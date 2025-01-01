Книга о PANTERA выйдет весной

22 ноя 2024 :
Гитарист SNOT о возвращении PANTERA
7 окт 2024 :
MIKE PORTNOY: «PANTERA сохранила металл в 90-е»
21 сен 2024 :
Drum-cam от PANTERA
5 сен 2024 :
PANTERA разогрела METALLICA
3 сен 2024 :
SEAHAWKS BLUE THUNDER выступили с PANTERA
22 авг 2024 :
PANTERA записала концертный альбом? Отвечает басист
20 авг 2024 :
PANTERA записала концертный альбом?
19 авг 2024 :
ZAKK WYLDE о новой музыке PANTERA
16 авг 2024 :
KIRK HAMMETT и ROBERT TRUJILLO присоединились на сцене к PANTERA
14 авг 2024 :
KIRK HAMMETT за новую PANTERA
14 авг 2024 :
PANTERA собралась в клуб
11 авг 2024 :
ZAKK WYLDE: «Мы не PANTERA, это праздник в честь PANTERA»
5 авг 2024 :
PANTERA разогрела METALLICA
2 июл 2024 :
ZAKK WYLDE не готов к новым песням PANTERA
17 июн 2024 :
Видео с выступления PANTERA
16 май 2024 :
ZAKK WYLDE о выступлениях с PANTERA: «Берёшь и исполняешь»
15 май 2024 :
Профессиональное видео с выступления PANTERA
24 апр 2024 :
Барабанщик PANTERA: «В феврале мы стали ближе»
23 апр 2024 :
Басист PANTERA о братьях Эббот
15 апр 2024 :
Гитарист PANTERA: «Дайма ощущаю постоянно!»
14 апр 2024 :
Барабанщик DISTURBED: «А я бы сбацал на ударных в PANTERA!»
12 апр 2024 :
Барабанщик PANTERA: «Многие льют крокодильи слезы от экстаза»
10 апр 2024 :
Участники PANTERA почтили память Джерри Эббота
8 апр 2024 :
JEFF FABB о реюнионе PANTERA
7 апр 2024 :
REX BROWN: «Мы делаем это не для себя, мы делаем это ради имени и бренда PANTERA»
4 апр 2024 :
REX BROWN о новой версии PANTERA: «Это не трибьют-группа»
29 мар 2024 :
CHAD GRAY: «Винни не хотел возрождения PANTERA»
25 мар 2024 :
Басист PANTERA готов сочинять новый материал
19 мар 2024 :
Группа PANTERA думает о концертнике
15 мар 2024 :
ZAKK WYLDE об участии в туре PANTERA: «Для меня это большая честь»
4 мар 2024 :
Участники PANTERA исполняют Floods
1 мар 2024 :
Басист PANTERA: «У нас сейчас лучшее время в жизни»
29 фев 2024 :
ZAKK WYLDE сравнил PANTERA с LED ZEPPELIN
27 фев 2024 :
«Молодой Даймбэг» присоединился к PANTERA на концерте
25 фев 2024 :
ZAKK WYLDE готов записывать музыку с участниками PANTERA, но под другим названием
25 фев 2024 :
PANTERA впервые выступила в Madison Square Garden
7 фев 2024 :
CHRIS JERICHO присоединился на сцене к PANTERA
5 фев 2024 :
PANTERA исполнили 'Floods'
25 янв 2024 :
DEZ FAFARA: «PANTERA лучшая тяжёлая группа в мире!»
22 янв 2024 :
Фронтмен SAXON: «Мне нравится PANTERA, и эта музыка должна звучать вживую»
30 дек 2023 :
Басист SKID ROW о гипотетическом туре с PANTERA: «Мы бы с радостью это сделали»
27 дек 2023 :
ZAKK WYLDE: «Здорово, что PANTERA вновь активна!»
