нашим фанатам все понравится. Да, мы просто не собираемся подходить к этому как обычно, типа: "Эй, вот предварительный заказ. Вот два музыкальных клипа с альбома". Поскольку мы так усердно работали над материалом, мы реально постараемся сделать каждую песню особенной и просто поработаем над ней по-настоящему. И [недавно вышедший новый сингл] "Pray For Silence" настолько легкий, насколько это возможно на альбоме. Поэтому я стараюсь всем сказать, что это главная баллада всего альбома».



Ссылаясь на тот факт, что гитаристы-основатели MISS MAY I B.J. Stead и Justin Aufdemkampe покинули группу в 2024 году, а гитарист Elisha Mullins был принят в семью MISS MAY I на их место, Benton рассказал о настрое группы при написании "Pray For Silence":



«Мы знали, что состав меняется, мы хотели, чтобы MISS MAY I приняли в свою команду. мы знали, что делаем все возможное, но это в какой-то степени травмировало нас, потому что, очевидно, мы не хотели, чтобы первоначальный состав менялся. Так что все это было в некотором роде неразберихой. И Elisha был великолепен. До того, как стать частью группы, он работал у нас на подмене. Мы [отправились] в студию, а затем впервые поработали с Elisha и были ошеломлены, потому что мы играли в оригинальном составе еще со школы. А B.J. и Justin, гитаристы оригинального состава, всегда начинали работать. Итак, мы зашли в комнату, и он такой: "Ладно, в каком направлении работаем?" А мы такие: "О, черт. Тех ребят здесь нет. Мы даже не знаем, с чего начать". И это было круто, потому что он был таким во всех своих проектах. И поскольку мы из Миссури и одного возраста, мы все сделаны из одного теста, и это было действительно круто, потому что у нас было одинаковое воспитание и одинаковое вдохновение, всего в 500 милях друг от друга. Итак, мы занимались тем же самым, только на востоке, и это было круто. А теперь мы играем вчетвером, пишем с Elisha и у нас нет полноценной пятерки — я думаю, что люди могут это понять по "Pray For Silence", мы больше опираемся на то, что мы квартет. Мы словно убираем ритм, ритм-гитару, и играем со звуковыми эффектами, потому что мы играем вчетвером, но нам никогда не приходилось играть с такими звуками. Так вот почему у нас было много безумных звуков, с которыми мы возились, потому что у нас не было лишнего человека. Но мы не хотели, чтобы где-то просто играла гитара из динамиков, поэтому мы сосредоточились на большем количестве звуков. И я думаю, что не только "Pray For Silence", но и все остальное становится еще более безумным в альбоме просто безумные звуковые полотна, которые мы создаем. И это что-то новенькое для MISS MAY I. Вот почему я считаю, что это звучит как старая песня MISS MAY I, но что в ней нового — если кто-то действительно обратит на это внимание, проанализирует, то до сих пор у нас никогда не было звуковых палитр. Это так забавно — взять в руки клавиатуру и просто взять 3000 звуков и сказать: "Ладно, ребята, давайте придумаем, как будет звучать ритм"».



Далее он сказал, что "тайный участник" MISS MAY I ", который находится за кулисами и который, я думаю, увидят только самые стойкие люди или те, кто смотрит на титры, — это Nick Sampson, который был с нами с момента выхода нашего второго альбома. Он был как юный падаван для Joey Sturgis, когда мы работали над "Monument" у того дома. И с тех пор он работал над всеми нашими альбомами. Он играет в POLYPHIA, он был в I AM ABOMINATION. Он как гитарный шреддер, и живет он в Мичигане. Так что он приезжает на мыс Жирардо и со второго альбома играет на гитаре, как наша неизменная фигура в инструментальном плане. Так что он своего рода наш судья, который говорит: "Нет, нам это не нужно". Или "это то, что нужно" или "давайте сделаем это". В общем, он как бы наша палата мер и весов, чтобы все было последовательно и сбалансированно, и это просто здорово!»







