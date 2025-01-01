Arts
Новости
Новости
5 дек 2025 : 		 Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна

3 дек 2025 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance

27 ноя 2025 : 		 Новая коллекция LUGZ x OZZY OSBOURNE

14 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Мы собрали 11 миллионов на благотворительность»

13 ноя 2025 : 		 Семья OSBOURNE впервые собралась на публике

9 ноя 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»

9 ноя 2025 : 		 Участники LAMB OF GOD, FEAR FACTORY, CLUTCH, CROWBAR почтили память Оззи

6 ноя 2025 : 		 GUS G.: «Смерть Оззи меня шокировала»

29 окт 2025 : 		 NIKKI SIXX хвалит фильм об Оззи

26 окт 2025 : 		 Сын Оззи Осборна о последнем концерте отца: «Он был очень счастлив»

25 окт 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа смог проститься с поклонниками»

23 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»

19 окт 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN об Оззи

16 окт 2025 : 		 “Back To The Beginning” станет ежегодным?

13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»

5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

8 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»

8 сен 2025 : 		 STEVEN TYLER, JOE PERRY, NUNO BETTENCOURT и YUNGBLUD почтили память Оззи Осборна
Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна



Босс бирмингемского аэропорта отринул идею о присвоении ему имени Оззи Осборна. несмотря на то, что петицию подписали почти 77 000 человек, CEO Nick Barton сказал, что этого не будет:

«Удивительно, но в Бирмингеме есть выдающийся список фантастически влиятельных людей, начиная с таких исторических личностей, как Чарльз Дарвин, а также Robert Plant и сэр Ленни Генри, но ответ отрицательный. Название аэропорта очень важно для нашего будущего развития того, что у нас есть, а это фантастический аэропорт, которому еще предстоит значительно вырасти, что мы и сделаем, исходя из его названия».

Он добавил, что аэропорт планирует почтить наследие Осборна в виде "настенной росписи в честь Оззи и других великих людей из этой округи".




просмотров: 183