19 дек 2023 :
Фигурки PANTERA выйдут весной
11 дек 2023 :
Мультикамерная съемка полного концерта PANTERA
3 дек 2023 :
Гитарист SKID ROW о выступлениях PANTERA: «Они проделали отличную работу»
27 ноя 2023 :
PHILIP ANSELMO о туре PANTERA: «Я точно знаю, что Винс и Дайм хотели бы, чтобы мы это сделали»
27 ноя 2023 :
ZAKK WYLDE готов играть с PANTERA на постоянной основе
6 ноя 2023 :
Видео с выступления PANTERA
6 ноя 2023 :
DAVID ELLEFSON о выступлениях PANTERA: «Они великолепны»
6 окт 2023 :
TIM 'RIPPER' OWENS был бы рад спеть с PANTERА, но не думает, что это произойдёт
1 окт 2023 :
Музыканты PANTERA о первом концерте
14 сен 2023 :
Участники MASTODON и LAMB OF GOD присоединились на сцене к PANTERA
11 сен 2023 :
PANTERA в 4К
2 сен 2023 :
KIRK WINDSTEIN хвалит реюнион PANTERA
29 авг 2023 :
Drum-cam от PANTERA
28 авг 2023 :
SCOTT IAN и участники LAMB OF GOD спели PANTERA
28 авг 2023 :
Джейсон Момоа зашёл на PANTERA
27 авг 2023 :
GUS G. одобряет ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA
24 авг 2023 :
MIKE PORTNOY о PANTERA: «Я считаю, что они всё делают правильно»
23 авг 2023 :
Каким мог быть день рождения гитариста PANTERA?
21 авг 2023 :
PANTERA выступила на родине
16 авг 2023 :
Видео с выступления PANTERA
15 авг 2023 :
Видео с выступления PANTERA
13 авг 2023 :
JOEY BELLADONNA присоединился на сцене к PANTERA
8 авг 2023 :
Drum-cam от PANTERA
6 авг 2023 :
Видео с выступления PANTERA
4 авг 2023 :
Видео полного выступления PANTERA
2 авг 2023 :
Дрон PANTERA
30 июл 2023 :
Группа PANTERA сыграла 'Slaughtered'
30 июл 2023 :
COREY TAYLOR: «Как я ходил на PANTERA в 1996»
28 июл 2023 :
Барабанщик OVERKILL поддерживает возвращение PANTERA
28 июл 2023 :
PANTERA на Inkcarceration 2023
26 июл 2023 :
Гитарист DROWNING POOL о реюнионе PANTERA
16 июл 2023 :
Видео с выступления PANTERA
11 июл 2023 :
PANTERA в Италии
10 июл 2023 :
DAVID ELLEFSON — о возвращении PANTERA: «Очень рад!»
9 июл 2023 :
Гитарист THE HAUNTED мог оказаться в PANTERA
6 июл 2023 :
ZAKK WYLDE — о туре PANTERA
4 июл 2023 :
Музыканты KREATOR присоединились на сцене к PANTERA
2 июл 2023 :
Drum-cam от PANTERA
30 июн 2023 :
Барабанщик ALTER BRIDGE — о реюнионе PANTERA
29 июн 2023 :
MAX CAVALERA присоединился на сцене к PANTERA
26 июн 2023 :
Вокалист SATYRICON присоединился на сцене к PANTERA
20 июн 2023 :
Видео с выступления PANTERA
19 июн 2023 :
Лидер SMASHING PUMPKINS — о том, как он защитил METALLICA при общении с PANTERA
16 июн 2023 :
Гитарист PANTERA: «Реюнион — это круто!»
