Новости
Новости
*

Lou Gramm

*



4 дек 2025 : 		 LOU GRAMM готовит сольный альбом

26 окт 2025 : 		 LOU GRAMM: «После операции я не мог вспомнить слова песен»

6 окт 2025 : 		 В следующем году LOU GRAMM выпустит новую пластинку

12 ноя 2024 : 		 LOU GRAMM о вокалисте GUNS N' ROSES

10 ноя 2024 : 		 LOU GRAMM не жалеет об уходе из FOREIGNER

14 июл 2024 : 		 LOU GRAMM: «А не продать ли мне?»

25 апр 2024 : 		 LOU GRAMM о включении FOREIGNER в ЗСРнР

9 апр 2024 : 		 LOU GRAMM: «Если ты умен, то понимаешь, когда надо заканчивать»

8 апр 2024 : 		 LOU GRAMM об отношениях с MICK'ом JONES'ом

1 апр 2024 : 		 LOU GRAMM об уходе на пенсию

16 мар 2024 : 		 LOU GRAMM: «Пора завязывать»

24 янв 2024 : 		 LOU GRAMM исполнил классику FOREIGNER

28 ноя 2023 : 		 LOU GRAMM о своем заболевании

2 ноя 2023 : 		 LOU GRAMM исполнил FOREIGNER вместе с ASIA FEATURING JOHN PAYNE

24 окт 2023 : 		 LOU GRAMM о песне FOREIGNER "I Want To Know What Love Is": «Я не получил ни цента»

29 авг 2023 : 		 LOU GRAMM о неизданных песнях FOREIGNER: «Я буду удивлён, если они когда-нибудь увидят свет»

10 мар 2023 : 		 LOU GRAMM исполняет классику FOREIGNER

28 фев 2023 : 		 Вокалист FOREIGNER: «Я уважаю Lou Gramm'a»

17 фев 2023 : 		 Видео с выступления LOU GRAMM

16 авг 2022 : 		 LOU GRAMM исполняет FOREIGNER

5 июн 2021 : 		 Вышел сборник LOU GRAMM

30 дек 2019 : 		 LOU GRAMM об уходе на покой: «Я потерял желание гастролировать»

18 янв 2019 : 		 LOU GRAMM о своём уходе

31 дек 2018 : 		 LOU GRAMM уходит со сцены

6 окт 2015 : 		 LOU GRAMM надеется что-то выпустить в 2016 году

19 авг 2015 : 		 LOU GRAMM планирует ЕР
LOU GRAMM готовит сольный альбом



LOU GRAMM в недавнем интервью поговорил о планах насчет сольного материала:

«У меня есть друг, который играл в моих сольных группах. Его зовут Брюс Тургон, и в конце концов он стал басистом FOREIGNER, проработав в этой группе около 10 лет. Мы с ним дружим с подросткового возраста. Он играет на бас-гитаре. За эти годы он играл со многими прекрасными группами и музыкантами, и в своё время мы вместе сочиняли песни. Когда я пригласил его в FOREIGNER, он также участвовал в сочинении песен. И я думаю, что именно тогда FOREIGNER звучали лучше всего. Я до сих пор поддерживаю с ним связь, и он помог мне сочинить песни для моего нового сольного альбома, который выйдет в марте».

На вопрос, чего фанаты могут ожидать от его предстоящего альбома, Gramm ответил:

«Я работал над этим альбомом более двух лет и просматривал свои старые песни, которые были отличными, но остались незавершёнными и не вошли в мои альбомы, и вернулся к некоторым из них и доработал их, и теперь это потрясающие песни. Так что я взял несколько новых песен и несколько старых песен, которые заслуживают того, чтобы оказаться на альбоме. Я их доработал, отполировал, и они попали в альбом. Так что это небольшой конгломерат прошлого и настоящего».

Что касается возможной даты выпуска альбома, Lou сказал:

«Альбом выйдет в марте. Думаю, сингл выйдет в начале февраля. Он очень крутой».




Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
