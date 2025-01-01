сегодня



Лидер BULLET FOR MY VALENTINE о Сэме Риверсе



Matt Tuck, которые участвуют с LIMP BIZKIT в рамках "Loserville Gringo Papi Tour 2025", поговорил о недавней кончине Сэма Риверса:



«Впервые мы узнали об этом из соцсетей. В наши дни так оно и бывает. И да, [мы были] просто шокированы. Я был поклонником LIMP BIZKIT почти 30 лет. Впервые я увидел этих ребят перед выходом "Three Dollar Bill[, Y'all]" в 1997 году, дома, в Уэльсе, в поддержку группы KORN в туре "Life Is Peachy". И для меня, подростка, этот был знаменательный момент. Эта группа и этот состав прочно укоренились в моем сознании и в моей музыкальной ДНК. И Сэм сыграл огромную роль в создании LIMP BIZKIT. Он был костяком, на котором основывалась эта группа.



Так что, да, мы сочувствуем их утрате. Мы чувствуем их боль. И быть здесь, чтобы отпраздновать его вместе с ними в этом туре, и [BULLET FOR MY VALENTINE был добавлен в тур] с таким запозданием [после того, как Yungblud снялись с тура], это своего рода… Я не знаю. Это трудно объяснить. Такое ощущение, что текущая ситуация очень много значит для LIMP BIZKIT. Это очень много значит для их поклонников. И мы очень польщены и гордимся тем, что они пригласили нас принять участие в этом туре вместе с ними, особенно из-за того, что этот тур для них представляет. И это невероятно грустно — это реально печальное событие. Однако они здесь, и они делают все ради Сэма. А мы просто сопровождаем их на каждом шагу и, надеюсь, добавим немного плюсов этому туру. Мы впервые встретились с ребятами в Мехико несколько дней назад, и я не могу описать, какие они скромные, нормальные и просто милые, прекрасные люди. Это приятно. Когда в данном случае говорят: "Не знакомьтесь со своими героями", это неверно. Они были добры, гостеприимны и отлично с нами общались, для нас просто огромная честь, что мы можем быть здесь и отпраздновать жизнь и вклад Сэма вместе с ними. Это очень приятно!»







