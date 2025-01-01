Arts
Новости
7 дек 2025 : 		 Видео с текстом от SMITH/KOTZEN

13 май 2025 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

15 апр 2025 : 		 RICHIE KOTZEN: «Песню Black Light мы почти выкинули»

11 апр 2025 : 		 ADRIAN SMITH об искусственном интеллекте

19 мар 2025 : 		 ADRIAN SMITH и RICHIE KOTZEN о проекте SMITH/KOTZEN

13 мар 2025 : 		 RICHIE KOTZEN о работе с Adrian Smith

21 фев 2025 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

12 янв 2025 : 		 ADRIAN SMITH лишился дома из-за пожара

20 ноя 2024 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

31 июл 2024 : 		 SMITH/KOTZEN готовят сюрпризы

9 сен 2022 : 		 Новое видео SMITH/KOTZEN

27 июл 2022 : 		 Новый релиз SMITH/KOTZEN выйдет осенью

9 мар 2022 : 		 Барабанщик IRON MAIDEN присоединился к SMITH/KOTZEN

2 фев 2022 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

29 янв 2022 : 		 Видео с выступления SMITH/KOTZEN

26 янв 2022 : 		 SMITH/KOTZEN исполняют материал IRON MAIDEN

25 янв 2022 : 		 У SMITH/KOTZEN уже есть семь песен
Видео с текстом от SMITH/KOTZEN



Blindsided, новое видео с текстом от проекта SMITH/KOTZEN, доступно для просмотра ниже. Эта песня взята из альбома "Black Light / White Noise", выходящего седьмого марта:

01. Muddy Water
02. White Noise
03. Black Light
04. Darkside
05. Life Unchained
06. Blindsided
07. Wraith
08. Heavy Weather
09. Outlaw
10. Beyond The Pale




просмотров: 89

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом