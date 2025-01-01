Arts
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 37
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новое видео CLAWFINGER 15
*

Scott Weiland

*



4 дек 2025 : 		 Нереализованный трек от SCOTT WEILAND

21 ноя 2024 : 		 Сын Скотта Уайланда выпустил сингл

23 июн 2024 : 		 Вдова Скотта Уайланда: «Передоза не было»

9 июл 2023 : 		 Портрет Скотта Уайланда выставлен на продажу

3 апр 2023 : 		 Переиздание SCOTT WEILAND весной

2 окт 2022 : 		 Кавер-версия Джона Леннона от Скотта Уайланда

1 июл 2021 : 		 В работе байопик о Скотте Уайланде

15 сен 2017 : 		 Дети Скотта Вэйленда подали иск

2 мар 2016 : 		 Выходит книга о Скотте Вэйленде

3 фев 2016 : 		 Бывшая жена Скотта Вэйленда пыталась забрать гитару

25 янв 2016 : 		 Nick Maybury о Скотте Вэйленде

6 янв 2016 : 		 Вторая жена Скотта Вэйленда подала документы в суд

29 дек 2015 : 		 CHRIS CORNELL о Скотте Вэйленде

24 дек 2015 : 		 По словам вдовы, Скот Вэйленд много пил

22 дек 2015 : 		 Музыканты STONE TEMPLE PILOTS почтили память Скота Вэйленда

21 дек 2015 : 		 Барабанщик SEVENDUST о Скотте Вэйленде

21 дек 2015 : 		 Против басиста группы THE WILDABOUTS не будут выдвинуты обвинения

19 дек 2015 : 		 Скотт Вэйленд скончался от передозировки

16 дек 2015 : 		 Песни с участием Скотта Вэйленда резко взлетели в чартах

16 дек 2015 : 		 Лидер MEGADETH: «Я говорил Скотту Вэйленду держаться от героина подальше»

16 дек 2015 : 		 NIKKI SIXX о Скотте Вэйленде

15 дек 2015 : 		 BILL WARD почтил память Скотта Вэйленда

15 дек 2015 : 		 Вокалист FILTER о Скотте Вэйленде

14 дек 2015 : 		 SAINT ASONIA почтили память Скотта Вэйленда

13 дек 2015 : 		 CANDLEBOX почтили память Скотта Вэйленда

13 дек 2015 : 		 TRAPT почтили память Скотта Вэйленда
Нереализованный трек от SCOTT WEILAND



По случаю десяти лет с момента смерти SCOTT WEILAND, на цифровых платформах была опубликована нереализованная композиция "If I Could Fly", написанная в 2000 после рождения сына. Это первый трек из архивов музыканта, выпущенный после его смерти.




просмотров: 67

