сегодня



Басист RED HOT CHILI PEPPERS выпустил сольное видео



Басист RED HOT CHILI PEPPERS FLEA в начале следующего года представит сольную работу, которая будет выпущена на лейбле Nonesuch Records. Первый сингл из этого альбома, "A Plea", доступен ниже.











+0 -0



просмотров: 76

