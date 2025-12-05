Кавер-версия PINK FLOYD от THE DAMNED

THE DAMNED представили собственное прочтение композиции PINK FLOYD "See Emily Play". Этот трек взят из альбома "Not Like Everybody Else", выходящего 23 января:
01. There's A Ghost In My House
02. Summer In The City
03. Making Time
04. Gimme Danger
05. See Emily Play
06. I'm Not Like Everybody Else
07. Heart Full Of Soul
08. You Must Be A Witch
09. When I Was Young
10. The Last Time
но я перестал разделять мнение о том, что это самая гениальная музыка во всей Вселенной, для меня это теперь просто миф времен перестройки, рожденный чувствительными умами на фоне голода по музыке, направленной внутрь себя
про продолжателей странный вопрос - я считаю, что если какую-то группу можно назвать продолжателем дела другой, то она явна очень вторична
А если серьёзно, то несколько альбомов до сих пор дико котирую и периодически слушаю. В основном гилморовщина нравится: Dark Side, Wish, Division Bell - реальные бриллианты.