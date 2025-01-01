сегодня



Вокалист DEATH ANGEL о сцене Сан-Франциско 80-х



В рамках недавнего интервью с MARK OSEGUEDA тот рассказал о том, как зарождалась сцена в Сан-Франциско в 80-е годы прошлого века:



«Нам посчастливилось стать её частью, и это просто удивительный район для жизни и взросления, особенно в те времена — особенно тогда. Он сильно изменился по сравнению с тем, каким был, в том, что касается людей, которые его населяют. Я имею в виду, что тогда это был скорее город для "синих воротничков", или этот район был в основном районом для "синих воротничков", с большим количеством артистов и других людей, которые остались с 60-х. И у них были дети, и у многих портовых грузчиков и тому подобных людей, которые были здесь, были дети, и эти дети, мы, в основном тяготели к року и тому подобному. Это казалось чем-то вроде нового поколения тяжелой музыки, осязаемого, что мы могли бы взять в руки инструменты и стать такими. И мы создали здесь свою собственную маленькую сцену, и в итоге она стала очень популярной, странным образом, потому что все начали создавать группы, но при этом все очень поддерживали друг друга. Это было дружеское соревнование, благодаря которому все стали играть лучше. И хотя все они были трэш-группами, у каждого было свое уникальное звучание — никто не был похож друг на друга. Но если бы METALLICA была в городе, они бы присутствовали на ваших концертах. Если бы EXODUS были в городе, они пришли бы к вам на концерт. METALLICA переехали сюда из Южной Калифорнии, потому что в то время Южная Калифорния не привлекала их. Но в районе залива Сан-Франциско была группа "синих воротничков", которая полностью привязалась к ним.



Когда SLAYER впервые приехали сюда из Южной Калифорнии и выступили, мы буквально жаждали их — это было настоящее безумие… И это продолжается по сей день. Если все остальные группы в городе, мы все ходим на концерты друг друга. А теперь, как мне кажется, появилось и целое поколение более молодых групп. И они устраивают свои собственные концерты здесь или в небольших клубах и барах, где проходят подобные металл-концерты, они собирают залы по полной. И это было здорово. Как я уже сказал, здесь всегда царила атмосфера товарищества и поддержки. Я думаю, именно это, дружеское соревнование, породило замечательные группы, у которых было свое собственное уникальное звучание».



На вопрос о том, как, по его мнению, развивалась и менялась трэшевая музыкальная сцена за последние четыре десятилетия, он ответил:



«Ну, бывают приливы и отливы, потому что, честно говоря, когда DEATH ANGEL проводили турне с альбомом Act III, это был пик. пик пришелся на 1990 год. Это было 35 лет назад. А потом, в 90-м, мы расстались, но мы по-прежнему обращали внимание на то, что происходило в металле, по отдельности, и вы могли видеть, что на протяжении 90-х сцена практически умирала. Трэш-металл, да и метал в целом, по крайней мере, в Штатах, трэш-металл в особенности, если группы не распадались, то пытались идти разными путями, которые на самом деле не соответствовали их корням. Все пытались как-то выплыть — буквально все. И так было на протяжении всех 90-х. Это касалось и трэша. Потому что, если быть до конца честным, именно в 90-е дэт-металл стал по-настоящему популярным, и это потрясающе. Но для моего конкретного жанра, в котором я играл, интерес резко упал. И если подумать, что же на самом деле вернуло нас к жизни, то если серьезно вспоминать то время, я бы назвал 2001 год, когда у Chuck'a Billy [вокалиста TESTAMENT] обнаружили рак, и вся сцена вновь собралась вместе, здесь, в Сан-Франциско, и выступала как 'Thrash Of The Titans'. Все эти металл- и трэш-группы того времени собрались вместе, чтобы собрать деньги для Chuck'a и на исследования рака, на великое дело. И мы были одними из них. Люди слетелись со всего мира, чтобы посмотреть на это шоу. И группы, которые не выступали годами, включая нас, собрались на это разовое шоу. В итоге буквально разорвалась настоящая бомба по всему миру, и, если хотите знать мое мнение, этот эффект вернул трэш к жизни. Внезапно нам стали поступать предложения поехать в Европу, и мы гастролировали по Европе около трех лет, записав всего три альбома, а затем нам начали поступать предложения записать новый материал, который был совершенно другим. Но мы не отступились от этого и с тех пор делаем успешную карьеру. Итак, как я уже сказал, сцена сократилась, почти умерла, а затем разрослась до такой степени, что продолжает расти, появляются более молодые группы, что делает сцену еще более разносторонней. Плюс сейчас появились грандиозные фестивали, на которых смешиваются разные типы или поджанры металла. Это привлекает совершенно разных людей, которые никогда не слышали такой музыки, и дает им возможность увидеть ее и оценить по достоинству, если она на них повлияет. Но мне нравится думать, что если вы увлекаетесь металлом и тяжелой музыкой, то на самом деле вас не может не заинтриговать или не затронуть энергетика и посыл трэша в целом»







