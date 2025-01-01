Arts
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 38
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новое видео CLAWFINGER 15
*

Uuhai

*



4 дек 2025 : 		 Новое видео UUHAI

7 ноя 2025 : 		 Новое видео UUHAI

30 янв 2024 : 		 Новое видео UUHAI
| - |

|||| сегодня

Новое видео UUHAI



zoom
“Khar Khulz”, новое видео UUHAI, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из дебютного альбома Human Herds, выход которого намечен на Napalm Records в следующих вариантах:

– 1LP Gatefold Vinyl Aquamarie – strictly limited to 200 copies worldwide (Napalm Mailorder exclusive)
– 1LP Gatefold Vinyl Black
– 1CD Digipak
– Digital Album

Трек-лист:

“Beginning”
“Human Herds”
“Ancient Land”
“Uuhai”
“Dracula”
“Khurai”
“Khar Khulz”
“Paradise”
“Uvdis”
“Secret History Of The Mongols”






просмотров: 67

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
