Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 38
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новое видео CLAWFINGER 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 38
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 31
*Новая песня ULVER 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новое видео CLAWFINGER 15
[= ||| все новости группы



*

Guns N' Roses

*



4 дек 2025 : 		 Новые песни GUNS N' ROSES

25 ноя 2025 : 		 GUNS N' ROSES выпустят две песни зимой

12 ноя 2025 : 		 GUNS N' ROSES о концертах в Аргентине

10 ноя 2025 : 		 Бывший менеджер GUNS N' ROSES подал на группу в суд

1 ноя 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о срыве Axl'a

26 окт 2025 : 		 Гитарист GUNS N' ROSES о возможности выступления группы в Sphere

21 окт 2025 : 		 DUFF MCKAGAN хвалит нового ударника GUNS N' ROSES

14 окт 2025 : 		 SLASH о новом GUNS N' ROSES: «Будет-будет»

4 окт 2025 : 		 Бокс-сет GUNS N' ROSES выйдет осенью

14 авг 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления GUNS N'ROSES

3 авг 2025 : 		 STEVEN WILSON: «GUNS N' ROSES не стали выпускать мою версию их классики»

16 июл 2025 : 		 GUNS N'ROSES о выступлении на Уэмбли

10 июл 2025 : 		 MICHAEL MONROE присоединился на сцене к GUNS N' ROSES

6 июл 2025 : 		 Группа GUNS N' ROSES выступила на финальном шоу BLACK SABBATH

28 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN нахваливает нового барабанщика

21 май 2025 : 		 Как падал вокалист GUNS N' ROSES

20 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES в Индии

18 май 2025 : 		 DUFF MCKAGAN о первых концертах этого года

15 май 2025 : 		 €450,000 на поддержку концерта GUNS N’ ROSES в Португалии

1 май 2025 : 		 GUNS N' ROSES отыграли с новым барабанщиком

24 мар 2025 : 		 Бывший барабанщик GUNS N' ROSES об уходе из группы

21 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES нашли барабанщика

19 мар 2025 : 		 GUNS N' ROSES расстались с барабанщиком

11 фев 2025 : 		 BUMBLEFOOT о работе с лидером GUNS N' ROSES

9 янв 2025 : 		 В Великобритании не очень активно берут билеты на GUNS N' ROSES

10 дек 2024 : 		 GUNS N' ROSES впервые приедут в Грузию и Саудовскую Аравию
Показать далее
| - |

|||| сегодня

Новые песни GUNS N' ROSES



zoom
'Nothin'' и 'Atlas', две новые песни GUNS N' ROSES, доступны для прослушивания ниже.






Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).



Сообщений нет

просмотров: 53

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом