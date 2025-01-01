сегодня



SACRED REICH нашли ударника



SACRED REICH опубликовали следующее сообщение:



«Мы хотели бы официально поприветствовать нашего нового барабанщика Eduardo Baldo в группе. Он отыграл с нами последние концерты в Европе и произвел на нас потрясающее впечатление! Он отличный парень и отлично нам подходит.



Мы рады, что Baldo, работающий над набором песен, привнес в них свой стиль, энтузиазм и мощь. Добро пожаловать в SACRED REICH!



В качестве дополнительного бонуса, сегодня у него день рождения! Давайте все вместе поздравим его с днем рождения!



Мы заканчиваем сведение нашего нового альбома "Into The Abyss" и строим планы на июль и август в Европе. С нетерпением ждем убойного 2026!»











