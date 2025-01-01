сегодня



GEEZER BUTLER об Оззи: «Тебя будут помнить вечно!»



GEEZER BUTLER в октябрьском номере журнала Uncut почтил память Оззи Осборна и, в частности, написал:



«На заключительном концерте [на "Back To The Beginning" в начале июля] [Оззи] был намного спокойнее, чем я когда-либо его знал. Вспоминая тот вечер, я думаю, он понимал, что недолго прожил в этом мире, но не думал, что покинет его так скоро. Он с нетерпением ждал возвращения в Англию.



Я так благодарен за то, что мы смогли отыграть последний концерт вместе, вчетвером, в нашем родном городе. Он держался, чтобы успеть на это выступление и попрощаться с фанатами. Он был очень эмоционален. Для него было так важно попрощаться с ними после того, как болезнь помешала ему гастролировать в течение последних шести или семи лет. Он хотел в последний раз увидеть своих поклонников, сыграть со своей собственной группой и с SABBATH в последний раз.



Поток признаний и уважения со стороны представителей всех музыкальных направлений и любовь фэнов были потрясающими. Такой, как он — единственный в своем роде и его наследие будет жить вечно. Может, он и был Принцем Тьмы, но для меня он был любящим семью, мягкосердечным, лучшим другом, о котором можно только мечтать!»







