TRULY готовят новый альбом
Группа TRULY, в состав которой входят участники SOUNDGARDEN и SCREAMING TREES, объявили о контракте с Worldwide Entertainment Group, LLC (WEG), готовят новый альбом, а также юбилейный тур на 2026 год "Then, Today And Tomorrow"
Robert Roth и Hiro Yamamoto: «С самого начала мы понимали, что идем правильной дорогой, поскольку Dave Lory и Sandy Rizzo лишь углубили сущность TRULY. Их опыт, целеустремленность и страсть очень вдохновляют нас, когда мы планируем нашу новую музыку и гастроли».
