У GRATEFUL DEAD больше всех альбомов в Top 40



GRATEFUL DEAD официально названы книгой рекордов Гиннесса как самая представительная группа по альбомам в Top 40 американского Billboard 200.



После того, как в феврале 2024 года группа вошла в историю, в 59 раз попав в Top 40, обогнав тем самым Фрэнка Синатру и Элвиса Пресли, с тех пор группа расширила свой собственный рекорд до 66 альбомов, вошедших в Top 40, включая 25-е место. "Dave's Picks Vol. 56: Rainbow Theatre, London, England - 3/20/81 & 3/21/81" в ноябре этого года. Достигнув кульминации в связи с 60-летним юбилеем группы в этом году, это достижение еще больше укрепляет наследие GRATEFUL DEAD как одного из самых почитаемых музыкальных и социальных феноменов в мире — осязаемого свидетельства прочной связи между the DEAD и их постоянно растущим фэндомом, охватывающим все поколения.



Дэвид Лемье, менеджер по наследию GRATEFUL DEAD и архивариус, а также продюсер и куратор продолжительной серии "Dave's Picks", сказал:



«Этот титул в Книге рекордов Гиннесса — то, чего никто не мог ожидать 60 лет назад, когда GRATEFUL DEAD только начинали, но этот рекорд демонстрирует преданность делу, страсть, и лояльность огромного легиона Dead Heads, а также неизменное качество записей GRATEFUL DEAD и архивной деятельности за последние шесть десятилетий».



Марк Пинкус, президент Rhino Records, добавил: «Мы рады видеть, что GRATEFUL DEAD достигли очередного рубежа, завоевав титул рекордсмена Книги рекордов Гиннесса. Компания Rhino стремится сохранить и почтить наследие GRATEFUL DEAD, публикуя качественные архивные материалы. Какой замечательный способ завершить празднование их 60-летия!»



Недавно подтвержденный титул рекордсмена Книги рекордов Гиннесса стал последним в серии мероприятий, посвященных 60-летию группы GRATEFUL DEAD в 2025 году, после их чествования в 47-ой церемонии лауреатов премии Кеннеди-центра, а также в 2025 году во время вручения премии Грэмми в рамках премии MusiCares "Персоны года". Ранее этой осенью группа в партнерстве с Pantone создала "Grateful Red" и "Stealie Blue", увековечив два цвета, которые были синонимами DEAD и их иконографией на протяжении последних шести десятилетий. В то время как Rhino выпустила первый официальный сборник лучших хитов GRATEFUL DEAD "Gratest Hits", а также коллекцию из 60 компакт-дисков "Enjoying The Ride", подборку на 6LP/3CD "The Music Never Stopped" и многое другое.