15 июн 2023 :
Видео с выступления PANTERA
14 июн 2023 :
PANTERA в Праге
6 июн 2023 :
Кавер-версия PANTERA от RIVERSEND
4 июн 2023 :
RICHARD PATRICK рад возвращению PANTERA
3 июн 2023 :
Видео с выступления PANTERA
2 июн 2023 :
Бокс-сет PANTERA летом
1 июн 2023 :
ATTILA CSIHAR спелся с PANTERA
1 июн 2023 :
Вторая платина PANTERA
30 май 2023 :
Видео полного выступления PANTERA
28 май 2023 :
Первое за 23 года европейское выступление PANTERA
22 май 2023 :
Видео с выступления PANTERA
22 май 2023 :
PANTERA — о первом концерте в США за 22 года
14 май 2023 :
Drum-cam от PANTERA
13 май 2023 :
CHARLIE BENANTE: «Не я решил выступать как PANTERA»
8 май 2023 :
PANTERA отыграла первое за 22 года шоу в США
6 май 2023 :
Фронтмен METALLICA — о гитаристе PANTERA: «Мы вдохновляли друг друга»
4 май 2023 :
Лидер THE SMASHING PUMPKINS любит PANTERA и SLAYER
28 апр 2023 :
RICHIE FAULKNER: «Zakk — именно тот, кто нужен PANTERA»
23 апр 2023 :
ROBERT TRUJILLO — о туре с PANTERA
20 апр 2023 :
Вокалист OVERKILL о реюнионе PANTERA
10 апр 2023 :
VINNY APPICE — о туре PANTERA: «Они могли бы сделать это раньше»
31 мар 2023 :
Второй концерт PANTERA. В 2023
27 мар 2023 :
Первый концерт PANTERA. В 2023
19 мар 2023 :
LARS ULRICH о реюнионе PANTERA
15 мар 2023 :
Бывший вокалист JUDAS PRIEST был бы не против выступить вместе с PANTERA в качестве фронтмена
8 мар 2023 :
MORGAN LANDER: «Душа PANTERA ушла»
1 мар 2023 :
PANTERA сможет кинуть в Германии
21 фев 2023 :
Гитарист STEEL PANTHER — о реюнионе PANTERA: «Будет хорошо, но иначе»
21 фев 2023 :
MAX CAVALERA: «Без братьев Эбботт это не PANTERA»
15 фев 2023 :
Барабанщик EXODUS рад воссоединению PANTERA
14 фев 2023 :
Барабанщик PANTERA: «Чего вы ко мне цепляетесь?»
10 фев 2023 :
ZAKK WYLDE будет продавать гитары с концертов PANTERA
10 фев 2023 :
Над возвращением PANTERA работали два года
7 фев 2023 :
TODD LA TORRE о реюнионе PANTERA
5 фев 2023 :
Гитарист ANTHRAX рад, что Charlie в PANTERA
3 фев 2023 :
ZAKK WYLDE об отмене концертов PANTERA: «Ну а я то что могу?»
26 янв 2023 :
PANTERA отменили и в Австрии
24 янв 2023 :
Бывший гитарист EXODUS — о возвращении PANTERA
24 янв 2023 :
Немцы не хотят видеть зиговавшего вокалиста PANTERA
22 янв 2023 :
PEPPER KEENAN — о реюнионе PANTERA
21 янв 2023 :
MAX CAVALERA — о реюнионе PANTERA
21 янв 2023 :
Гитарист SKID ROW рад возвращению PANTERA
19 янв 2023 :
CHARLIE BENANTE: «Мы просто воздаем должное нашим друзьям в PANTERA»
17 янв 2023 :
Бывший вокалист PANTERA о том, что было, и о том, что есть
11 янв 2023 :
Гитарист MACHINE HEAD/DECAPITATED рад воссоединению PANTERA
10 янв 2023 :
PANTERA с дрона
10 янв 2023 :
Гитарист EYEHATEGOD рад возвращению PANTERA
7 янв 2023 :
Рассматривались ли другие музыканты в PANTERA?
3 янв 2023 :
MARK TREMONTI: «В PANTERA ни ногой!»
3 янв 2023 :
RICHIE FAULKNER: ZAKK WYLDE идеален для PANTERA
31 дек 2022 :
CHARLIE BENANTE опубликовал подборку с выступления PANTERA
29 дек 2022 :
PANTERA: вид сзади от Rob'a
29 дек 2022 :
Басист SKID ROW — о концертах PANTERA: «Это замечательно»
28 дек 2022 :
Видео полного выступления PANTERA
27 дек 2022 :
Мультикамерная съёмка с выступления PANTERA
23 дек 2022 :
Drum-cam от PANTERA
22 дек 2022 :
Гитарист KILLSWITCH ENGAGE о реюнионе PANTERA
21 дек 2022 :
Видео с выступления PANTERA
20 дек 2022 :
ROBB FLYNN — о PANTERA
20 дек 2022 :
PANTERA в 4К
19 дек 2022 :
Бывший фронтмен JUDAS PRIEST — о концертах PANTERA: «Это чествование, а не воссоединение»
19 дек 2022 :
Гитарист BRET'a MICHAELS'a: «Phil просто г...к!»
