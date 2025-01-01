сегодня



Басист IRON MAIDEN: «На пенсию не хочу!»



STEVE HARRIS, которому в марте исполнится 70, в интервью Kerrang! сказал, что даже не думает останавливаться:



«Я не думаю о выходе на пенсию. Но мы все знаем, что рано или поздно наступает момент, когда тебя к этому вынуждают те или иные обстоятельства. Я по-прежнему поддерживаю форму, играю в футбол, теннис и прочее, но никогда не знаешь, что ждет тебя за углом. Вот почему вы должны выжимать максимум, пока можете, и получать удовольствие от каждого выступления. Я говорю это на протяжении последних 10 лет, но сейчас это актуально как никогда.



В некотором смысле, я боюсь останавливаться, боюсь замедляться. Но подобные концерты возвращают то старое чувство. Они очень похожи во многих отношениях. Я о том чувстве, когда пытаешься быть на высоте, борешься за группу, пытаешься привлечь как можно больше людей, каждый вечер доказываешь, что ты можешь добиться именно того, чего хочешь».







