Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 37
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новое видео CLAWFINGER 15
*

Pantera

*



4 дек 2025 : 		 Книга о PANTERA выйдет весной

14 окт 2025 : 		 Как CHARLIE BENANTE оказался в PANTERA?

25 авг 2025 : 		 Новая фигурка гитариста PANTERA

28 июл 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

18 июл 2025 : 		 PANTERA обновила сет

6 июл 2025 : 		 Группа PANTERA выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

30 май 2025 : 		 PHILIP ANSELMO о возвращении PANTERA

29 май 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «PANTERA — это золотой стандарт»

27 май 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

14 май 2025 : 		 PANTERA о выступлении с METALLICA

18 апр 2025 : 		 REX BROWN о ранних годах PANTERA

19 мар 2025 : 		 Концертное видео PANTERA 1992 года

14 мар 2025 : 		 ZAKK WYLDE готов к новой музыке PANTERA

13 мар 2025 : 		 Винни Пол исполняет PANTERA

9 мар 2025 : 		 Гитарист PANTERA: «Круто наблюдать, как народ оттягивается на концертах»

4 мар 2025 : 		 PANTERA в Словении

17 фев 2025 : 		 BRUCE DICKINSON присоединился на сцене к PANTERA

10 фев 2025 : 		 Видео полного выступления PANTERA

4 фев 2025 : 		 Drum-cam от PANTERA

29 янв 2025 : 		 Участники SATYRICON присоединились на сцене к PANTERA

24 янв 2025 : 		 PANTERA открыла тур

12 янв 2025 : 		 Гитарист DROWNING POOL хвалит PANTERA

7 дек 2024 : 		 Когда ZAKK WYLDE впервые увидел PANTERA?

30 ноя 2024 : 		 JERRY CANTRELL о возвращении PANTERA

28 ноя 2024 : 		 ZAKK WYLDE ничего не решает в PANTERA

26 ноя 2024 : 		 Барабанщик PANTERA: «Винни много раз говорил мне, что взял элементы моих барабанных партий»
Книга о PANTERA выйдет весной



Rufus Publications весной следующего года выпустят авторизованную книгу PANTERA "Pantera" от Ross Halfin. Более чем 300 страничная книга формата А3 содержит массу редких и неожиданных фотографий. Ожидается, что тираж составит всего 666 копий — каждая будет подписана нынешними участниками коллектива.




