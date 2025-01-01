сегодня



Нереализованный трек от SCOTT WEILAND



По случаю десяти лет с момента смерти SCOTT WEILAND, на цифровых платформах была опубликована нереализованная композиция "If I Could Fly", написанная в 2000 после рождения сына. Это первый трек из архивов музыканта, выпущенный после его смерти.







+0 -0



просмотров: 67

