Новости
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 25
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 47
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 25
Лидер MEGADETH о причинах записи песни METALLICA 22
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 17
Opeth

13 дек 2025 : 		 Как в OPETH попал новый барабанщик

30 ноя 2025 : 		 Новое видео OPETH

4 авг 2025 : 		 OPETH почтили память Оззи

23 июн 2025 : 		 Профессиональное видео полного выступления OPETH

8 июн 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

5 июн 2025 : 		 Новое видео OPETH

20 апр 2025 : 		 Вокалист OPETH о развитии коллектива

15 апр 2025 : 		 Гитарист OPETH о дебютном сольном альбоме

29 мар 2025 : 		 OPETH взяли GRAMMIS

24 мар 2025 : 		 Гитарист OPETH планирует сольный альбом

14 фев 2025 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

22 янв 2025 : 		 Гитарист OPETH: «Мы как единое целое стали сильнее, чем когда-либо»

10 янв 2025 : 		 Лидер OPETH почтил память отца шведского металла

9 янв 2025 : 		 Лидер OPETH о Поле Ди'Анно

24 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

17 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

12 дек 2024 : 		 Профессиональное видео с выступления OPETH

1 дек 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Для меня это особенный альбом»

29 ноя 2024 : 		 Видео полного выступления OPETH

26 ноя 2024 : 		 Гид по новому альбому OPETH

23 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новой пластинке: «Это шаг вперёд»

10 ноя 2024 : 		 Гитарист OPETH о новом барабанщике

8 ноя 2024 : 		 Демонстрационное видео от OPETH

3 ноя 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

31 окт 2024 : 		 Видео с выступления OPETH

17 окт 2024 : 		 Лидер OPETH о знакомстве с IAN ANDERSON
Как в OPETH попал новый барабанщик



Waltteri Väyrynen опубликовал видео прослушивания в OPETH, которое помогло занять ему место в группе. Ранее он сотрудничал с такими группами как PARADISE LOST, BLOODBATH и BODOM AFTER MIDNIGHT.




просмотров: 146

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом