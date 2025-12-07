Arts
 ENG
Search / Поиск
LOGIN
  register
MENU LOGO
×
СОБЫТИЯ
Новости
Новости.Рус
Видео
Концерты
Репортажи
МУЗЫКА
Группы
Рецензии
Интервью
Стили
ИСКУССТВО
Графика
ОБЩЕНИЕ
Форум
Ссылки
Контакты

LOGIN
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 15
Поиск по новостям O
Фраза, имя группы
Группы в стиле
 
Подстиль		  
Основной стиль
Дата : с по  
Новости
O <- TOP5 <-
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 35
*Лидер BEHEMOTH не догоняет PARKWAY DRIVE, AVENGED SEVENFOLD ... 18
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance 15
[= ||| все новости группы



*

Grateful Dead

*
| - |

|||| сегодня

У GRATEFUL DEAD больше всех альбомов в Top 40



zoom
GRATEFUL DEAD официально названы книгой рекордов Гиннесса как самая представительная группа по альбомам в Top 40 американского Billboard 200.

После того, как в феврале 2024 года группа вошла в историю, в 59 раз попав в Top 40, обогнав тем самым Фрэнка Синатру и Элвиса Пресли, с тех пор группа расширила свой собственный рекорд до 66 альбомов, вошедших в Top 40, включая 25-е место. "Dave's Picks Vol. 56: Rainbow Theatre, London, England - 3/20/81 & 3/21/81" в ноябре этого года. Достигнув кульминации в связи с 60-летним юбилеем группы в этом году, это достижение еще больше укрепляет наследие GRATEFUL DEAD как одного из самых почитаемых музыкальных и социальных феноменов в мире — осязаемого свидетельства прочной связи между the DEAD и их постоянно растущим фэндомом, охватывающим все поколения.

Дэвид Лемье, менеджер по наследию GRATEFUL DEAD и архивариус, а также продюсер и куратор продолжительной серии "Dave's Picks", сказал:

«Этот титул в Книге рекордов Гиннесса — то, чего никто не мог ожидать 60 лет назад, когда GRATEFUL DEAD только начинали, но этот рекорд демонстрирует преданность делу, страсть, и лояльность огромного легиона Dead Heads, а также неизменное качество записей GRATEFUL DEAD и архивной деятельности за последние шесть десятилетий».

Марк Пинкус, президент Rhino Records, добавил: «Мы рады видеть, что GRATEFUL DEAD достигли очередного рубежа, завоевав титул рекордсмена Книги рекордов Гиннесса. Компания Rhino стремится сохранить и почтить наследие GRATEFUL DEAD, публикуя качественные архивные материалы. Какой замечательный способ завершить празднование их 60-летия!»

Недавно подтвержденный титул рекордсмена Книги рекордов Гиннесса стал последним в серии мероприятий, посвященных 60-летию группы GRATEFUL DEAD в 2025 году, после их чествования в 47-ой церемонии лауреатов премии Кеннеди-центра, а также в 2025 году во время вручения премии Грэмми в рамках премии MusiCares "Персоны года". Ранее этой осенью группа в партнерстве с Pantone создала "Grateful Red" и "Stealie Blue", увековечив два цвета, которые были синонимами DEAD и их иконографией на протяжении последних шести десятилетий. В то время как Rhino выпустила первый официальный сборник лучших хитов GRATEFUL DEAD "Gratest Hits", а также коллекцию из 60 компакт-дисков "Enjoying The Ride", подборку на 6LP/3CD "The Music Never Stopped" и многое другое.




Like!+0Dislike!-0


КомментарииСкрыть/показать 2 )

Комментарии могут добавлять только зарегистрированные пользователи.
Вы можете зарегистрироваться на сайте или залогиниться через социальные сети (иконки вверху сайта).

7 дек 2025
Klawd Air
В Америке группа культ настоящий, так что неудивительны еë успехи в чартах.
7 дек 2025
M
Mike Barlow
Американцы...
просмотров: 189

 ||| =]
[=     =]
/\\Вверх
Рейтинг@Mail.ru

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
Если вы нашли на этой странице ошибку или есть комментарии и пожелания, то сообщите нам об этом