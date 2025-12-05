сегодня



Новое видео KREATOR



Satanic Anarchy, новое видео KREATOR, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового альбома "Krushers Of The World", релиз которого намечен на 16 января на Nuclear Blast Records. Запись проходила в Fascination Street Studios, Örebro, Sweden с продюсером Jens'ом Bogren'ом:



01. Seven Serpents

02. Satanic Anarchy

03. Krushers Of The World

04. Tränenpalast

05. Barbarian

06. Blood Of Our Blood

07. Combatants

08. Psychotic Imperator

09. Deathscream

10. Loyal To The Grave











