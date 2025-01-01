Arts
[= ||| все новости группы



*

Living Colour

*



7 дек 2025 : 		 Гитарист LIVING COLOUR о росте использования искусственного интеллекта

10 ноя 2025 : 		 Участники LIVING COLOUR и EXTREME в кавер-версии от MILITIA VOX

27 окт 2025 : 		 Участники LIVING COLOUR и EXTREME на новом треке MILITIA VOX

4 окт 2025 : 		 LIVING COLOUR в "Jimmy Kimmel Live!"

3 окт 2025 : 		 У LIVING COLOUR есть несколько песен

15 авг 2025 : 		 Гитарист LIVING COLOUR представил новый сингл

14 июл 2025 : 		 LIVING COLOUR надеются завершить альбом осенью

26 июн 2025 : 		 LIVING COLOUR отметили 35-летие "Time's Up"

22 июн 2025 : 		 FRANK BELLO работает с LIVING COLOUR

24 мар 2025 : 		 Вокалист LIVING COLOUR в "The Kelly Clarkson Show"

9 фев 2025 : 		 Басист LIVING COLOUR: «Мы в процессе!»

1 июн 2024 : 		 COREY GLOVER о новом альбоме LIVING COLOUR

6 апр 2024 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

9 ноя 2023 : 		 LIVING COLOUR готовы к студийной работе

20 сен 2023 : 		 Музыканты LIVING COLOUR о словах Янна Веннера

6 сен 2023 : 		 LIVING COLOUR выпустят пластинку в нужный момент

15 авг 2023 : 		 Гитарист LIVING COLOUR: «В комнате самый опасный тот, кого слушают»

9 авг 2023 : 		 LIVING COLOUR почтили память Шинейд О'Коннор

7 май 2023 : 		 Вокалист LIVING COLOUR о новом альбоме

19 сен 2022 : 		 STEVE VAI сотрудничает с LIVING COLOUR

6 сен 2022 : 		 STEVE VAI выступил с LIVING COLOUR

20 июл 2021 : 		 Концертное видео LIVING COLOUR

13 июл 2021 : 		 LIVING COLOUR работают над новой музыкой

8 июн 2020 : 		 Протестное видео от LIVING COLOUR

6 май 2020 : 		 Карантинное видео от барабанщика ANTHRAX и вокалиста LIVING COLOUR

12 сен 2019 : 		 Вокалист LIVING COLOUR и гитарист ADRENALINE MOB исполняют THIN LIZZY
Гитарист LIVING COLOUR о росте использования искусственного интеллекта



Гитарист LIVING COLOUR VERNON REID в подкасте "The Magnificent Others" обсудил рост использования искусственного интеллекта:

«Что ж, мы создали существо. Я имею в виду, мы очень долго хотели, чтобы инопланетянин вошел в нашу жизнь. Мы умоляли об этом. Мы развлекали себя научно-фантастическим сценарием, и теперь у нас это получилось. Теперь мы добились того, о чем так долго просили. Мы развлекали сами себя.

Я не луддит и не противник искусственного интеллекта. Но проблема, как и в случае с зомби в "Ходячих мертвецах" заключается в том, что делают люди. Зомби никогда не меняются. Проблема в том, кто мы такие и как мы используем это в качестве оружия. Тот факт, что у людей возникает психоз, вызванный ИИ, отчасти объясняется тем, что люди обращаются к ИИ, чтобы достичь чего-то, потому что мы стали такими желчными и презрительными друг к другу в отношениях. Итак, сейчас люди строят отношения с помощью своего телефона. "Она" [научно-фантастическая романтическая комедийная драма 2013 года, повествующая о жизни мужчины, у которого завязываются отношения с интеллектуальной компьютерной операционной системой, обладающей женским голосом и индивидуальностью], происходит в гораздо менее продвинутой версии "существа" в фильме. Это происходит на самом деле. И антропоморфизм, который уже существует, не станет менее сложным. Теперь воображаемый друг стал реальным, и у детей появятся компаньоны, которым они будут рассказывать свои секреты»

После того, как Billy Corgan предположил, что, создав искусственный общий интеллект (AGI) — гипотетический интеллект машины, которая обладает способностью понимать или осваивать любую интеллектуальную задачу, с которой может справиться человек, — человечество вполне может оказаться свидетелем апокалипсиса, вызванного богоподобными машинами, Reid сказал:

«Ну, я уверен, что это не так. Удивлен, что до сих пор не было фетвы или религиозных указов, направленных против ИИ. Когда они говорят о сверхразуме, о чем еще они говорят? О чем еще мы говорим? Если мы говорим о сверхразумности, то что же такое Бог, как не сверхразум? Когда вы на коленях молитесь Богу Библии, или Богу Торы, или Бхагавад-Гиты, или Корана, происходит такой диалог. Теперь мы создали, или находимся в процессе создания, существо, которое ответит вам, которое будет говорить с вами, которое сможет процитировать любую из великих книг мудрецов, сделать это персональным для вас и дать вам ваше благословение, настроенное специально для вас».




просмотров: 125

