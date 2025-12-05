4 дек 2025



Кавер-версия PINK FLOYD от THE DAMNED



THE DAMNED представили собственное прочтение композиции PINK FLOYD "See Emily Play". Этот трек взят из альбома "Not Like Everybody Else", выходящего 23 января:



01. There's A Ghost In My House

02. Summer In The City

03. Making Time

04. Gimme Danger

05. See Emily Play

06. I'm Not Like Everybody Else

07. Heart Full Of Soul

08. You Must Be A Witch

09. When I Was Young

10. The Last Time







