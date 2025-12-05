Arts
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 32
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новое видео CLAWFINGER 15
*KERRY KING может записать альбом в 2026 12
*

Marty Friedman

*



5 дек 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN об уходе из MEGADETH

29 ноя 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN ежедневно сталкивается с трудностями

28 сен 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN о важности собственного звучания

20 июн 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Вы не обязаны знать всё на свете»

28 май 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я не люблю гитарных дро...ов»

27 май 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN планирует запись концерта

7 май 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN назвал первую поп-песню MEGADETH

2 апр 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я никогда не делал того, что, по моему мнению, понравится фанатам»

25 мар 2025 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

11 мар 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN о нетрадиционном стиле игры

3 мар 2025 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

26 фев 2025 : 		 Видео с выступления MARTY FRIEDMAN

16 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «В детстве я был большим фанатом ULI JON ROTH»

13 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Уважал, уважаю и буду уважать METALLICA!»

12 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Япония — самая безопасная страна»

8 фев 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Я с огромным удовольствием присоединюсь к любой группе или любому проекту, который мне понравится»

28 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Встреча с Dave'ом оказала исцеляющий эффект — я будто сходил по-большому»

27 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN открыл тур

26 янв 2025 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

17 янв 2025 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Принадлежность к какому-либо сообществу сильно переоценивается»

14 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Бабло решает!»

9 дек 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о выступлениях с MEGADETH

28 ноя 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN о причине, по которой многим японцам нравится тяжёлая музыка

12 ноя 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN дал совет молодым

6 ноя 2024 : 		 Новое видео MARTY FRIEDMAN

2 окт 2024 : 		 MARTY FRIEDMAN: «Моя книга ответит на многие вопросы о MEGADETH»
MARTY FRIEDMAN об уходе из MEGADETH



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью вновь коснулся темы ухода из MEGADETH и переезда в Японию:

«На самом деле я жил в Аризоне, которая была совершенно обычным средним штатом Америки, — спокойным местом, где можно расслабиться, и где ничего никогда не меняется. Такая типичная Аризона. Когда ты возвращаешься с гастролей, это очень приятно. Но когда ты не на гастролях и живёшь там, словно оказываешься в пустыне. И тогда я начал думать: какую музыку я действительно хочу создавать? Я слушал J-Pop, японскую музыку, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И я понимал, что должен оказаться здесь, в Японии, если хочу действительно стать частью мира японской музыки. Вот почему я приехал».

Он рассказал и о переезде в Японию и как начал участвовать в японской музыкальной сцене:

«Когда я только переехал сюда, я уже миллион раз бывал в Японии, но всегда как иностранный артист. К тебе совершенно другое отношение в этом случае. А когда я переехал, конечно, ничего этого не было. К тому же я не хотел быть частью международной музыкальной сцены, я хотел быть частью японской музыкальной сцены. Это другой мир, другие люди, другие связи. Я никого не знал, поэтому начинал с нуля и у меня действительно ничего не было. Несмотря на то, что за 10 лет до этого у меня выходили платиновые альбомы с MEGADETH, японские музыкальные фанаты в большинстве своём не знают известные американские группы. Поэтому я хотел попасть в этот мир, и я знакомился с одним человеком за раз. А потом я начал работать с певицей по имени Айкава Нанасе — я был её большим поклонником. Я слушал её музыку в пустыне, слушал её во время гастролей в Америке, в Европе и повсюду. Я не мог поверить, что теперь я в её группе. Так я сделал первый шаг в сторону японской музыкальной сцены, и мне очень повезло».

На вопрос, нервничал ли он перед переездом в Японию после ухода из такой успешной группы, как MEGADETH, Marty ответил:

«Когда я ушёл из MEGADETH, я понимал, что пришло время покинуть группу. Я не мог больше ничего дать группе, и им нечего было мне предложить, так что это был подходящий момент».




КомментарииСкрыть/показать 1 )

5 дек 2025
Corpsegrinder04
Стандартный дешёвый прогон в духе : Я Я Я. Мегадет ? -Хуйня...
просмотров: 34

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
