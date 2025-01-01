Arts
Новости
*ARCH ENEMY расстались с вокалисткой 39
*Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!» 32
*Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN... 16
*Новые песни GUNS N' ROSES 13
*KERRY KING может записать альбом в 2026 12
6 дек 2025 : 		 Лидер BULLET FOR MY VALENTINE о Сэме Риверсе

12 окт 2025 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Меня не смущает, что нас называют металкор-группой»

11 сен 2025 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE рад новой главе в карьере

22 июн 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE обещают тяжелый альбом

19 июн 2025 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть 12 демо

17 июн 2025 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE уже летом собираются в студию

4 фев 2025 : 		 Видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

31 янв 2025 : 		 У BULLET FOR MY VALENTINE есть 13 песен

11 ноя 2024 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE в студии

1 ноя 2024 : 		 Почему BULLET FOR MY VALENTINE продержались так долго?

13 авг 2024 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Туровая жизнь не для всех»

12 авг 2024 : 		 Юбилейный релиз BULLET FOR MY VALENTINE

2 май 2024 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

1 апр 2024 : 		 Бывший барабанщик BULLET FOR MY VALENTINE о туре по первому альбому

13 ноя 2023 : 		 Вокалист TRIVIUM присоединился на сцене к BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2023 : 		 Профессиональное видео с выступления BULLET FOR MY VALENTINE

11 июл 2023 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE: «2024 год проведём в студии»

20 дек 2022 : 		 Новое видео BULLET FOR MY VALENTINE

1 авг 2022 : 		 Новая песня BULLET FOR MY VALENTINE

4 июл 2022 : 		 BULLET FOR MY VALENTINE выступили в баре

3 июл 2022 : 		 Профессиональное видео полного выступления BULLET FOR MY VALENTINE

21 июн 2022 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE даёт совет молодым

31 май 2022 : 		 Видеоряд от BULLET FOR MY VALENTINE

8 апр 2022 : 		 Видео с текстом от BULLET FOR MY VALENTINE

26 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «COVID и Брекзит сделали наши жизни вдвойне сложнее»

15 дек 2021 : 		 Вокалист BULLET FOR MY VALENTINE: «Первым альбомом, который я купил, был "Black Album" METALLICA»
Лидер BULLET FOR MY VALENTINE о Сэме Риверсе



Matt Tuck, которые участвуют с LIMP BIZKIT в рамках "Loserville Gringo Papi Tour 2025", поговорил о недавней кончине Сэма Риверса:

«Впервые мы узнали об этом из соцсетей. В наши дни так оно и бывает. И да, [мы были] просто шокированы. Я был поклонником LIMP BIZKIT почти 30 лет. Впервые я увидел этих ребят перед выходом "Three Dollar Bill[, Y'all]" в 1997 году, дома, в Уэльсе, в поддержку группы KORN в туре "Life Is Peachy". И для меня, подростка, этот был знаменательный момент. Эта группа и этот состав прочно укоренились в моем сознании и в моей музыкальной ДНК. И Сэм сыграл огромную роль в создании LIMP BIZKIT. Он был костяком, на котором основывалась эта группа.

Так что, да, мы сочувствуем их утрате. Мы чувствуем их боль. И быть здесь, чтобы отпраздновать его вместе с ними в этом туре, и [BULLET FOR MY VALENTINE был добавлен в тур] с таким запозданием [после того, как Yungblud снялись с тура], это своего рода… Я не знаю. Это трудно объяснить. Такое ощущение, что текущая ситуация очень много значит для LIMP BIZKIT. Это очень много значит для их поклонников. И мы очень польщены и гордимся тем, что они пригласили нас принять участие в этом туре вместе с ними, особенно из-за того, что этот тур для них представляет. И это невероятно грустно — это реально печальное событие. Однако они здесь, и они делают все ради Сэма. А мы просто сопровождаем их на каждом шагу и, надеюсь, добавим немного плюсов этому туру. Мы впервые встретились с ребятами в Мехико несколько дней назад, и я не могу описать, какие они скромные, нормальные и просто милые, прекрасные люди. Это приятно. Когда в данном случае говорят: "Не знакомьтесь со своими героями", это неверно. Они были добры, гостеприимны и отлично с нами общались, для нас просто огромная честь, что мы можем быть здесь и отпраздновать жизнь и вклад Сэма вместе с ними. Это очень приятно!»




просмотров: 35

1997-2025 © Russian Darkside e-Zine.
