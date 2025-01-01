Arts
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 32
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новое видео CLAWFINGER 15
*Новые песни GUNS N' ROSES 12
Новости
Iron Maiden

5 дек 2025 : 		 Басист IRON MAIDEN: «На пенсию не хочу!»

18 ноя 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Я хотел подождать до января 2025»

9 ноя 2025 : 		 Новая футболка IRON MAIDEN и WEST HAM UNITED

29 окт 2025 : 		 Robyn Adele Anderson исполняет хит IRON MAIDEN

27 окт 2025 : 		 NICKO MCBRAIN: «Я по-прежнему член команды»

22 окт 2025 : 		 Гитарист IRON MAIDEN о смене ударника

18 окт 2025 : 		 Новая раскраска от IRON MAIDEN

15 окт 2025 : 		 Юбилейный винил IRON MAIDEN

6 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Я не обращал внимания на эпоху Blaze'a, я своими делами занимался!»

5 окт 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Все довольны новым ударником»

3 окт 2025 : 		 STEVE HARRIS об уходе Nicko из IRON MAIDEN

25 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Зачем нам ваша Сфера»

20 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Новый барабанщик добавил стабильности»

18 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «Фишку GHOST с телефонами на концертах нам не провернуть»

14 авг 2025 : 		 Кавер-версия IRON MAIDEN от NICKO McBRAIN’s TITANIUM TART

7 авг 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У вас рука устанет на нашем шоу!»

31 июл 2025 : 		 IRON MAIDEN о смерти первого вокалиста

29 июл 2025 : 		 Бывший барабанщик IRON MAIDEN: «Никто меня не может заменить»

19 июл 2025 : 		 Бывший из IRON MAIDEN хвалит нынешнего и ни о чём не жалеет

18 июл 2025 : 		 Вокалист IRON MAIDEN: «У нас еще много чего припасено»

9 июл 2025 : 		 Памятная монета в честь юбилея IRON MAIDEN

29 июн 2025 : 		 IRON MAIDEN отыграли самое крупное сольное выступление в UK

12 июн 2025 : 		 Видео полного выступления IRON MAIDEN

2 июн 2025 : 		 Видео с выступления IRON MAIDEN

1 июн 2025 : 		 Менеджер IRON MAIDEN: «Держите телефоны в карма-нах!»

29 май 2025 : 		 IRON MAIDEN о первом концерте
Басист IRON MAIDEN: «На пенсию не хочу!»



STEVE HARRIS, которому в марте исполнится 70, в интервью Kerrang! сказал, что даже не думает останавливаться:

«Я не думаю о выходе на пенсию. Но мы все знаем, что рано или поздно наступает момент, когда тебя к этому вынуждают те или иные обстоятельства. Я по-прежнему поддерживаю форму, играю в футбол, теннис и прочее, но никогда не знаешь, что ждет тебя за углом. Вот почему вы должны выжимать максимум, пока можете, и получать удовольствие от каждого выступления. Я говорю это на протяжении последних 10 лет, но сейчас это актуально как никогда.

В некотором смысле, я боюсь останавливаться, боюсь замедляться. Но подобные концерты возвращают то старое чувство. Они очень похожи во многих отношениях. Я о том чувстве, когда пытаешься быть на высоте, борешься за группу, пытаешься привлечь как можно больше людей, каждый вечер доказываешь, что ты можешь добиться именно того, чего хочешь».




просмотров: 132

