Новости
ARCH ENEMY расстались с вокалисткой
Вокалист METALLICA: «У меня лучшая работа в мире!»
Профессиональное видео с выступления RAGE AGAINST THE MACHIN...
Новые песни GUNS N' ROSES
KERRY KING может записать альбом в 2026
Ozzy Osbourne

6 дек 2025 : 		 GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»

5 дек 2025 : 		 Аэропорт Бирмингема не будет носить имя Оззи Осборна

3 дек 2025 : 		 Кавер-версия OZZY OSBOURNE от Polish Metal Alliance

27 ноя 2025 : 		 Новая коллекция LUGZ x OZZY OSBOURNE

14 ноя 2025 : 		 SHARON OSBOURNE: «Мы собрали 11 миллионов на благотворительность»

13 ноя 2025 : 		 Семья OSBOURNE впервые собралась на публике

9 ноя 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Оззи хотел записать новый альбом»

9 ноя 2025 : 		 Участники LAMB OF GOD, FEAR FACTORY, CLUTCH, CROWBAR почтили память Оззи

6 ноя 2025 : 		 GUS G.: «Смерть Оззи меня шокировала»

29 окт 2025 : 		 NIKKI SIXX хвалит фильм об Оззи

26 окт 2025 : 		 Сын Оззи Осборна о последнем концерте отца: «Он был очень счастлив»

25 окт 2025 : 		 JACK OSBOURNE: «Папа смог проститься с поклонниками»

23 окт 2025 : 		 GEEZER BUTLER: «Для меня стало шоком, как плохо Оззи выглядел»

19 окт 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN об Оззи

16 окт 2025 : 		 “Back To The Beginning” станет ежегодным?

13 окт 2025 : 		 ZAKK WYLDE: «Не думал, что Оззи так быстро уйдет»

5 окт 2025 : 		 Оззи Осборном о финальном шоу: «Это были не похороны, а праздник!»

1 окт 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

30 сен 2025 : 		 GENE SIMMONS: «Тактичности научил меня Оззи»

19 сен 2025 : 		 AL PITRELLI: «Меня рассматривали в состав OZZY OSBOURNE»

18 сен 2025 : 		 Трейлер документального фильма об OZZY OSBOURNE

18 сен 2025 : 		 Кавер-версия хита OZZY OSBOURNE от BRASS AGAINST

15 сен 2025 : 		 Шэрон Осборн поблагдарила поклонников Оззи Осборна за поддержку

10 сен 2025 : 		 WOLFGANG VAN HALEN объяснил, почему не был на финальном шоу Оззи

9 сен 2025 : 		 NUNO BETTENCOURT: «Оззи был для нас крёстным отцом»

8 сен 2025 : 		 ROB HALFORD: «Оззи понимал, что часики тикают»
GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»



GEEZER BUTLER в октябрьском номере журнала Uncut почтил память Оззи Осборна и, в частности, написал:

«На заключительном концерте [на "Back To The Beginning" в начале июля] [Оззи] был намного спокойнее, чем я когда-либо его знал. Вспоминая тот вечер, я думаю, он понимал, что недолго прожил в этом мире, но не думал, что покинет его так скоро. Он с нетерпением ждал возвращения в Англию.

Я так благодарен за то, что мы смогли отыграть последний концерт вместе, вчетвером, в нашем родном городе. Он держался, чтобы успеть на это выступление и попрощаться с фанатами. Он был очень эмоционален. Для него было так важно попрощаться с ними после того, как болезнь помешала ему гастролировать в течение последних шести или семи лет. Он хотел в последний раз увидеть своих поклонников, сыграть со своей собственной группой и с SABBATH в последний раз.

Поток признаний и уважения со стороны представителей всех музыкальных направлений и любовь фэнов были потрясающими. Такой, как он — единственный в своем роде и его наследие будет жить вечно. Может, он и был Принцем Тьмы, но для меня он был любящим семью, мягкосердечным, лучшим другом, о котором можно только мечтать!»




просмотров: 60

