сегодня



Концертное видео LYNYRD SKYNYRD



“That Smell”, концертное видео LYNYRD SKYNYRD, доступно для просмотра ниже. Этот трек взят из нового концертного релиза "50 Years: Live At The Ryman", который доступен в следующих вариантах: 2CD/DVD, 2CD, Blu-Ray, 3LP и а цифровом виде.















+0 -0



просмотров: 78

