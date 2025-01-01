сегодня



Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance



Polish Metal Alliance представили видео на собственное прочтение хита Оззи Осборна Bark at the Moon:



Maciek Januszko - voc

Marek Spider Pająk - guitar

Joanna Dudkowska - bass

Mirek Skorupski - keys

Michał Andrzejczyk - drums







просмотров: 58