17 дек 2022 :
Видео с выступления PANTERA
17 дек 2022 :
Басисту PANTERA хорошечно!
16 дек 2022 :
Видео с секретной репетиции PANTERA
15 дек 2022 :
Барабанщик ANTHRAX — о концертах PANTERA: «Это не было воссоединением»
15 дек 2022 :
PANTERA vs EXHORDER — как METALLiCA vs MEGADETH для бедных
14 дек 2022 :
Видео с выступления PANTERA
13 дек 2022 :
Басист PANTERA: «Не хотел подставлять братушек!»
12 дек 2022 :
PANTERA отыграли без REX'a BROWN'a
11 дек 2022 :
Видео с выступления PANTERA
10 дек 2022 :
CHARLIE BENANTE: «Готовился к PANTERA месяцами»
8 дек 2022 :
PAUL STANLEY доволен новой PANTERA
8 дек 2022 :
Видео с выступления PANTERA
7 дек 2022 :
Барабанщик PANTERA — о первом концерте: «Я медитировал под металл!»
5 дек 2022 :
Мультикамерная съемка полного выступления PANTERA
5 дек 2022 :
Басист PANTERA: «Вера братьев заставила меня совершенствоваться»
3 дек 2022 :
Видео с первого выступления PANTERA
3 дек 2022 :
Лидер SEPULTURA о возвращении PANTERA
2 дек 2022 :
Наследники барабанщика PANTERA поддерживают выступления группы, но не согласны с термином «воссоединение»
2 дек 2022 :
Басист ANTHRAX: «Мы были очень близки с PANTERA»
29 ноя 2022 :
REX BROWN о новом составе PANTERA
24 ноя 2022 :
Барабанщик NONPOINT о PANTERA 2023
23 ноя 2022 :
Гитарист ANTHRAX о PANTERA 2023
22 ноя 2022 :
Фото с репетиции PANTERA
22 ноя 2022 :
Басист ANTHRAX о PANTERA 2023
21 ноя 2022 :
Фронтмен DISTURBED — о туре PANTERA
19 ноя 2022 :
PANTERA получили фигурки FUNKO
15 ноя 2022 :
ZAKK WYLDE начал учить песни PANTERA
11 ноя 2022 :
Вокалист DISTURBED жаждет увидеть PANTERA 2023
10 ноя 2022 :
KIRK WINDSTEIN — о PANTERA 2023
9 ноя 2022 :
TOM GABRIEL FISCHER — о PANTERA 2023
8 ноя 2022 :
DOUG PINNICK — о PANTERA 2023
4 ноя 2022 :
ZAKK — об участии в концертах PANTERA: «Что бы я ни делал, это будет звучать по-моему»
3 ноя 2022 :
ROB HALFORD: «PANTERA просто от$$$ет вас в мозг!»
