Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 23
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 15
TOP5
*

Snot

*



7 дек 2025 : 		 Вокалист SNOT: «Я не лучший, я просто везучий!»

25 окт 2025 : 		 Басист SNOT: «Мы сражены реакцией публики»

16 сен 2025 : 		 Басист SNOT: «Не будь Andy, мы бы и не вернулись»

3 сен 2025 : 		 SNOT планируют альбом

12 авг 2025 : 		 SNOT почтили память Оззи

15 июл 2025 : 		 SNOT записывают две песни

20 май 2025 : 		 SNOT выступили с бывшим барабанщиком GODSMACK

18 май 2025 : 		 SHANNON LARKIN выступит с группой SNOT

30 апр 2025 : 		 Видео с выступления SNOT

29 апр 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с DOC'ом COYLE

27 апр 2025 : 		 SNOT расстались с гитаристом

13 фев 2025 : 		 SNOT в Санта-Барбаре

28 янв 2025 : 		 SNOT работают над новой музыкой

26 янв 2025 : 		 Вокалист SNOT о первых концертах

21 янв 2025 : 		 SNOT о первом концерте

19 янв 2025 : 		 SNOT отыграли первый концерт с новым вокалистом

17 янв 2025 : 		 Концерт SNOT в Ин100грамм

5 янв 2025 : 		 Гитарист SNOT: «Эй, чо как дела, ась?»

10 дек 2024 : 		 Имя вокалиста SNOT узнаете на концерте

19 ноя 2024 : 		 SNOT нашли вокалиста

25 окт 2017 : 		 Винил SNOT выйдет зимой

14 мар 2015 : 		 Видео с выступления SNOT

22 фев 2015 : 		 Видео с выступления SNOT

19 янв 2015 : 		 MIKE SMITH поедет в тур с SNOT

12 дек 2014 : 		 Видео с выступления SNOT
Вокалист SNOT: «Я не лучший, я просто везучий!»



zoom
ANDY KNAPP в недавнем интервью поговорил о своем появлении в SNOT:

«Я постоянно говорю своей жене, что я, типа, не единственный фанат SNOT, который так сильно любит эту группу, что хочет сделать что-то подобное. Я, наверное, не самый лучший человек, который может петь эти песни, но я всегда говорю ей, что я, типа, не самый лучший в этом, но я самый везучий».

После того, как интервьюер отметил, что большинство фанатов SNOT считают Andy "идеальной заменой Линна", он сказал:

«Потрясающе. Так здорово слышать, что фанаты говорят подобные вещи. Особенно те ребята старой закалки, которые познакомились с Линном, и даже некоторые из тех, с кем я познакомился, которые на самом деле знали Линна, — слышать это от них — нечто особенное. Это реально приятно. Честно говоря, это ошеломляет. Это как бы просто заставляет меня… Я не знаю. Это круто.

Все это... У меня до сих пор нет подходящих слов, чтобы выразить, что это значит для меня, и что значит для меня эта группа, и кем был Линн Стрейт для меня, когда я рос и хотел заниматься музыкой».




просмотров: 108

