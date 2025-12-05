сегодня



MARTY FRIEDMAN об уходе из MEGADETH



MARTY FRIEDMAN в недавнем интервью вновь коснулся темы ухода из MEGADETH и переезда в Японию:



«На самом деле я жил в Аризоне, которая была совершенно обычным средним штатом Америки, — спокойным местом, где можно расслабиться, и где ничего никогда не меняется. Такая типичная Аризона. Когда ты возвращаешься с гастролей, это очень приятно. Но когда ты не на гастролях и живёшь там, словно оказываешься в пустыне. И тогда я начал думать: какую музыку я действительно хочу создавать? Я слушал J-Pop, японскую музыку, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. И я понимал, что должен оказаться здесь, в Японии, если хочу действительно стать частью мира японской музыки. Вот почему я приехал».



Он рассказал и о переезде в Японию и как начал участвовать в японской музыкальной сцене:



«Когда я только переехал сюда, я уже миллион раз бывал в Японии, но всегда как иностранный артист. К тебе совершенно другое отношение в этом случае. А когда я переехал, конечно, ничего этого не было. К тому же я не хотел быть частью международной музыкальной сцены, я хотел быть частью японской музыкальной сцены. Это другой мир, другие люди, другие связи. Я никого не знал, поэтому начинал с нуля и у меня действительно ничего не было. Несмотря на то, что за 10 лет до этого у меня выходили платиновые альбомы с MEGADETH, японские музыкальные фанаты в большинстве своём не знают известные американские группы. Поэтому я хотел попасть в этот мир, и я знакомился с одним человеком за раз. А потом я начал работать с певицей по имени Айкава Нанасе — я был её большим поклонником. Я слушал её музыку в пустыне, слушал её во время гастролей в Америке, в Европе и повсюду. Я не мог поверить, что теперь я в её группе. Так я сделал первый шаг в сторону японской музыкальной сцены, и мне очень повезло».



На вопрос, нервничал ли он перед переездом в Японию после ухода из такой успешной группы, как MEGADETH, Marty ответил:



«Когда я ушёл из MEGADETH, я понимал, что пришло время покинуть группу. Я не мог больше ничего дать группе, и им нечего было мне предложить, так что это был подходящий момент».