29 окт 2022 :
ZAKK WYLDE — о концертах PANTERA 2023
28 окт 2022 :
Места для PANTERA уже не хватает
27 окт 2022 :
CHRIS JERICHO — о PANTERA 2023
27 окт 2022 :
DAVID ELLEFSON — о PANTERA 2023
27 окт 2022 :
Dave Lombardo — о PANTERA 2023
19 окт 2022 :
ZAKK WYLDE не знает, как играть песни PANTERA
17 окт 2022 :
VINNY APPICE — о возвращении PANTERA: «Я думаю, это здорово»
15 окт 2022 :
ROB HALFORD — о воссоединении участников PANTERA
14 окт 2022 :
Вокалист LAMB OF GOD — о воссоединении PANTERA: «Мне нечего сказать по этому поводу»
27 сен 2022 :
Фронтмен NICKELBACK — о концертах PANTERA: «Я хочу это увидеть»
21 сен 2022 :
Музыканты EYEHATEGOD — о PANTERA 2023
2 сен 2022 :
KING DIAMOND — о репетиции с PANTERA
31 авг 2022 :
Фронтмен SLIPKNOT — о концертах PANTERA: «Давайте дадим им шанс»
31 авг 2022 :
Техник Дайма одобряет PANTERA 2023
29 авг 2022 :
Трейлер концертов PANTERA 2023
28 авг 2022 :
Барабанщик GOJIRA рад туру PANTERA 2023
22 авг 2022 :
Трейлер концертов PANTERA 2023
22 авг 2022 :
Гитарист SKID ROW — о туре PANTERA: «Это не воссоединение»
21 авг 2022 :
Басист ANTHRAX: «Первым побегу за билетом на PANTERA 2023»
17 авг 2022 :
PANTERA 2023 не планирует туров
17 авг 2022 :
Гитарист FIVE FINGER DEATH PUNCH — о помидорах и PANTERA 2023
14 авг 2022 :
MICHAEL SWEET одобряет выбор кандидатов в PANTERA 2023
8 авг 2022 :
Басист ANTHRAX считает, что CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE идеально подходят для участия в туре PANTERA
8 авг 2022 :
MAX CAVALERA — о туре PANTERA: «Фанаты заслуживают того, чтобы услышать эти песни»
4 авг 2022 :
PHILIP ANSELMO: «Винс и Дайм были бы не против!»
3 авг 2022 :
Барабанщик THREE DAYS GRACE — за Zakk'a
31 июл 2022 :
Zakk Wylde и Charlie Benante — об участии в туре PANTERA
25 июл 2022 :
Видео с выступления THE REX BROWN EXPERIENCE
20 июл 2022 :
Вокалист THE DARKNESS рассуждает, а может ли быть такой состав PANTERA
18 июл 2022 :
ZAKK WYLDE: «Для меня честь быть частью PANTERA 2023»
17 июл 2022 :
Вокалист AVENGED SEVENFOLD одобряет Zakk'a в PANTERA
15 июл 2022 :
ZAKK WYLDE и CHARLIE BENANTE в PANTERA
14 июл 2022 :
CHARLIE BENANTE и ZAKK WYLDE в PANTERA 2023?
4 апр 2022 :
Новое пиво от PANTERA
28 фев 2022 :
Вокалист SLIPKNOT — о любимом альбоме PANTERA
25 фев 2022 :
Вышли комиксы PANTERA
21 фев 2022 :
PHILIP ANSELMO — о песне PANTERA "Mouth For War"
22 дек 2021 :
SAMMY HAGAR: «Меня звали в PANTERA»
8 дек 2021 :
Клуб, где был убит гитарист PANTERA, разрушен
24 авг 2021 :
Директор DEAN GUITARS обвиняет Риту Хейни в клевете
24 авг 2021 :
Умер дизайнер гитар Даймбэга
24 авг 2021 :
Представитель DEAN GUITARS ответил на обвинения со стороны родственников гитариста PANTERA
24 авг 2021 :
Наследники гитариста PANTERA против DEAN GUITARS
20 июл 2021 :
PANTERA и PUCK HCKY выпускают мерчендайз
9 мар 2021 :
Музыканты BARONESS, CODE ORANGE и CONVERGE исполняют PANTERA
10 фев 2021 :
REX BROWN: «Переиздания ранней PANTERA? Ну...»
9 фев 2021 :
REX BROWN: «ZAKK'a WYLDE'a в PANTERA не будет»
2 янв 2021 :
KATANA CARTEL почтили память гитариста PANTERA
25 ноя 2020 :
3D-фигурка от PANTERA
20 ноя 2020 :
PANTERA и TEXAS ALE PROJECT выпустят пиво
23 окт 2020 :
Фрагмент переиздания PANTERA
13 окт 2020 :
Фрагмент переиздания PANTERA
7 окт 2020 :
Будут ли переизданы ранние пластинки PANTERA?
