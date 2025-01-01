сегодня



Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна



Босс бирмингемского аэропорта отринул идею о присвоении ему имени Оззи Осборна. несмотря на то, что петицию подписали почти 77 000 человек, CEO Nick Barton сказал, что этого не будет:



«Удивительно, но в Бирмингеме есть выдающийся список фантастически влиятельных людей, начиная с таких исторических личностей, как Чарльз Дарвин, а также Robert Plant и сэр Ленни Генри, но ответ отрицательный. Название аэропорта очень важно для нашего будущего развития того, что у нас есть, а это фантастический аэропорт, которому еще предстоит значительно вырасти, что мы и сделаем, исходя из его названия».



Он добавил, что аэропорт планирует почтить наследие Осборна в виде "настенной росписи в честь Оззи и других великих людей из этой округи".







