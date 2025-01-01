×
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Форум
Ссылки
Контакты
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
36
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»
31
Новая песня ULVER
18
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
16
Новое видео CLAWFINGER
15
Фраза, имя группы
Группы в стиле
Acoustic
Adult Oriented
Alternative
Ambient
Angry
Art
Atmospheric
Avantgarde
Battle
Black
Blues
Brutal
Christian
Classic
Country
Cyber
Dark
Death
Doom
Drone
Electro
Epic
Ethereal
Ethno
Extreme
Fantasy
Folk
Funk
Fusion
Future
Glam
Gore
Gothic
Grind
Grunge
Hard
Heavy
Horror
Indie
Industrial
Instrumental
J
Jazz
Math
Medieval
Melodic
Metal
Modern
Neo
Neoclassic
New
Noise
Nu
Pagan
Pop
Post
Power
Progressive
Psychedelic
Punk
Rap
Ritual
Rock
Ska
Sludge
Space
Speed
Stoner
Symphonic
Synth
Technical
Thrash
Trip
Viking
Acoustic
Ambient
Blues
Body Music
Classic
Core
Death'n'Roll
Electro
Ethno
Folk
Fusion
Gothic
Hard 'n' Heavy
Industrial
Instrumental
Jazz
Metal
Neoclassic
Noise
Pop
Punk
Rock
Visual Kei
Wave
Дата :
с
по
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
36
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»
31
Новая песня ULVER
18
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
16
Новое видео CLAWFINGER
15
все новости группы
Vukovi
Великобритания
-
-
Facebook:
https://www.facebook.com/VUKOVI-151655088210125
3 дек 2025
:
Новое видео VUKOVI
23 янв 2025
:
Новое видео VUKOVI
1 окт 2024
:
Новое видео VUKOVI
16 ноя 2023
:
Новое видео VUKOVI
30 май 2022
:
Новое видео VUKOVI
сегодня
Новое видео VUKOVI
"Bladed", новое видео группы VUKOVI, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома My God Has Got A Gun, выпущенного 25 января:
"This Is My Life And My Trauma"
"Gungho"
"My God Has Got A Gun"
"Fallen Beyond"
"Fuc Kit Up"
"Misty Ecstasy"
"Sno"
"Cowboy"
"Peel"
"Kitty"
"Bladed"
"Fire Kingdom"*
* Bonus track, LP only
+0
-0
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
Сообщений нет
просмотров: 74
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
Новости
Новости СНГ
Видео
Концерты
Репортажи
Конкурсы
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
Графика
Кино
Литература
Ссылки
Форум
Блоги
Чат
[
]
Контакты
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).
Сообщений нет