28 сен 2020 :
PANTERA могут выпустить пиво
10 сен 2020 :
Детали переиздания PANTERA
28 июл 2020 :
Переиздание PANTERA выйдет осенью
27 июл 2020 :
PANTERA отмечает юбилей
24 июл 2020 :
Юбилейный постер PANTERA
3 июн 2020 :
Барабанщик CLUTCH — о концертах с PANTERA
1 июн 2020 :
Вокалист QUEENSRŸCHE исполняет песню PANTERA
27 май 2020 :
Техасский тур по местам славы PANTERA
11 май 2020 :
PANTERA собрала 100 000 на футболке
5 апр 2020 :
PANTERA выпустили специальную футболку
23 мар 2020 :
PANTERA планируют переиздание
3 мар 2020 :
REX BROWN о возможном реюнионе PANTERA: «Я в деле»
3 фев 2020 :
Дети исполняют песню PANTERA
30 янв 2020 :
PANTERA набрали миллиард прослушиваний
17 дек 2019 :
Клуб, где убили Даймбэга Даррелла, выставлен на продажу
2 дек 2019 :
JASON MOMOA исполняет PANTERA
29 окт 2019 :
ZAKK WYLDE по-прежнему готов к реюниону PANTERA
24 сен 2019 :
PHILIP ANSELMO о возможном реюнионе PANTERA
4 июн 2019 :
Репортаж с могилы Винни Пола
26 мар 2019 :
Имя в виде логотипа PANTERA
26 янв 2019 :
DAVE GROHL, COREY TAYLOR, REX BROWN, SCOTT IAN исполнили хит PANTERA
22 дек 2018 :
KILL DEVIL HILL, FIREBALL MINISTRY выступят на концерте памяти гитариста PANTERA
19 ноя 2018 :
PHILIP ANSELMO почтил память Даймбэга и Винни Пола
10 окт 2018 :
PHILIP ANSELMO и PHIL RIND исполнили песню PANTERA
28 авг 2018 :
Официальная причина смерти Винни Пола
15 авг 2018 :
Визит на могилу музыкантов PANTERA
17 июл 2018 :
DISTURBED исполнили песню PANTERA
8 июл 2018 :
PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA в память о Винни Поле
6 июл 2018 :
PHILIP ANSELMO исполнил PANTERA в память о Винни Поле
5 июл 2018 :
Барабанщик SOUNDGARDEN/PEARL JAM о Винни Поле
5 июл 2018 :
Барабанщик MESHUGGAH о Винни Поле
5 июл 2018 :
Барабанщик LAMB OF GOD: «Я умолял Винни не возрождать PANTERA»
4 июл 2018 :
Вокалист SHINEDOWN о Винни Поле
4 июл 2018 :
GREG PRATO вспоминает Винни Пола
4 июл 2018 :
Барабанщик ALICE IN CHAINS о Винни Поле
2 июл 2018 :
Репортаж о "Vinnie Paul: A Public Celebration Of Life"
2 июл 2018 :
PHILIP ANSELMO сказал пару слов о Винни Поле
2 июл 2018 :
Первые фотографии с могилы Винни Пола
30 июн 2018 :
Поминки по Винни Полу пройдут первого июля
30 июн 2018 :
Винни Пол будет похоронен в гробу KISS
28 июн 2018 :
Смерть Винни Пола не считается подозрительной
27 июн 2018 :
Бывший барабанщик TYPE O NEGATIVE о Винни Поле
27 июн 2018 :
Музыканты MEGADETH вспоминают Винни Пола
26 июн 2018 :
Вокалист STAIND почтил память Винни Пола
25 июн 2018 :
SEBASTIAN BACH почтил память Винни Пола
25 июн 2018 :
Винни Пол хотел слышать дебют GUNS N' ROSES на своих похоранах
25 июн 2018 :
Барабанщик ANTHRAX о Винни Поле
25 июн 2018 :
REX BROWN о Винни Поле
25 июн 2018 :
BRIAN 'HEAD' WELCH о Винни Поле
25 июн 2018 :
Вокалистка HALESTORM о Винни Поле
25 июн 2018 :
AVENGED SEVENFOLD о Винне Поле
25 июн 2018 :
MARK TREMONTI о Винни Поле
25 июн 2018 :
FOO FIGHTERS о Винни Поле
25 июн 2018 :
NITA STRAUSS и NICK BOWCOTT почтили память Винни Пола
