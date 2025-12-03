×
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
36
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»
31
Новая песня ULVER
18
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
16
Новое видео CLAWFINGER
15
все новости группы
Cyhra
Швеция
Melodic Metal
Modern Metal
http://www.cyhra.com/
Facebook:
https://www.facebook.com/CyHraofficial/
3 дек 2025
:
Новое видео CYHRA
25 ноя 2025
:
Новая песня CYHRA
14 окт 2025
:
Вокалист CYHRA исполняет композицию EUROPE
15 июл 2025
:
Акустика от CYHRA
24 апр 2025
:
Новое видео CYHRA
20 мар 2025
:
Видео с текстом от CYHRA
4 мар 2025
:
Новая песня CYHRA
9 янв 2025
:
Новое видео CYHRA
1 июл 2024
:
Новая песня от CYHRA, DEAD BY APRIL, THE DAY WE LEFT EARTH
4 июн 2024
:
Гитарист CYHRA выпустил сингл
19 май 2024
:
Гитарист CYHRA выпустил сингл
17 мар 2024
:
Новое видео гитариста CYHRA
24 дек 2023
:
Гитарист CYHRA обучает исполнению песни EXTREME
7 ноя 2023
:
Демонстрационное видео от CYHRA
23 окт 2023
:
Демонстрационное видео от CYHRA
16 сен 2023
:
Демонстрационное видео от CYHRA
28 авг 2023
:
Видео с релиз-вечеринки CYHRA
25 авг 2023
:
Демонстрационное видео от CYHRA
21 авг 2023
:
Новое видео CYHRA
14 авг 2023
:
Профессиональное видео с выступления CYHRA
7 авг 2023
:
Вокалист CYHRA против поборов на площадках: «Ну и бл...й же мир!»
5 авг 2023
:
Гитарист CYHRA обучает исполнению песни ANTHRAX
21 июл 2023
:
Демонстрационное видео от CYHRA
14 июл 2023
:
Новое видео CYHRA
9 июн 2023
:
Новое видео CYHRA
2 апр 2023
:
Гитарист CYHRA обучает исполнению песни METALLICA
14 мар 2023
:
Гитарист CYHRA исполняет новый EXTREME
18 фев 2023
:
Гитарист CYHRA обучает исполнению песни MÖTLEY CRÜE
19 янв 2023
:
CYHRA репетируют
31 дек 2022
:
JESPER STRÖMBLAD остаётся важной частью CYHRA
29 ноя 2022
:
Как добиться классического звука IN FLAMES? Отвечает гитарист CYHRA
3 сен 2022
:
Новое видео CYHRA
31 май 2022
:
CYHRA репетируют
10 янв 2022
:
Гитарист CYHRA выпустил сольный трек
8 янв 2022
:
Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY
22 ноя 2021
:
Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY
4 окт 2021
:
Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY
7 сен 2021
:
Гитарист CYHRA обучает исполнению песни OZZY
8 июл 2021
:
REHN STILLNIGHT исполняет CYHRA
5 июл 2021
:
Новое видео от гитариста CYHRA
22 июн 2021
:
Новая песня гитариста CYHRA
8 июн 2021
:
Новая песня гитариста CYHRA
25 май 2021
:
Новая песня гитариста CYHRA
24 май 2021
:
Новое видео от гитариста CYHRA
6 май 2021
:
Новая песня гитариста CYHRA
11 янв 2021
:
Новая песня гитариста CYHRA
18 сен 2020
:
Вокалист CYHRA исполняет "Never Enough"
22 июн 2020
:
Обучающее видео от CYHRA
21 июн 2020
:
Обучающее видео от CYHRA
8 июн 2020
:
Обучающее видео от CYHRA
8 май 2020
:
Рассказ о создании альбома CYHRA
26 мар 2020
:
Новое видео CYHRA
23 дек 2019
:
Гитариста CYHRA во время депрессии поддержали все участники
20 дек 2019
:
Обучающее видео от CYHRA
19 дек 2019
:
Вокалист CYHRA: «Хочу, чтобы IRON MAIDEN нас разогревали»
6 дек 2019
:
Обучающее видео от CYHRA
18 ноя 2019
:
Обучающее видео от CYHRA
18 ноя 2019
:
CYHRA исполнили две новых песни вживую
9 ноя 2019
:
Рассказ о записи альбома CYHRA
5 ноя 2019
:
Обучающее видео от CYHRA
29 окт 2019
:
Трейлер нового альбома CYHRA
24 окт 2019
:
Обучающее видео CYHRA
22 окт 2019
:
JESPER STRÖMBLAD не поедет в тур с CYHRA
21 окт 2019
:
Видео с текстом от CYHRA
10 окт 2019
:
Трейлер нового альбома CYHRA
28 сен 2019
:
Новое видео CYHRA
3 сен 2019
:
Вокалист CYHRA исполняет SIX:A.M.
28 авг 2019
:
CYHRA на Nuclear Blast
8 июл 2019
:
Вокалист CYHRA записал кавер на хит 30 SECONDS TO MARS
10 фев 2019
:
Второй альбом CYHRA «почти готов»
3 дек 2018
:
Бывший гитарист IN FLAMES пропустит выступления CYHRA
27 ноя 2018
:
CYHRA записали второй альбом
19 сен 2018
:
CYHRA выпустили сингл
22 авг 2018
:
CYHRA приступили к записи
14 июл 2018
:
Новый сингл гитариста CYHRA
3 май 2018
:
Из CYHRA ушел басимст
27 апр 2018
:
Профессиональное видео акустического исполнения CYHRA
30 мар 2018
:
Гитарное прохождение песни CYHRA
23 мар 2018
:
Гитарист SABATON присоединился на сцене к CYHRA
9 фев 2018
:
Новое видео CYHRA
1 фев 2018
:
Акустика от CYHRA
29 окт 2017
:
Видео с первого концерта CYHRA
13 окт 2017
:
Новая песня CYHRA
30 сен 2017
:
Бывший гитарист SHINING в CYHRA
8 сен 2017
:
Новое видео CYHRA
26 авг 2017
:
Новая песня CYHRA
25 июл 2017
:
Первый концерт CYHRA пройдет в октябре
13 мар 2017
:
Бывшие участники AMARANTHE, IN FLAMES в CYHRA
сегодня
Новое видео CYHRA
“Box With Spirits”, новое видео CYHRA, доступно для просмотра ниже.
+0
-0
(
1
)
Комментарии могут добавлять только
зарегистрированные
пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через
социальные сети
(иконки вверху сайта).
3 дек 2025
gravitgroove
Чуваку в центре (да, я знаю, кто это), похоже, было тяжело даже чтобы попозировать для данного фото, а не то чтобы там в туры гонять.
просмотров: 159
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то
сообщите нам об этом
