сегодня



LOU GRAMM готовит сольный альбом



LOU GRAMM в недавнем интервью поговорил о планах насчет сольного материала:



«У меня есть друг, который играл в моих сольных группах. Его зовут Брюс Тургон, и в конце концов он стал басистом FOREIGNER, проработав в этой группе около 10 лет. Мы с ним дружим с подросткового возраста. Он играет на бас-гитаре. За эти годы он играл со многими прекрасными группами и музыкантами, и в своё время мы вместе сочиняли песни. Когда я пригласил его в FOREIGNER, он также участвовал в сочинении песен. И я думаю, что именно тогда FOREIGNER звучали лучше всего. Я до сих пор поддерживаю с ним связь, и он помог мне сочинить песни для моего нового сольного альбома, который выйдет в марте».



На вопрос, чего фанаты могут ожидать от его предстоящего альбома, Gramm ответил:



«Я работал над этим альбомом более двух лет и просматривал свои старые песни, которые были отличными, но остались незавершёнными и не вошли в мои альбомы, и вернулся к некоторым из них и доработал их, и теперь это потрясающие песни. Так что я взял несколько новых песен и несколько старых песен, которые заслуживают того, чтобы оказаться на альбоме. Я их доработал, отполировал, и они попали в альбом. Так что это небольшой конгломерат прошлого и настоящего».



Что касается возможной даты выпуска альбома, Lou сказал:



«Альбом выйдет в марте. Думаю, сингл выйдет в начале февраля. Он очень крутой».







+0 -0



просмотров: 68