25 июн 2018 :
KING DIAMOND о Винни Поле
25 июн 2018 :
Подруга Винни Пола поблагодарила за поддержку
25 июн 2018 :
TOMMY SHAW о Винни Поле
25 июн 2018 :
SAMMY HAGAR и MICHAEL ANTHONY о Винни Поле
25 июн 2018 :
Винни Пол перенёс серьёзный приступ
25 июн 2018 :
Барабанщик METALLICA о Винни Поле
25 июн 2018 :
Музыканты GUNS N' ROSES о Винни Поле
25 июн 2018 :
CHRIS JERICHO вспоминает Винни Пола
25 июн 2018 :
ZAKK WYLDE о Винни Поле
25 июн 2018 :
Вокалист LAMB OF GOD вспоминает Винни Пола
25 июн 2018 :
ALICE COOPER о Винни Поле
23 июн 2018 :
Умер барабанщик PANTERA
8 май 2018 :
Тизер нового релиза PANTERA
8 мар 2018 :
Концертные записи PANTERA, SOULFLY выйдут летом
17 ноя 2017 :
Тизер нового видео PANTERA
3 ноя 2017 :
Фрагмент нового релиза о гитаристе PANTERA
28 окт 2017 :
Фрагмент нового релиза о гитаристе PANTERA
29 сен 2017 :
Нереализованный материал DIMEBAG выйдет осенью
27 окт 2016 :
Визуальная история PANTERA
12 окт 2016 :
Фрагмент переиздания PANTERA
7 окт 2016 :
Фрагмент переиздания PANTERA
21 авг 2016 :
Бывший басист PANTERA планирует выпуск сольного альбома
13 авг 2016 :
Переиздание PANTERA выйдет осенью
12 авг 2016 :
Вокалист HELLYEAH: «PANTERA не соберутся вместе»
13 июл 2016 :
Мог бы ZAKK WYLDE стать гитаристом PANTERA?
29 июн 2016 :
Бывший барабанщик PANTERA о Кристине Гримми
12 июн 2016 :
Музыканты PANTERA призывают "что-то предпринять" по следам трагедии в Орландо
8 апр 2016 :
Семья Майкла Джексона обеспокоена тем, что его дочь Пэрис встречается с парнем, у которого расистская татуировка в стиле PANTERA
1 фев 2016 :
Подруга Даймбэга отреагировала на слова лидера MACHINE HEAD
17 дек 2015 :
Рассказ о бокс-сете PANTERA
10 дек 2015 :
Рождественский свитер PANTERA
6 ноя 2015 :
Вокалист PANTERA вспоминает о концерте в Москве
11 окт 2015 :
PANTERA на фортепиано
1 окт 2015 :
Два сборника PANTERA выйдет осенью
2 сен 2015 :
Носки исполняют PANTERA
2 мар 2015 :
Металлист надругался над могилой гитариста PANTERA
5 фев 2015 :
MAX CAVALERA исполняет PANTERA
17 янв 2015 :
Видео с выступления участников PANTERA
30 дек 2014 :
Редкий трек с участием гитариста PANTERA
29 дек 2014 :
VINNIE PAUL: «PANTERA сейчас крута как никогда»
29 дек 2014 :
ZAKK WYLDE о возможном реюнионе PANTERA
28 дек 2014 :
Пастор из Аризоны обвиняет в богохульстве "сатанинскую" группу PANTERA
9 дек 2014 :
Бывший барабанщик MEGADETH вспоминает гитариста PANTERA
20 ноя 2014 :
9-месячный ребенок играет PANTERA
30 сен 2014 :
PHILIP ANSELMO, REX BROWN, SCOTT IAN, CHRIS BRODERICK исполнили классику PANTERA
24 май 2014 :
PHILIP ANSELMO, REX BROWN, ZAKK WYLDE исполнили PANTERA
7 апр 2014 :
REX BROWN научит играть песни PANTERA
19 мар 2014 :
Концертная запись PANTERA 1994 года
23 янв 2014 :
'Far Beyond Driven: 20th Anniversary Edition' PANTERA выйдет в марте
26 авг 2013 :
PHILIP ANSELMO о переиздании "Far Beyond Driven" PANTERA
10 июл 2013 :
VINNIE PAUL: «Вернется ли PANTERA без Даймбэга? Никогда».
