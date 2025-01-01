сегодня



Профессиональное видео с выступления METALLICA



Профессиональное видео с выступления METALLICA, которое состоялось на Eden Park, Auckland, New Zealand, 19 ноября, доступно для просмотра ниже:



Creeping Death

For Whom the Bell Tolls

Fuel

Harvester of Sorrow

The Unforgiven

Wherever I May Roam

Kirk and Rob Doodle (“I Got You” by Split Enz & “Don't Forget Your Roots” by Six60)

The Day That Never Comes

Moth Into Flame

Sad but True

Nothing Else Matters

Seek & Destroy

Lux Æterna

Master of Puppets

One

Enter Sandman (Ending with the band and crowd singing Happy Birthday to Kirk and him being sprayed)











