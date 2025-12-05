Arts
Новости
Новости
*

Kreator

*



5 дек 2025 : 		 Новое видео KREATOR

27 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Поиск риффов — это лишь 10-15% песни»

11 ноя 2025 : 		 Лидер KREATOR: «Я три года потратил на написание новых песен»

31 окт 2025 : 		 Новое видео KREATOR

30 сен 2025 : 		 ULI JON ROTH присоединился на сцене к KREATOR

29 сен 2025 : 		 Гитарист KREATOR: «Мы использовали новые подходы»

26 сен 2025 : 		 Новое видео KREATOR

25 сен 2025 : 		 Новый сингл KREATOR уже в пятницу

28 авг 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR покажут в кино

31 июл 2025 : 		 KREATOR ждут финальный микс

30 июл 2025 : 		 Винил KREATOR выйдет осенью

29 июл 2025 : 		 KREATOR и UDO DIRKSCHNEIDER почтили память Оззи

30 июн 2025 : 		 KREATOR завершают работу над альбомом

9 июн 2025 : 		 Видео полного выступления KREATOR

8 июн 2025 : 		 Трейлер документального фильма о KREATOR

6 июн 2025 : 		 Документальный фильм о KREATOR выйдет летом

22 ноя 2024 : 		 Лидер KREATOR о документальном фильме

21 ноя 2024 : 		 Видео полного концерта KREATOR

19 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

9 окт 2024 : 		 Лидер KREATOR не считает, что гранж убил металл

1 окт 2024 : 		 Концертное видео KREATOR

22 июл 2024 : 		 KREATOR, SODOM, DESTRUCTION и TANKARD выступили вместе

16 июл 2024 : 		 У лидера KREATOR есть десять идей для альбома

24 июн 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления KREATOR

22 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR

19 июн 2024 : 		 Демонстрационное видео от KREATOR
Новое видео KREATOR



Satanic Anarchy, новое видео KREATOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Krushers Of The World", релиз которого намечен на 16 января на Nuclear Blast Records. Запись проходила в Fascination Street Studios, Örebro, Sweden с продюсером Jens'ом Bogren'ом:

01. Seven Serpents
02. Satanic Anarchy
03. Krushers Of The World
04. Tränenpalast
05. Barbarian
06. Blood Of Our Blood
07. Combatants
08. Psychotic Imperator
09. Deathscream
10. Loyal To The Grave






Комментарии

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

5 дек 2025
Orgik
Вторично
5 дек 2025
Corpsegrinder04
Мечутся как шлюхи. Если позапрошлая песня Seven Serpents у них на Dark Tranquillity похожа была, то сюда в место Петроцяна - Мальвину/Госсов на вокал воткни и будет типичный Arch Enemy последних лет.
5 дек 2025
rassol
Милле решил про классике пройтись? Сначала "Суспирия", теперь - "Восставший из ада"... Песенка - ну, не фонтан.