3 май 2013 :
Музыканты группы PANTERA посвятили свое выступление Джеффу Ханнеману
25 мар 2013 :
Бывший басист PANTERA готов к дружественным отношениям с Vinnie Paul'ом
20 мар 2013 :
Новое интервью бывшего басиста PANTERA
19 мар 2013 :
REX BROWN о возможности реюниона PANTERA: «Я никогда не говорю никогда»
11 мар 2013 :
Бывший басист PANTERA рассказал о своей автобиографии
1 мар 2013 :
Трейлер биографии бывшего басиста PANTERA
6 фев 2013 :
Бывший басист PANTERA издаст свою автобиографию
10 дек 2012 :
Участники HELLYEAH, LAMB OF GOD, IN FLAMES, SYLOSIS воздали должное гитаристу PANTERA
13 ноя 2012 :
VINNIE PAUL не заинтересован в выступлениях с бывшими коллегами по PANTERA
20 окт 2012 :
"Walk" PANTERA выйдет на виниле
14 сен 2012 :
Бокс-сет PANTERA
11 июл 2012 :
Последние три альбома PANTERA выйдут на виниле
20 июн 2012 :
VINNIE PAUL о возможности реюнион-шоу PANTERA: «Лучше оставить всё как есть»
24 май 2012 :
Альбом PANTERA вновь вернулся в чарты Billboard
17 май 2012 :
Philip Anselmo хочет возродить PANTERA?
15 май 2012 :
REX BROWN о слухах о реюнионе PANTERA с ZAKK'ом WYLDE'ом
12 апр 2012 :
Новое видео PANTERA
10 апр 2012 :
Обложка нового сингла PANTERA
27 фев 2012 :
Делюкс-издание 'Vulgar Display Of Power' PANTERA выйдет в мае
24 янв 2012 :
PHILIP ANSELMO репетирует с сольной группой
30 июн 2011 :
Видеоклип 'Metalhead Baby' под музыку PANTERA стал хитом на YouTube
9 дек 2010 :
Участники MACHINE HEAD, MARILYN MANSON, DEVILDRIVER, IN THIS MOMENT вспоминают DIMEBAG'a
25 ноя 2010 :
'Ultimate Edition' от PANTERA
12 ноя 2010 :
PANTERA' "Cowboys From Hell" выйдет на виниле
28 окт 2010 :
PHILIP ANSELMO представляет диск PANTERA
9 сен 2010 :
Воссоединение PANTERA без DIMEBAG’а невозможно
31 авг 2010 :
PANTERA о новом треке
31 авг 2010 :
Новый трек PANTERA
30 авг 2010 :
Ударник PANTERA о переизданиях
7 авг 2010 :
VINNIE PAUL выступил с трибьют-группой PANTERA
26 июл 2010 :
Детали бокс-сета от PANTERA
10 июл 2010 :
Юбилейная версия альбома от PANTERA
26 фев 2010 :
Новый сборник PANTERA выйдет в марте
24 фев 2010 :
VINNIE PAUL выпустит кулинарную книгу
2 дек 2009 :
Трек-лист трибьюта "Dimebag" Darrell'y
15 ноя 2009 :
ZAKK WYLDE записал песню PANTERA для нового трибьюта
16 мар 2009 :
В работе бокс-сет PANTERA
30 июл 2008 :
PHILIP ANSELMO засел за автобиографию
14 май 2008 :
MADONNA на концерте исполнила несколько риффов из песни PANTERA
14 май 2008 :
Популярный музыкант MOBY рассказал о PANTERA
20 мар 2006 :
Начаты съемки передачи "Behind The Music", посвященной PANTERA
17 фев 2006 :
Объявлена дата выхода тройного DVD PANTERA
16 окт 2003 :
Бывшие участники PANTERA выпустят новый альбом в январе
