сегодня



Книга о PANTERA выйдет весной



Rufus Publications весной следующего года выпустят авторизованную книгу PANTERA "Pantera" от Ross Halfin. Более чем 300 страничная книга формата А3 содержит массу редких и неожиданных фотографий. Ожидается, что тираж составит всего 666 копий — каждая будет подписана нынешними участниками коллектива.







