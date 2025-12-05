Arts
×
Новости
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHINE
Новые песни GUNS N' ROSES
Новое видео EDGE OF SANITY
*

The Damned

Страна
United KingdomВеликобритания
Стиль
4 дек 2025

Кавер-версия PINK FLOYD от THE DAMNED



THE DAMNED представили собственное прочтение композиции PINK FLOYD "See Emily Play". Этот трек взят из альбома "Not Like Everybody Else", выходящего 23 января:

01. There's A Ghost In My House
02. Summer In The City
03. Making Time
04. Gimme Danger
05. See Emily Play
06. I'm Not Like Everybody Else
07. Heart Full Of Soul
08. You Must Be A Witch
09. When I Was Young
10. The Last Time




КомментарииСкрыть/показать 7 )

5 дек 2025
Орион
Парни, а как вам Пинк Флойд сейчас? Не кажется, что группа устарела? Есть ли современные достойные продолжатели?
5 дек 2025
gravitgroove
Орион, смотря что считать устаревшим. Мне и первый альбом дл сих пор нравится, он вне времени, как и Darkside of the moon и Wish you where here, поскольку там есть много примечательных мелодий, которые не надоедают и имеют атмосферу. Но и не слушаю их часто, что бы пыхтеть от духоты. Но я бы предпочел на нелбитаемый остров Pink Floyd, чем какой-нить всратый и нишевый Can.
5 дек 2025
Вашингтон Ирвинг
Орион, не думаю, что устарела, я вот с удовольствием слушаю. сейчас больше всего ценю альбом Animals, он офигенный
но я перестал разделять мнение о том, что это самая гениальная музыка во всей Вселенной, для меня это теперь просто миф времен перестройки, рожденный чувствительными умами на фоне голода по музыке, направленной внутрь себя
про продолжателей странный вопрос - я считаю, что если какую-то группу можно назвать продолжателем дела другой, то она явна очень вторична
5 дек 2025
Dem0niac
Орион, самый достойный продолжатель Pink Floyd - Йохан Эдлунд)
А если серьёзно, то несколько альбомов до сих пор дико котирую и периодически слушаю. В основном гилморовщина нравится: Dark Side, Wish, Division Bell - реальные бриллианты.
5 дек 2025
Rocky Wolfsson
Орион, технически может и кажутся устаревшими, но до сих пор стоящая музыка у них. Есть что подобрать под настроение: и беззаботный летний Piper At The Gates Of Dawn, и мрачноватый Animals, грустный Wish You Were Here, The Wall и Dark Side Of The Moon вообще неоспоримая классик, а лучший на мой взгляд - Division Bell.
5 дек 2025
Rocky Wolfsson
Орион, а достойных подражателей можешь поискать в электронной музыке: Жан-Мишель Жарр, Yello.
5 дек 2025
Rocky Wolfsson
Неплохо, почти как в оригинале сыграно и спето... Сама песня явно под влиянием "Битлов" была написана.
просмотров: 842

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом