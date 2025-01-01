сегодня



Как в OPETH попал новый барабанщик



Waltteri Väyrynen опубликовал видео прослушивания в OPETH, которое помогло занять ему место в группе. Ранее он сотрудничал с такими группами как PARADISE LOST, BLOODBATH и BODOM AFTER MIDNIGHT.







+0 -0



просмотров: 146

