Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 38
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новое видео CLAWFINGER 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 38
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новое видео CLAWFINGER 15
[= ||| все новости группы



*

Wicked Leather

*
| - |

|||| сегодня

Новое видео WICKED LEATHER



zoom
She Is The Storm, новое видео WICKED LEATHER, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома Season of the Witch, релиз которого намечен на тридцатое января:

1. Season of the Witch
2. She Is the Storm
3. Crystal Lake
4. Night Hunter
5. Black Goat Rising
6. Midnight Creature
7. Lightning Strike
8. Masquerade of Shadows




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 71

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом