Вокалист SNOT: «Я не лучший, я просто везучий!»



ANDY KNAPP в недавнем интервью поговорил о своем появлении в SNOT:



«Я постоянно говорю своей жене, что я, типа, не единственный фанат SNOT, который так сильно любит эту группу, что хочет сделать что-то подобное. Я, наверное, не самый лучший человек, который может петь эти песни, но я всегда говорю ей, что я, типа, не самый лучший в этом, но я самый везучий».



После того, как интервьюер отметил, что большинство фанатов SNOT считают Andy "идеальной заменой Линна", он сказал:



«Потрясающе. Так здорово слышать, что фанаты говорят подобные вещи. Особенно те ребята старой закалки, которые познакомились с Линном, и даже некоторые из тех, с кем я познакомился, которые на самом деле знали Линна, — слышать это от них — нечто особенное. Это реально приятно. Честно говоря, это ошеломляет. Это как бы просто заставляет меня… Я не знаю. Это круто.



Все это... У меня до сих пор нет подходящих слов, чтобы выразить, что это значит для меня, и что значит для меня эта группа, и кем был Линн Стрейт для меня, когда я рос и хотел заниматься музыкой».







